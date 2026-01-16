¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌäÂê¤ÇÀ¤³¦¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ¡¢°ìÈÖ°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ï¼Â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«!?
ÊÆ¹ñÉÔ°Â¤ÇÇä¤ë¤Ê¡ª
ÊÆ¹ñ¤Ë»ñ¶â¤¬Ìá¤ëÍýÍ³
¡¡¶áÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤¬°ìÁØ¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬½é¤á¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¤¿Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂè1¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤È¡¢À¯¸¢¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â¼Ò²ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥í¥¤¥É»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥º¡¦¥Þ¥¿¡¼¡ÊBLM¡Ë±¿Æ°¤¬·ã²½¤·¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²½±·â»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¸õÊä°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç°ÜÌ±¤ò½ä¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬·ã¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¿ôÂ¿¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤Îº®Íð¤¬ÌÜÎ©¤Ä»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ëí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îº®Íð¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º®Íð¤¬µ¯¤¤Æ°ì»þÅª¤Ë¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê»Ô¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ë¶É»ñ¶â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æâ¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È
À¤³¦¤¬º®Íð¤¹¤ë¡ª
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤¬º®Íð¤·¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹ñ³°¤Î¤³¤È¤Ë½½Ê¬¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¤½£¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î³ÆÃÏ°è¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï²¤½£¤Ç¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¡¢ÃæÅì¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÌäÂê¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬ÀøºßÅª¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤¦¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡É¤È¤¤¤¦¹ñ²È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡È¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡É¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë±Æ¶Á·÷¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑÎÏ¡¦·³»öÎÏ¡¦³°¸òÎÏ¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹Âç¤ÊÃÏ°è¤ò´Þ¤à³µÇ°¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¿¢Ì±ÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¶¯Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬º®Íð¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡É¤Î¼þÊÕÉô¤Û¤ÉÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤¬¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡×¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡×ÌäÂê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÄ¾´¶¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢ºÇ¤â°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«Äë¹ñ¡É¤Î¼þÊÕÉô¤ÎÊý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤·¤â¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñËÜÂÎ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃû¸õ¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¸«¤é¤ì¤º¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í»ö¤³¤½ÊÆ¹ñÇã¤¤¡ª
¡È¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¡É¤Ë»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡Åê»ñ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿»þ¤³¤½¡¢¤à¤·¤í¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ï¡¢Îò»ËÅª¡¦ÃÏÍýÅª¡¦·³»öÅª´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢ÃÏÍýÅª¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î¼çÍ×¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹Âç¤Ê¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÅç¡¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤ò³Ö¤Æ¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¾¤ÎÂç¹ñ¤«¤é³ÖÀä¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³ÖÀä¤³¤½¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬³°Å¨¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤Âç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅê»ñ²È¤Î»ëÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏË¡À©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢»ñ»º¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Ê°ÂÁ´À¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ©ÅÙÅª¤Ê°Â¿´´¶¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÅê»ñÀè¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é»ñ¶â¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¤Î·³»öÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÛÏÀ¤ò¶´¤à¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î·³»öÈñ¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»öÈñ¤¬Â¾¹ñ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¿Þ¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·³»öÈñ¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤Î3ÇÜ°Ê¾å¡¢3°Ì¤Î¥í¥·¥¢¤Î6.7ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤Îº¹¤â¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤¬»ö¼Â¾å¡Ö¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Îò»ËÅª¤Ë¡È¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¹ñ¡É¥¢¥á¥ê¥«
ÀïÁè¤Ç¤â¼é¤é¤ì¤¿»ñ»º¡ª
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÍýÅª¡¢·³»öÅª¾ò·ï¤òÇØ·Ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤¬³°¹ñ¤«¤éÄ¾ÀÜ¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ú¹ñ½é´ü¤ÇÎÎÅÚ¤¬¤Þ¤À¸½ºß¤Î·Á¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÏÎã³°¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îò»ËÅª¡¢·Ð¸³Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ºÇ¤â¸²Ãø¤ÊÎã¤¬¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÈÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë²¤½£¤¬Àï¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤äÃæÅì¤Ë¤âÀï²Ð¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢²¤½£¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤¬ÃÏ¾åÀï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢³¤¾å¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ä¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤¬¼ç¤ÊÀï¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÀ¤³¦ÂçÀï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¹ÈÏ¤ÊÃÏ°è¤¬Àï¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÀï¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë²È¤ä»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤ÏÀï¸å¤â¤½¤Î»ñ»º¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤¬Àï²Ð¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¡À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
