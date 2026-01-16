ÆÈ¼óÁê¡ÖÃ¦¸¶È¯¤Ï½ÅÂç¤Ê¼ºÇÔ¡×¡¡¹â¥³¥¹¥È¤ËÉÔËþ
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï14Æü¡¢ÅìÉô¥Ï¥ì¤Ç¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢2011Ç¯¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Ë¥É¥¤¥Ä¤¬¿Ê¤á¤¿Ã¦¸¶È¯À¯ºö¤ò¡Ö½ÅÂç¤ÊÀïÎ¬Åª¼ºÇÔ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬15ÆüÊó¤¸¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢»º¶È³¦¤Ç¹â¥³¥¹¥È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡¸¶È¯¤Ï»ö¸Î¸å¡¢°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸º¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬Ã¦¸¶È¯À¯ºöÅ±²ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ë¥Ä»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¸¶È¯¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥ë¥Ä»á¤Ï¡ÖµöÍÆ¤Ç¤¤ë²Á³Ê¤ÇºÆ¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸»º¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£