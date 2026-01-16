¸µ¥Õ¥¸ÅÏî´½í¥¢¥Ê¡¢2Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¸½ºß¤Î¿´¶¹ðÇò¡¡¶ÚÆùÄË¤â¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÏî´½í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËË¬¤ì¤¿¥È¥ë¥³Î¹¹Ô¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¤Î³¹¤Ï¤«¤Ê¤êºä¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¡¢Â¹øÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö2Ç¯Á°¤È¤«¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÏ¢Æü¤Î¶ÚÆùÄË¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á»Å»ö¤òµÙÍÜ¤·¡¢2024Ç¯£¸·îËö¤ÇÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¤¿¡£Æ±Ç¯10·î¤ËPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸øÉ½¤·¡¢ÀìÌç¼£ÎÅ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¤Ç³èÆ°Ãæ¡£¡¡
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë