¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¡Ö½ªÆüºî¶È¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤âÌµ°ÕÌ£¡Ä»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä!!¡×
ËèÆü¡Ö¤Þ¤¿½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ»Ä¶È¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢º¬¿¼¤¤Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸¶°ø¤ÏÃ±¤Ë3¤Ä¤Î¡È±£¤ì¤¿¥à¥À¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¤Ç¡¢¥À¥ó¥É¥êËá¤¤¤Æ30Ç¯Ä¶¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦Çë¸¶²íÍµ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï½ñÀÒ¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¸µ¶§¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÌÀÆüÃæ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯
¡Ö¤³¤Îºî¶È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤ë¡©¡×
¢ª¡ÖÌÀÆü¤Ë¤ÏÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Êó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡¢´ë²è½ñ¤òºî¤ë¡¢Í½»»¤Î¿ô»ú¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö°ìÆü¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¡Ö·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¡×¤Î3¤Ä¤Îµ»½Ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö·×²è¤Îµ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½ªÆüºî¶È¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤âÌµ°ÕÌ£¤Ê¥ï¥±
Îã¤¨¤Ð¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë´°Áö¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅöÁ³¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í´Ö¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤·¤«¤·»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Í½ÄêÉ½¤Ë¡Ö½ªÆüºî¶È¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤è¤·¡¢º£Æü¤Ï½¸Ãæ¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢°ìÆüÍ½Äê¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È´õË¾¤òÊú¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢½ª¶È»þ´Ö¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢Á´Á³½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â°ìÅÙ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀäË¾¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ç¤Ï¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¡Ö½ªÆüºî¶È¡×¤ÈÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î»Å»ö¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢²¿»þ´Ö¤«¤«¤ë»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ï¡¢³ÎÊÝ¤·¤¿»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö½ªÆüºî¶È¡×¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤¤Á¤ó¤È¡Ö1Æü¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï7»þ´Ö¤«8»þ´Ö¡Ë¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤È¸«¹þ¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç¡¢Î©¤Æ¤¿Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º1Æü³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤êº¬µò¤Î¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÌµ°ÕÌ£
»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³ÎÊÝ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬»þ´ÖÆâ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»öÁ°¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Êºî¶È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤É¤ó¤Êºî¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡ÖÆ»¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢Áö¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Öºî¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¤ä¤êÊý¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ºî¶È¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·×²è¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¼êÌá¤ê¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© »Å»ö¤¬3ÇÜÂ®¤¯¤Ê¤ë·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦ÃæÃÇ¤Îµ»½Ñ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë