¡Ú1¤«·îÍ½Êó¡Û1·î²¼½Ü¤Ë´¨µ¤Î®Æþ
1·î²¼½Üº¢¤ÏÅý·×Åª¤Ë1Ç¯¤Ç°ìÈÖ´¨¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤µ¤é¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦°ÊËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡¦À¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¾¯±«¡¦´¥Áç·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌÆüËÜ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡Ë
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
ËÌÆüËÜÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤¯¤â¤ê¤äÀã¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¤«¤é30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
1·î17Æü¤«¤é1·î23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Äã¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î24Æü¤«¤é1·î30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1·î31Æü¤«¤é2·î13Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤È¤â¤Ë¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ³¤Â¦¡¦¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÅìÆüËÜ¡ÊËÌÎ¦¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¡Ë
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤äÅß¤Îµ¨ÀáÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤¯¤â¤ê¤äÀã¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±«¡Ë¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¤Ç¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é1·î30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
1·î17Æü¤«¤é1·î23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1·î24Æü¤«¤é1·î30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î31Æü¤«¤é2·î13Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¹Ã¿®¡¦Åì³¤¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎËÌÎ¦¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£À¾ÆüËÜ¡Ê¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¡Ë
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
À¾ÆüËÜÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¯¤â¤ê¤äÀã¡Ê¤Þ¤¿¤Ï±«¡Ë¤ÎÆü¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
1·î17Æü¤«¤é1·î23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1·î24Æü¤«¤é1·î30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î31Æü¤«¤é2·î13Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¡¦»³±¢¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ÃæÆîÉô¡¦»³ÍÛ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¡¦»³±¢¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦ÃæÆîÉô¡¦»³ÍÛ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤Ç¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³±¢¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£±âÈþ¡¦²Æì
¡ÚÅ·¸õ¤Î·¹¸þ¡Û
±âÈþ¡¦²Æì¤Ç¤Ï¡¢1·î17Æü¤«¤é1·î23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´¨µ¤¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤¯¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤²¹¤Î·¹¸þ¡Û
1·î17Æü¤«¤é1·î23Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1·î24Æü¤«¤é1·î30Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£1·î31Æü¤«¤é2·î13Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢±âÈþ¡¦²Æì¤È¤â¤Ë¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹ß¿åÎÌ¤ÈÆü¾È»þ´Ö¡Û
¤³¤ÎÀè1¤«·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢±âÈþ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè1¤«·î¤ÎÆü¾È»þ´Ö¤Ï¡¢±âÈþ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Â¿¤¤¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡×¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü´ÖÃæ¤ÎÆüºÇ¹âµ¤²¹Ê¿Ç¯ÃÍ¡Û
¡ÚËÌÆüËÜ¡Û
1/17¢ª2/16
»¥ËÚ-0.6¡î¡Á0.3¡î
ÀÄ¿¹1.7¡î¡Á2.7¡î
ÀçÂæ5.4¡î¡Á6.5¡î
¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
1/17¢ª2/16
¿·³ã5.1¡î¡Á6.4¡î
Åìµþ9.5¡î¡Á11.0¡î
Ì¾¸Å²°9.1¡î¡Á10.6¡î
¡ÚÀ¾ÆüËÜ¡Û
1/17¢ª2/16
Âçºå9.3¡î¡Á10.6¡î
¹Åç9.5¡î¡Á11.0¡î
¹âÃÎ11.8¡î¡Á13.2¡î
Ê¡²¬9.9¡î¡Á11.6¡î
¼¯»ùÅç12.8¡î¡Á14.6¡î
¡Ú±âÈþ¡¦²Æì¡Û
1/17¢ª2/16
Ì¾À¥17.2¡î¡Á18.4¡î
ÆáÇÆ19.3¡î¡Á20.3¡î
¢£1¤«·îÍ½Êó¡Ê1·î17Æü¤«¤é2·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤È¤á¡Ë
¡ãµ¤²¹¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦Äã¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦¹â¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ:50%¡¦30%¡¦20%
ÅìÆüËÜ:40%¡¦40%¡¦20%
À¾ÆüËÜ:40%¡¦40%¡¦20%
±âÈþ¡¦²Æì:40%¡¦30%¡¦30%
¡ã¹ß¿åÎÌ¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦¾¯¤Ê¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦Â¿¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:30%¡¦30%¡¦40%
ËÌÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:40%¡¦30%¡¦30%
ÅìÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
ÅìÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:50%¡¦30%¡¦20%
À¾ÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:40%¡¦40%¡¦20%
À¾ÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:50%¡¦30%¡¦20%
±âÈþ¡¦²Æì :40%¡¦40%¡¦20%
¡ãÆü¾È»þ´Ö¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦¾¯¤Ê¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦Â¿¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:40%¡¦30%¡¦30%
ËÌÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
ÅìÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:40%¡¦40%¡¦20%
ÅìÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:20%¡¦30%¡¦50%
À¾ÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
À¾ÆüËÜ¡ÊÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡Ë:20%¡¦30%¡¦50%
±âÈþ¡¦²Æì :30%¡¦40%¡¦30%
<¹ßÀãÎÌ¤Î³ÎÎ¨Í½ÁÛ¡¦¾¯¤Ê¤¤¡¦Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡¦Â¿¤¤¡ä
ËÌÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
ÅìÆüËÜ¡ÊÆüËÜ³¤Â¦¡Ë:20%¡¦40%¡¦40%
¶áµ¦ËÌÉô¡¦»³±¢:30%¡¦30%¡¦40%