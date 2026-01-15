¿·³ã¡¦¾å±Û¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼ÖÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¡ªÈÎÇä¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦AudiÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¿·µòÅÀ¡ÖAudi Approved Automobile ¾å±Û¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±Å¹ÊÞ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¾å±ÛIC¤ä¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¦ÉÙ²¬IC¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÊ»Àß¡£ÈÎÇä¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
Audi Approved Automobile ¾å±Û¡¢1·î10Æü¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥óËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å±ÛIC¡¢¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ÉÙ²¬IC¤«¤é¤â¶á¤¤¤¿¤á¸òÄÌÍøÊØÀ¤â¹â¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ ¥µー¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¡¢¤´Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹´Þ¤á¤¿¤¤áºÙ¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½ ¥ªー¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹ ¥·¥§ー¥Ñー¥¹¡Ë¤È¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÙÆâ ÍºÆó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦ Audi Approved Automobile ¾å±Û¤ò¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Audi Approved Automobile ¾å±Û¡Ê¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¢¥×¥ëー¥Ö¥É ¥ªー¥È¥âー¥Ó¥ë ¾å±Û¡§°Ê²¼¡¢AAA ¾å±Û¡Ë¤Ï¡¢AudiÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦AudiÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤Ç¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Audi ¿·³ã¡¢Audi Ä¹²¬¤ËÂ³¤¯¿·³ã¸©Æâ3Å¹ÊÞÌÜ¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å±ÛIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó6Ê¬¡¢¾å¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ ÉÙ²¬IC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó4Ê¬¤È¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¡¢¶áÎÙ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·CI/CD¤Ë´ð¤Å¤Àß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤é¤·¤¤ÆÈ¼«¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÉ½¸½¤·¡¢Ç¼¼ÖÀìÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤âÀß¤±¡¢¹ç·×12Âæ¤ÎÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¹©¾ì¤òÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¼¼Ö¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAudi Àµµ¬ÈÎÇäÅ¹¿ô¤Ï126Å¹ÊÞ¡£AAA ¾å±Û¤Î¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤êAudi Approved Automobile¡ÊAAA¡§¥¢¥¦¥Ç¥£Ç§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡Ë¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï107Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢1·î10Æü¤«¤é1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤´°ÆÆâ¾õ¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÍè¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾ ¡§Audi Approved Automobile ¾å±Û
¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò ¡§¿·³ã¼«Æ°¼Ö»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÙÆâ ÍºÆó
¡¦Å¹ÊÞ½êºßÃÏ ¡§¿·³ã¸©¾å±Û»ÔÂçÆ»Ê¡ÅÄ619-3
¡¦TEL ¡§025-520-8390 ¡¡
¡¦Å¹Ä¹ ¡§´Ý»³ °ìÉ§
¡¦±Ä¶È»þ´Ö/ÄêµÙÆü ¡§9:30 - 18:00 / Ëè½µ·îÍËÆü¡¢Âè1¡¦3²ÐÍËÆü
¡¦¥·¥çー¥ëー¥à ¡§ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§4913.6m²¡¡¡¡·úÊª±ä¾²ÌÌÀÑ¡§172.25m²
¡¦Å¸¼¨Âæ¿ô ¡§12Âæ
¡¦¥ªー¥×¥ó¥Õ¥§¥¢ ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÏÄêµÙÆü
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó