¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¿¼¹ï¤Ê¡Ö16.4¡×¡¡8Ç¯Á°¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÉý¥À¥¦¥ó¡Ä¿¹ÊÝJ¤¬ÇØÉé¤¦·ë²Ì°Ê¾å¤Î¡ÈÌò³ä¡É
¹ñÆâºÇÂç¼ê¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬Ä´ºº
¡¡ÍèÇ¯6·î¤ËËÌÃæÊÆ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬É¬»ê¤ÊÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥ê¥µ¡¼¥Á¡£¡È´Ø¿´ÅÙ¡É¤«¤éÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¸½¾õ¤òÉ³²ò¤¯¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¦ÃæÀîÂçÊå¡Ë
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡£FIFA¥é¥ó¥¯¤Ï18°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÁÈ¤ßÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ý¥Ã¥È2Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢10·î14Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¯¡¢º£Âç²ñ¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¼ÂÎÏ¤ËÈ¿ÈæÎã¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¡£»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÌó1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÆüº¢¤«¤é´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï15.8¡ó¡£Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿2018Ç¯²Æ¤Ï22.8¡ó¤¢¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤Ï¥í¥·¥¢WÇÕÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë´Ø¿´ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â¡¢´Ø¿´Äã²¼¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á1Ç¯°ÊÆâ¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂåÉ½Àï¤ò¸«¤¿¿Í¤Ï2018Ç¯¤Ë¤Ï30.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯¤Ï¤ï¤º¤«13.8¡ó¤ÈÈ¾¸º¡£°ìµ¤¤Ë16.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥Û¡¼¥à»î¹ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î»î¹ç¤ÏDAZN¤Ç¤Î¤ßÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏBSÊüÁ÷¤Î¤ß¡£U-NEXT¤Ï¶¦¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡£»ëÄ°´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤âµ¯°ø¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÈÁØ¤Î´Ø¿´¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¹Ö±é²ñ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¡Ö¶¦Æ®¤ÎÎØ¡×¤ò¹¤²¤è¤¦¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ï³Î¼Â¤Ë¿þÌî¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½ÃÏ´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¿ô¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬J¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤ò¡ÖºÇ¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î61¡ó¤¬¡¢²áµî1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´ÑÀï¡£Æ±ÍÍ¤ËÂ¾¤Î¡ÈºÇ¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤Î¸½ÃÏ´ÑÀïÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢B¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ï55¡ó¡¢¥×¥íÌîµå¤Ï44¡ó¡¢SV¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ï30¡ó¡£¤¤¤º¤ì¤âJ¥ê¡¼¥°¤Î¸½ÃÏ´ÑÀïÎ¨¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï´Ø¿´ÁØ¤ÎÃæ¤«¤é¡È¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¥Õ¥¡¥ó¡É¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬¶áÇ¯¤Ç¿¤Ó¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£2018Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï52¡ó¤À¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°´Ø¿´ÁØ¤Î¸½ÃÏ´ÑÀïÎ¨¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï61¡ó¤Ø¤È9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÌ©Ãå¤ò·Ç¤²¡¢33Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢J1¡ÁJ3¤Þ¤ÇÁ´60¥¯¥é¥Ö¤ËÁý²Ã¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¼¢²ì¸©Á´¸©¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤ÎJ3¾º³Ê¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤Ç¡ÖJ¶õÇò¸©¡×¤Ï¡¢Ê¡°æ¡¢»°½Å¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Åçº¬¤Î4¸©¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â´ÑÀï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¼Â¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡ÈºÇ¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤òµó¤²¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ï3.4¡ó¡¢2025Ç¯¤â3.5¡ó¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°Ç¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿1350Ëü3210¿Í¤òµÏ¿¡£1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏJ1¤Ç¤Ï2Ëü1246¿Í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤â1Ëü1000¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬¼çÆ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤«¤é¼ç¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÌµÎÁ¾·ÂÔ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÇCM¤âÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÈá´ê¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤ÎÆüËÜÂåÉ½¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¡ÈÆü¾ï¡É¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ç¤Ï¤³¤Î¸½¾Ý¤¬µÕÅ¾¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿¾Ú¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÈÁØ¤ò´¬¤¹þ¤à¤¿¤á¤Î¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢3·î¤Ë¤ÏÌîµå¤ÎWBC¡¢¤½¤·¤Æ6·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤ÆWÇÕ¸å¤Î8·î¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤â¡ÈÂè2¤Î³«Ëë¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ°´ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂç¤¤Ê¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£·ë²Ì¤È¶¦¤Ë¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿»ÈÌ¿¤ÏÂç¤¤¤¡£