¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÊ¥¾åÎ´Íª¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡á²£ËÙÍµÌé¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÎÎÍ¤·¡¢¡ÖÀªÎÏ·÷¡×¤È¤¹¤ëÀ¾È¾µå¤ÎÇÆ¸¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯³°Áê¤é¤È¤Î£±£´Æü¤Î²ñÃÌ¤Ç¤â¶¯¹Å»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡²¤½£Â¦¤Ï·³ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤Î´ØÍ¿¶¯²½ºö¤òÌð·Ñ¤®Áá¤ËÉ½ÌÀ¤·¡¢»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¬Éþ¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥é¡¼¥¹¡¦¥í¥Ã¥±¡¦¥é¥¹¥à¥»¥ó³°Áê¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Âè£±¼¡À¯¸¢¡Ê£²£°£±£·¡Á£²£±Ç¯¡Ë¤«¤é¤Î»ýÏÀ¤òºÆ¤Ó»ý¤Á½Ð¤·¤¿£²£´Ç¯£±£²·î°ÊÍè¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÎÎÍ¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÃæÏª¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÇÓ½ü¤òµó¤²¤ë¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÊÆÏª¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀïÎ¬ÅªÍ×¾×¤À¡£ÊÆËÜÅÚ¤ò¼é¤ë¼¡À¤Âå¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥É¡¼¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡¢ÎÎÍ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥à¥»¥ó»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³´Ï¤Ï¤³¤³£±£°Ç¯¤Û¤É¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¼þÊÕ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÊÆÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È£±£¹£µ£±Ç¯¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿ËÉ±Ò¶¨Äê¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÃóÎ±ÊÆ·³¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥é¥¹¥à¥»¥ó»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÁýÇÉ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤À¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡Ê£Õ£Ó£Ç£Ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤Ï£±£µ£°Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢À¤³¦£¸°Ì¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²¤½£Â¦¤Ï°ÂÊÝÌÌ¤Î¹×¸¥¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉËÉ±Ò¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Í½È÷Ä´ºº¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥ÄÊ¼£±£³¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒÉôÂâ¤ò£±£µ¡Á£±£·Æü¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£Ê©»æ¥ë¡¦¥â¥ó¥É¤Ï£±£´Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¾®µ¬ÌÏÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê©À¯ÉÜ¤Ï£²·î£¶Æü¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÎÎ»ö´Û¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¡¢²¤½£¤Î´ØÍ¿¶¯²½¤ò¼¨¤¹¡ÖÀ¯¼£Åª¥·¥°¥Ê¥ë¡×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Î¥¨¥ë¡¦¥Ð¥í³°Áê¡Ë¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
