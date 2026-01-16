NY³ôÈ¿È¯¡¢292¥É¥ë¹â¡¡AI´ØÏ¢¼ûÍ×¤Ë´üÂÔ¤ÇÇã¤¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û15Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Á°ÆüÈæ292.81¥É¥ë¹â¤Î4Ëü9442.44¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤é¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»º¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿¶ÈÀÓ¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£ÀßÈ÷Åê»ñ³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â3Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢58.27¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü3530.02¤À¤Ã¤¿¡£