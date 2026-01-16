ÆüËÜ¤¬Ç®¶¸¤·¤¿90¡Á00Ç¯Âå³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¡ª¡¡K-1¡õPRIDE¿Íµ¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸½ºß
¡¡90Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃÄÂÎ¡ÖK-1¡×¤ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖPRIDE¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Î¾ÃÄÂÎ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿Âç¤ß¤½¤«¶½¹Ô¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯»ëÄ°Î¨¤Ç·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡È²¦¼Ô¡É¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎºÂ¤ò¶¼¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖK-1¡×¡ÖPRIDE¡×¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤ò¡¢Èà¤é¤ÎSNS¤«¤é¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-1¡õPRIDE¿Íµ¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸½ºß¡Ê6¿Í¡Ë
¢£ ¡È20À¤µªºÇ¶¯¤ÎË½·¯¡É¤Ï°¦Ì¼¤ÈÍèÆü¡ª
¡¡¡ÖK-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×1994¡¢95¡¢98Ç¯¤È3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡È20À¤µªºÇ¶¯¤ÎË½·¯¡É¤³¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢Æ±¤¸¸µ¡ÖK-1¡×²¦¼Ô¤ÎËâºÀÅÍ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£ËâºÀÅÍ¤Ï¡ÖK-1½ª¤ï¤ê¤Ç¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¢¡¼¥Ä¿Æ»Ò¤È¿©»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç²ñ´ÑÀï¸å¤Ë¥¢¡¼¥Ä¤È¤½¤ÎÌ¼¤È²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¢¡¼¥Ä¤µ¤ó¤À¡¼ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¡ª¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬ Ì¼¤µ¤ó »÷¤Æ¤ë¤Ê ¥ª¥ä¥¸¤µ¤ó¤¬ ¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é Èþ½÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ËâºÀÅÍ¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÈÍèÆü¡ª
¡¡¤½¤ó¤ÊËâºÀÅÍ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ2002Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢½÷À¿Íµ¤¤ò¤â¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢ÂÎ½Å70kg°Ê²¼¤ÎÃæÎÌµé¥·¥ê¡¼¥º¡ÖK-1 WORLD MAX¡×¡£ËâºÀÅÍ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¥¯¥é¥¦¥¹¿Æ»Ò¤È¡×¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖMAX¡×Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎËâºÀÅÍ¤ò²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢°Ê¸å¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÇ®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºßÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÂ©»Ò¥°¥é¡¼¥É¥¥¥¹¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö½éÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¡¢ÎÉ¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ä¤¢¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤ª¡¼¥¯¥é¥¦¥¹²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥°¥é¡¼¥É¥¥¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÍÄ»ù¤Î¤³¤í¤ËÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÍèÆü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£º£¤äÉã¿Æ¤è¤ê¤âÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥°¥é¡¼¥É¥¥¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥¯¥é¥¦¥¹¤ÎÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ K-1²¦¼Ô2¿Í¡õÂç²£¹Ë¤Î¥ì¥¢¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ²£¹Ë¤ÇºòÇ¯¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿ÇòË²æÆ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖK-1WORLD GP¡×3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ü¥ó¥ä¥¹¥¡¼¤È¡¢4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥»¡¼¥à¡¦¥·¥å¥ë¥È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Î³ÊÆ®µ»¶½¹Ô¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë»£¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â¥Ø¥Ó¡¼µé¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥ß¡¼¤ÎÇØ¾æ¤ÏÇòË²¤ÈÆ±Åù¡¢¸½Ìò»þÂå¡ÖµðÂç³ÊÆ®¥í¥Ü¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¥»¡¼¥à¡¦¥·¥å¥ë¥È¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï212cm¤¢¤ê¡¢ÇòË²¤Ç¤¹¤é¸«¾å¤²¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£ÇòË²¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó2¿Í³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡¡3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¥Ü¥ó¥ä¥¹¥¡¼¤È¥·¥å¥ë¥È¡ª¤ª¤Õ¤¿¤ê¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÇòË²¤µ¤ó¤è¤ê¥Ç¥«¥¤¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¡ ¤·¤«¤·ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ 180kg¢ª140kg¡¡¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤Î¸½ºß
¡¡¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤Ï¸µNFLÁª¼ê¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÆùÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000Ç¯Âå¤Ë¡ÖPRIDE¡×¡ÖK-1¡×¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤òÀÊ´¬¡£°ìÊý¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ö¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖK-1¡×ÁÏÀß¼Ô¤ÇÀµÆ»²ñ´Û¡¦ÀÐ°æÏÂµÁ´ÛÄ¹¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤¬¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥µ¥Ã¥×¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë180kg¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò140kg¤Þ¤Ç¥·¥§¥¤¥×¤µ¤»¤Æ¾¯¤·¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥×¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç180ÅÙ³«µÓ¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯ÂÇ¤Á¤òÌÛ¡¹¤ò¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ°æ´ÛÄ¹¤Î¶µ¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥µ¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡£ÂÎ½Å°ÜÆ°¤¬½ÐÍè¤ë¤È·Ú¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥ß¥Ã¥È¼õ¤±¤ëÊý¤Ï¤¤Ä¤¤¡×¡Ö¥ï¥ÊÄ¤á¤Ê¤¤¤È¸ª¤¬È´¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¶µ¤¨¤¿ÀÐ°æ´ÛÄ¹¼«¿È¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚPRIDEÊÔ¡Û¥µ¥ó¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦¡×¡õ¥¤¥±¥ª¥¸²½¤·¤¿¡È½À½Ñ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¤â
¢£ ¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦¡×¤Ïº£¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë!?
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC¡×¤ä¡ÖPRIDE¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¡£¡ÖK-1¡×¥Ø¥Ó¡¼µéÀïÀþ¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿ÉðÂ¢¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ò·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¥±¥ó¥·¥í¥¦¡×¤Èëð¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ò¥²¤òÃß¤¨¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡£³×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¡Ö³Ø¼Ô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¸µPRIDE²¦¼Ô¤Ï¥¤¥±¥ª¥¸²½
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¡¢THE OUTSIDER¤Ê¤É¤òÁÏ»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°ÅÄÆüÌÀ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡È½À½Ñ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¡É¤³¤È¸µ¡ÖPRIDE¡×¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥²¥¤¥é¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¡ÖPRIDE¡×¤Ç¥¨¥á¥ê¥ä¡¼¥¨¥ó¥³¡¦¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë¡¢¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤é¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÍèÆü¤ÏÁ°ÅÄ¤ÎÁÏÀß¤·¤¿³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö¥ê¥ó¥°¥¹¡×¤ÎKOK¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢À©ºîÃæ¤Î¥Î¥²¥¤¥é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½Â¤ß¤òÁý¤·¤¿¥Î¥²¥¤¥é¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¥²¥¤¥é³Ø¼Ô¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§
¡ÖËâºÀÅÍ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷masato.official¡Ë
¡Ö¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yokozuna_hakuho¡Ë
¡ÖÀÐ°æÏÂµÁ¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷ishiikazuyoshi¡Ë
¡ÖÉðÂ¢¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷musashi_k1karatel¡Ë
¡ÖÁ°ÅÄÆüÌÀ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷akiramaeda_official¡Ë
