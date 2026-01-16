´ÚÎ®¤Î¸¶ÅÀ¤¬4K¤Ç±Ç²è¤Ë¡ª¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Í½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡ÆüËÜ¤Ç°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ò4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø±Ç²è¡¡Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤è¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÈÌ¾¶Ê¤¬¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Îµ®¸ø»Ò¡É¡¢¡ÈÎÞ¤Î½÷²¦¡É¤ÎÇ®±é¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡ª¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡´Ú¹ñKBS¤Ç2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬2004Ç¯¤ËNHKÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½µËö¤Î¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÃæ¤¬ÎÞ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆüËÜ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡×¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡½¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆ±ºî¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¥è¥óÍÍ¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ÇÆüËÜ¤Î½÷À¤òÎº¤Ë¤·¡¢ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅö»þ³«¹Á°ÊÍèºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÌó5000¿Í¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Î°ì¤Ä¡¢´Ú¹ñ¡¦¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó»Ô¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È´ÚÎ®¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¤·¤ÆÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷»þ¤«¤é20Ç¯¤Î»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤â¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤Éº£¤À¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¡È¤¢¤ÎÅß¤Î¤È¤¤á¤¡É¤ÏÇö¤ì¤º¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆPAN ENTERTAINMENT¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ4K¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ë±Ç²èÍÑ¤ËÊÔ¶Ê¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡¢À¤³¦¤ÇºÇ½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î2¿Í¤Î¡È½ã°¦¤Î¤ß¡É¤òÃê½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÇ»Ì©¤¹¤®¤ë¡Èµæ¶Ë¤ÎÅß¥½¥Ê¡É¤Ï¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤âÁ´¹©Äø¤Ë»²²Ã¤·¤¿·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤«¤éÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¤¢¤ÎÊÂÌÚÆ»¤ËÉñ¹ß¤ëÀã¤Îµ²±¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ë¡Ö¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥æ¥¸¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÈà½÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È¥æ¥¸¥ó¤Î½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¡¢¡È¡ÖÅß¥½¥Ê¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡É¤ÎÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¡¢³Ø¹»¤ÎÊ½¤ò±Û¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚÆ»¤ò2¿Í¾è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Îµ®¸ø»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥è¥óÍÍ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¡ÈÎÞ¤Î½÷²¦¡É¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÎÎÞ¤ÎÇ®±é¤Î¿ô¡¹¤â4K¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡×¤ä¡ÖMy Memory¡×¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Î¡Ö¤¿¤È¤¨²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤Î»×¤¤½Ð¡¢À¡¤ó¤ÀÅß¤Î¸÷·Ê¡¢±Ç²è´Û¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë²»³Ú¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Îµ®¸ø»Ò¡É¡¢¡ÈÎÞ¤Î½÷²¦¡É¤ÎÇ®±é¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡ª¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡´Ú¹ñKBS¤Ç2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬2004Ç¯¤ËNHKÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½µËö¤Î¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÃæ¤¬ÎÞ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆüËÜ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡×¡¢Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡½¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆ±ºî¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷»þ¤«¤é20Ç¯¤Î»þ¤¬Î®¤ì¤ë¤â¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤Éº£¤À¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¡È¤¢¤ÎÅß¤Î¤È¤¤á¤¡É¤ÏÇö¤ì¤º¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆPAN ENTERTAINMENT¤ÎÀ½ºî¿Ø¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¤È¤·¤Æ4K¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ë±Ç²èÍÑ¤ËÊÔ¶Ê¤·Ä¾¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡¢À¤³¦¤ÇºÇ½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î2¿Í¤Î¡È½ã°¦¤Î¤ß¡É¤òÃê½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÇ»Ì©¤¹¤®¤ë¡Èµæ¶Ë¤ÎÅß¥½¥Ê¡É¤Ï¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û´ÆÆÄ¤âÁ´¹©Äø¤Ë»²²Ã¤·¤¿·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤«¤éÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£¤¢¤ÎÊÂÌÚÆ»¤ËÉñ¹ß¤ëÀã¤Îµ²±¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥Ú¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤Ë¡Ö¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥æ¥¸¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÈà½÷¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤È¡¢¥Á¥å¥ó¥µ¥ó¤È¥æ¥¸¥ó¤Î½éÎø¤Î»×¤¤½Ð¡¢¡È¡ÖÅß¥½¥Ê¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡É¤ÎÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¡¢³Ø¹»¤ÎÊ½¤ò±Û¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚÆ»¤ò2¿Í¾è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡ÈÈù¾Ð¤ß¤Îµ®¸ø»Ò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥è¥óÍÍ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¡ÈÎÞ¤Î½÷²¦¡É¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤ÎÎÞ¤ÎÇ®±é¤Î¿ô¡¹¤â4K¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡×¤ä¡ÖMy Memory¡×¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Î¡Ö¤¿¤È¤¨²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·¯¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÈÅß¥½¥Ê¡É¤Î»×¤¤½Ð¡¢À¡¤ó¤ÀÅß¤Î¸÷·Ê¡¢±Ç²è´Û¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë²»³Ú¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ø±Ç²è Åß¤Î¥½¥Ê¥¿ ÆüËÜÆÃÊÌÈÇ¡Ù¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£