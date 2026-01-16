¡Ö¤Þ¤ï¤·¤Î°ÌÃÖ¤¬¾å¤¹¤®¤ë¡×¡ÈÄ¶¡ÉÄ¹¿ÈÎÏ»Î¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÂ¸ºß´¶¤Ë¶Ã¤¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×
¡ãÂçÁêËÐ°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ï¤·¤Î°ÌÃÖ¤¬¾å¤¹¤®¤ë¡Èµ¬³Ê³°¡É¤ÎÄ¹¿ÈÎÏ»Î
¡¡½ø¥Î¸ý¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¡¢¤Ò¤ÈºÝ°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡Èµ¬³Ê³°¡É¤ÎÄ¹¿ÈÎÏ»Î¤¬¸½¤ì¤¿¡£¸½ÌòÎÏ»Î¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÇØ¤¬¹â¤¤¡Ö197¥»¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤¦Ä¶Ä¹¿È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ø¤Î°ÌÃÖ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¯¡¢°µÅÝÅª¤ÊµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¿·À±¤Î»Ñ¤Ë¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤Þ¤ï¤·¤Î°ÌÃÖ¤¬¾å¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµ¬³Ê³°¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½ø¥Î¸ý½½¶åËçÌÜ¤ÎÅ·¾º»³¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¡£½ø¥Î¸ýÆó½½ËçÌÜ¡¢¿ÈÄ¹172.6¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¶ÓÎ¶¡Ê¶Àî¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Ç²¼¤·¡¢º£¾ì½ê2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¿ÈÄ¹º¹¤Ï¡¢¼Â¤Ë¡Ö24.4¥»¥ó¥Á¡×¡£Å·¾º»³¤Ï¿¼¤¤íì÷¡Ê¤½¤ó¤¤ç¡Ë¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Áê¼ê¤ò¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¡¢±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿Å·¾º»³¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÏÓ¤òÍø¤«¤»¤¿ÆÍ¤²¡¤·¤Ç°ìµ¤¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¡£Âç¶ÓÎ¶¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤¤²¼¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¡¼¥Á¤Îº¹¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÍø¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁÇÁá¤¯Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤Ë²ó¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Å·¾º»³¤Ï¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ºòÇ¯½½°ì·î¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»Í¸ÔÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖÅ·¤Ë¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯»³¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ø¥Î¸ý¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¼èÁÈ¤È¡¢197¥»¥ó¥Á¤Î¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿ÂÎ¶í¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤È3¥»¥ó¥Á¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ö¤Þ¤ï¤·¤Î°ÌÃÖ¤¬¾å¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÁÇ¼Á¤Ë¡Ö½ì¤Ã¤Ý¤¤ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾²£¹Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ê¤ªÂç¶ÓÎ¶¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë