16:00¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¢²ñ¸«¡ÊÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ë
17:15¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é
17Æü0:50¡¡¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ²ñµÄ³«²ñ°§»¢¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
1:00¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
5:30¡¡¥¸¥§¥Õ¥¡ー¥½¥óFRBÉûµÄÄ¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊAER¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´ÖÆþ¤ê¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê29Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
