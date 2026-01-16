iOS¤Î¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤À¤Ã¤Æ¡© ¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿ÂÐ
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÄó°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óº¾µ½¤ä¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ç¡¼¥¿¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼çÍ×¤ÊOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æºº¥í¥°¤ÎÊÝÂ¸¡¢À¯ÉÜ»ØÄê¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëÀÈ¼åÀ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢Samsung¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¢¤ª¤è¤Ó¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎMAIT¡Ê¥¤¥ó¥É¾ðÊóµ»½ÑÀ½Â¤¶È¼Ô¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤äµ¡Ì©¾ðÊó¤¬Ï³±Ì¤¹¤ë·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë°ìÀÆ¤ËÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¤¥ó¥ÉÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÏÀµÅö¤Ê·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áÅÙ¤Ê²ò¼á¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¤â¡¢iPhone¤Ë¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë»Ø¼¨¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: ¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿® via MacRumors
