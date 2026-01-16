¡ÚÇÔÀï¸å¤Î¼ÂÂÖ¡Û¶âÍ»³¦¤Ç¤Î»ÍÌÌÁ¿²Î¤¬Â³¤¤¤¿ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¸·¤·¤¤¸½¼Â¡×
¤Ê¤¼¹ñÎÏº¹¤Î¤¢¤ëÄ¹´üÁíÎÏÀï¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶âÍ»¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÎÏ¤Î¿åÁý¤·¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡£
È¯ÇäÂ¨Âç½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿¢Ì±ÃÏ·Ð±Ä¤«¤éÀïÈñÄ´Ã£¡¢ÀïÁè¤Î¸å»ÏËö¤Þ¤Ç¡¢¤ª¶â¤«¤é¡ÖÀïÁè¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¾®Ìî·½»Ê¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¶ä¹Ô¡½¡½¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¹ñºÝÉñÂæ¤«¤é¤ÎÂà½Ð¤ÈÉüµ¢¡§BIS
1952Ç¯4·î28Æü¤ËÈ¯¸ú¡ÊÄ´°õ¤ÏÁ°Ç¯9·î8Æü¡Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¼ç¸¢¤ò²óÉü¤·¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±¾òÌóÂè8¾òc¹à¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö1930Ç¯1·î20Æü¤Î¹ñºÝ·èºÑ¶ä¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌóµÚ¤Ó¹ñºÝ·èºÑ¶ä¹Ô¤ÎÄê´¾¤Ë´ð¤¤¤ÆÆÀ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢Íø¡¢¸¢¸¶µÚ¤ÓÍø±×¤òÊü´þ¤·¡¢³î¤Ä¡¢¤½¤ì¤é¤«¤éÀ¸¤º¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÁÌ³¤òÌÈ¤«¤ì¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
BIS¡Ê¹ñºÝ·èºÑ¶ä¹Ô¡Ë¤Ï¸µ¡¹¡¢Âè1¼¡ÂçÀï¤ÎÇå½þ¶â»ÙÊ§¤¤¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÂè1¼¡ÂçÀï¤Ë¤ÏÏ¢¹ç¹ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¡¢Àï¾¡¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏBIS¤Ë½Ð»ñ¤·¤ÆµÄ·è¸¢¤òÍ¤·¡¢Íý»ö¤âÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Âè2¼¡ÂçÀï¤ÇÊÆ±Ñ¤ÈÀï²Ð¤ò¸ò¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¶âÍ»³¦¤Ç¤Î»ÍÌÌÁ¿²Î¤¬Â³¤¯¡£
½ªÀï¸å¤Î1946Ç¯1·î¡¢BIS¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þBIS¤ÎÍý»ö¤À¤Ã¤¿ËÌÂ¼¹§¼£Ïº¤Ï¡ÖµÄ·è¸¢¤Î¤Ê¤¤½Ð»ñ¼Ô¡×¤Ø¤ÎÊÑ¹¹ÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤ÏËÌÂ¼¤¬È¿ÏÀ¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢5Ç¯È¾¸å¤ËÄ´°õ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÎÂè8¾ò¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÎBISÃ¦Âà¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£µÄ·è¸¢¤äÍý»ö¤ÎÇÉ¸¯¤É¤³¤í¤«½Ð»ñ¤«¤é¤â³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î½Ð»ñÊ¬¤ÏÂ¾¤Î½Ð»ñ¹ñ¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£»ÍÌÌÁ¿²Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÂ¼8Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁèÃæ¤âºÙ¤¯Â³¤¤¤¿Ï¢¹ç¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
BIS¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ½ªÀï¹©ºî¤ò»î¤ß¤¿ËÌÂ¼¹§¼£Ïº¤Ï1946Ç¯5·î¤ËÀµ¶â¶ä¹Ô¼èÄùÌò¤òÂàÇ¤¤·¤¿¡£1953Ç¯4·î¤Ë¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¶ä¹Ô¤Ë´ÆººÌò¤È¤·¤ÆÆþ¹Ô¡¢1957Ç¯10·î¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆ¬¼è¤òÌ³¤á¤¿¡£BIS¤Î°ÙÂØÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿µÈÂ¼´¦¤Ïµ¢¹ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢Æü¶ä¸ÜÌä¤äÃæ¾®´ë¶È½õÀ®¶ä¹Ô¡Ê»°°æ¶ä¹Ô¤È¤Î¹çÊ»¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï3°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ë¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
BISÀßÎ©»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¡¢Âè1¼¡ÂçÀï¤ÎÀï¾¡¹ñ¤È¤¤¤¦·³»öÎÏ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢·ÐºÑÎÏ¤òÎÈ¤ËºÆ¤Ó¹ñºÝ¶âÍ»¤ÎÉñÂæ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
1952Ç¯8·î¤Ë¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¡¦À¤³¦¶ä¹Ô¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¡£1962Ç¯10·î¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿10¥õ¹ñºâÌ³Âç¿Ã¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¡ÊG10¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï²¤ÊÆ°Ê³°¤«¤é¤ÎÍ£°ì¤Î»²²Ã¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1970Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÏBIS¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¡Ê½Ð»ñ¡Ë¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤ÏÍý»ö¹ñ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·ÆüËÜ¤ÎÍý»ö¿¦¤Ï¡¢ÊÆ±ÑÆÈÊ©°Ë¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î6¥õ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÁíºÛ¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë¼Ô¡Ë¤¬¼«Æ°Åª¤ËÍý»ö¤È¤Ê¤ë¡Ö¿¦¸¢Íý»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð»ñ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÇ¤´ü3Ç¯¤Î¡ÖÁªÇ¤Íý»ö¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÍý»ö¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿¦¸¢Íý»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½ø¾Ï¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÆüËÜ¤ÎÍý»ö¡ÊÆü¶äÁíºÛ¡Ë¤Ï¡¢Ç¤´üËþÎ»»þ¤ËºÆÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎBISÍý»ö¿¦¤¬¿¦¸¢Íý»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢20À¤µª¤Î°ì»þ´ü¤ËÊÆ±Ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿Îò»Ë¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¡ÖÌµËÅ¤ÊÀïÁè¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀïÁè¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎÏ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÄ¹´üÁíÎÏÀï¤¬¤Ê¤¼²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
