¡¡¾´ý¤ÎÂè84´ü½ç°ÌÀïAµé7²óÀï¤¬1·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¤¬ÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¤Ë96¼ê¤Ç¾¡Íø¡£º£´ü¤Î¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ò2¾¡5ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥³¥·¥ã¥ê¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤ÎÍ¼¿©
¡¡¤¤ç¤¦16Æü¤Ë38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤¬¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Aµé7²óÀï¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê1¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæÍª°ìÏ»ÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÌðÁÒÂÐ´çÌÚ¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¶É¤Ï¸å¼ê¡Êº´Æ£¶åÃÊ¡Ë¤¬Àè¹¶¤·¡¢Àè¼ê¤â¹¶¤á¹ç¤¤¤Ç±þ¤¸¤¿¤¿¤áÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤Ï¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¶ð¤¬Åö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç°ì¼ê°ì¼ê¤¬Æñ¤·¤¤¾´ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö58¼êÌÜ¤ÎÊâ¤Î°ì¼ê¤¬º´Æ£¶åÃÊ¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤¤¼ê¤Ç¡¢¶ð¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¸å¤¦¤Þ¤¯·ÁÀª¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¿ô°Ê¾å¤ËÇ»Ì©¤ÊÆâÍÆ¤Î°ì¶É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢º´Æ£¶åÃÊ¤Ï¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¤ò2¾¡5ÇÔ¤È¤·¡¢Aµé»ÄÎ±¤ØÁ°¿Ê¡£1·î27Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë8²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£À¿ÌéÈ¬ÃÊ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÔ¤ì¤¿ÃæÂ¼È¬ÃÊ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
