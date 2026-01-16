¡Ö¤Þ¤À¥×¥í¤Ç1ÂÇÀÊ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×ºå¿À¥É¥é1¤Î¿·¿Í¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡Ê22¡Ë¤Ë¡È¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤È¤Ï
¡¡1·î9Æü¡¢ºå¿À¤Î¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNPB¿·¿ÍÁª¼ê¸¦½¤²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÎ©ÀÐÀµ¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡È¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Éºå¿À¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ä
¡ÖÎ©ÀÐ¤ÏÁÏ²ÁÂç½Ð¿È¡£3Ç¯¤Î½©¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë10°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÂÇÎ¨6³ä6Ê¬7ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¥¢¥Þµå³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿Âç·¿¿·¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¹Ã»Ò±à½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ëÎ©ÀÐ
¡¡ºßºå¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àµ¼°ÆþÃÄÁ°¤«¤éÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¡¢µåÃÄ´´Éô¤¬¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡Ö¤Þ¤À¥×¥í¤Ç1ÂÇÀÊ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ä¤Ç¡×¤È¸£À©¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¡£
Î©ÀÐ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ä
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ©ÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥é1¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤À¡£
¡ÖÎ©ÀÐ¤ÏÂÇËÀ¤¬¶¯¤ß¤Î°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£Âç³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢4Ç¯¤Ç¤ÏÆóÎÝ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÆóÎÝ¼ê¤Ë¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂç¤¤¤Ë²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤Ë²Ã¤¨¤Æ³°Ìî¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÂç»³¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬Î®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Öº£Ç¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤É¤¦¡©¡×¼þ°Ï¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿Âç»³¤Ï¡Ä
¡¡Âç»³¤Ï2022Ç¯¤Ë¤â¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î»°ÎÝ¼éÈ÷¤Î¡È¼éÍð¡É¤Ë¤è¤êÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¶ì¤¤²áµî¤¬¤¢¤ë¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇ½ç¤³¤½5ÈÖ¤Ç¸ÇÄê¤ÈÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¡ÖÂç»³¼«¿È¤â¼þ°Ï¤Ë¡Øº£Ç¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤É¤¦¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¤½¤ÎÏÃ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤ÈÉ¡Çò¤à¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ËÉÔËþ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î5Ç¯Áí³Û17²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤À¤±¤Ë¡¢À¸È¾²Ä¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤ÎÄ´»Ò¤ÏÂÇ·â¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Áá¤¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î²ÄÇ½À¡©
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄ¤âÎ©ÀÐ¤ÎÆ°¸þ¤ËÁá¤¯¤âµ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öºå¿À¤Ç¤ÏºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥µ¥È¥Æ¥ë¤äÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¸×¤¬¼¡¡¹¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï1Ç¯¤À¤±³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤ÆÎ©ÀÐ¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤È¡¢º£¤«¤é¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°¤«¤é¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Î¤âÂçÊª¤Î¾Ú¡©
