ÎëÌÚ°¦Íý¡¡Ã±ÆÈ½é¼ç±é±Ç²è¤ÎÊìÌ¼¤Î´Ø·¸¤Ë¶¦´¶¡Ö¤º¤Ã¤È2¿Í3µÓ¡×¡¡¿Æ¹§¹ÔÀÀ¤¦¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤¬³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬±Ç²è¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¾ì½ê¡×¡Ê1·î23Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÄÍËÜÏ¢Ê¿¡Ë¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Î¾¯½÷¤¬SNS¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤¹Êª¸ì¡£ÎëÌÚ¤Ï¿´¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸ÅÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ³Ø¶µ»Õ¡¦Ä«°æ¤¨¤ê¤³¤òÁ¡ºÙ¤«¤ÄÉ½¾ðË¤«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµï¾ì½ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊË¾·î¡¡À¶¹á¡Ë
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSIX¡×¤ÎÆüËÜ¥¥ã¥¹¥ÈÈÇ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó14Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö±Ç²è¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½é¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Î¾¯½÷¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊìÌ¼¤Î°¦¤ä¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£ÎëÌÚ¤ÏÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤ÀºÝ¡¢¼«¿È¤ÎÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¹æµã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤â¤¨¤ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤à¤¨¤ê¤³¤Î»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤¨¤ê¤³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊì¿Æ¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡£ÎëÌÚ¤Ï8ºÐ¤Ç¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¥Ã¥º¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢12ºÐ¤Ç¡î-ute¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãæ³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¤òÎ¥¤ì¡¢Åìµþ¤ÇÊì¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¤º¤Ã¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È2¿Í3µÓ¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»Å»ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢ËèÆü¹»Ìç¤ÎÁ°¤Ç¼Ö¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Å»ö¾ì¤Þ¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È»ä¤Î»þ´Ö¼´¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë²ÈÂ²¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Éã¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÎëÌÚµü¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¡¢»ä¤¬³ð¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿Æ·¤Ç¿Æ¹§¹Ô¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂçÀÚ¤Êµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÈÎëÌÚ°¦Íý¥Á¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤¢¤¤¤ê¤Þ¤Ë¤¢¡ÊÎëÌÚ°¦Íý¥Õ¥¡¥óÁí¾Î¡Ë¤ä¡Èteam¡î-ute¡É¡Ê¡î-ute¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»ä¤Î°ìÈÖ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤·¡¢Á´°÷¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡²ÈÂ²¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡½¡½¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£¿´¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Âç¤¤Ê°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£