¡¡¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¸­(49)¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦Æâ´ÖÀ¯À®(49)¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Í¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í～¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤ß¤¿¤¤

¡¡¡ÖÆâ´Ö¤¬Âç³Ø»þÂå¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿º¢¤Î¼Ì¿¿½Ð¤ÆÍè¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸½ºß¤Î´Ý´¢¤ê¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿´é¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿­¤Ð¤·¤¿¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥¦¥¨ー¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿È±·Á¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿´é¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¡Ø¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ùby¥í¥Ã¥­ー¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥â¥ó¤ÎµÈ°æ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡¢¡Ö¤Ò¤¨ー¡ª³¤³°¤ÎÊý¤«¤È¡×¡¢¡ÖÁ´Á³¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

