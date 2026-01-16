·ª»³±Ñ¼ù»á¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¡×¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤·ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤ë
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï15Æü¡¢·ª»³±Ñ¼ù»á¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤â½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³»á¤Ï2012Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤ò1°Ì¤ÇÃ±ÆÈ»ØÌ¾¤·¡¢¸ò¾Ä¤Î¤¹¤¨¥Á¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Èµ×¡¹¤Î¶¦Æ®¡£¥Á¡¼¥à¤ò3Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ËºÝ¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¿´¤«¤é¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·ª»³´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÏËÍ¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ª»³´ÆÆÄ¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¤´¸ùÀÓ¤È¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£