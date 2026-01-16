¡Ö²¶¤ÎÂç»ö¤ÊºÊ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×µÁÊì¤¬ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤¬ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¿Í¤Ö¤ëµÁÊì¤Ë»ÅÊÖ¤·¤¹¤ë¤È¡Ä
¡Ö»ä¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤¬¤«¤Ê¤êÌÌÅÝ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ï»ä¤È2¿Í¤¤ê¤Î¤È¤¤Ï°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä°Ê³°¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´¶¤¸¤è¤¯¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ÏµÁÊì¤Ï»ä¤Ë¤â¡ØÍ¥¤·¤¤¥Õ¥ê¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÉ×¤âµÁÉã¤âµÁÊì¤ÎÍ§¿Í¤â¡¢µÁÊì¤ÎËÜÀ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡¢µÁÊì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤¤¿Ë½¸À¤Î¿ô¡¹¤ÎÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢É×¤äµÁÉã¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏµÁÊì¤ÎÍ§¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Ï¹²¤Æ¤ÆÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤äµÁÉã¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤Ï¡Ø²¶¤ÎÂç»ö¤ÊºÊ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ØÊì¤µ¤ó¤È¤Ï±ï¤òÀÚ¤ë¡Ù¤ÈµÁÊì¤Ë¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ µÁÊì¤Ï¤³¤Î½÷À¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÂ©»Ò¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£