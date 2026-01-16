¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬ ¡¦¾®ÎÓ ·ò
¹ñÆâÅê»ñ¤È¹ñÆâ¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤¹´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×
¡¡¨¡¡¡ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¤Î¾®ÎÓ·ò¤µ¤ó¡¢ÆüËÜºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¾®ÎÓ¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÅê»ñ¤È¹ñÆâ¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î20Ç¯¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Â¿³Û¤Î»ñ¶â¤ò³¤³°¤ËÅê»ñ¤·¡¢³¤³°¤Ç¼ý±×¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¤¬¹ñÆâÅê»ñ¤Ë½½Ê¬¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤é¤ì¤º¡¢¼ç¤Ë³¤³°¤ÇºÆÅê»ñ¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬À®Ä¹·¿·ÐºÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÅê»ñ¤ò°ìÃÊ¤ÈÂ¥¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤òÀ¯ÉÜ¤Ë¶¯¤¯Ë¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÎÌó6³ä¤òÀê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î99.7¡ó¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤Î¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î²û¤¬²¹¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ï¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¿¤Ó¤Ê¤±¤ì¤Ð·ÐºÑÀ®Ä¹¤âË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¡¢·ÐºÑ¤òÀµ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡ÄÂ¾å¤²¤È²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¡£
¡¡¾®ÎÓ¡¡Â¸µ¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»º¶È³¦¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤â¤½¤¦¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤È²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¡¢À¯ÉÜ¤Ï5Ç¯Àè¡¢10Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬º£¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÃæÄ¹´ü¤Î¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¡¢»º¶È³¦¤È¤â½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯¼£¤È·ÐºÑ¤ÎÏ¢·È¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï·ÐºÑÎ©¹ñ¡¦ËÇ°×Î©¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À¯ºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ë515¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¾®ÎÓ¡¡º£²ó¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ç½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤¬ÂçÉý¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤Ë´¿·Þ¤¹¤Ù¤Æ°¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë»º¶È¹½Â¤¤äÆÃ¿§¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÏÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¾¦¹©²ñµÄ½ê¤È¤è¤ê¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
