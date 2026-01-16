¼ê½Ñ¤Î¹ø¤Ï¾õÂÖOK¡¡¥í¥Ã¥ÆÃæÂ¼¾©¸ã¡¢¥×¥íºÇ¾¯20»î¹ç¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡ÖÀï¤¨¤ëÂÎ¤ò°ì¤«¤é¡×
²Æì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæÂ¼¾©¸ãÆâÌî¼ê¤¬15Æü¡¢²Æì¡¦¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é1Ç¯´Ö¡¢Àï¤¨¤ëÂÎ¤ò°ì¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£ºòµ¨¤Ï¹ø¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇ¾¯¤Î20»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.186¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¹ø¤Î¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç12·î¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤âÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«¼ç¥È¥ì¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½ÐÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë