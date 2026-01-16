Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î»äÉþ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ»äÉþ¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯À²¤ì¤¿º£Æü¡¢Essby¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¥¹¥«¡¼¥È¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿¤Ó¤¿Á°È±¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö´ñÎï¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£