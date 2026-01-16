±Ñ¸ì¤Ç¡ÖWhat do you mean by that?¡Ê¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤ÎÊÖ¤·Êý
¿Íµ¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯¡¼¥ë¹Ö»Õ¡¦mami¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëFRaU webÏ¢ºÜ¡Ö ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó ¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¹¹¿·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤´ÊÃ±¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¼Â¤ËÅÁ¤ï¤ë±Ñ²ñÏÃ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¡¢Áê¼ê¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ä°Õ¿Þ¡¢±£¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ëÉ½¸½¤Î¡ÖWhat do you mean by that?¡×¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡ÖWhat do you mean by that?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤ÎÊÖÅú¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡úmamiÎ®¡¦±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤È¤¤Î¿´ÆÀ¡ú
¡Ö´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤Èµ¤Éé¤¦É¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£¥«¥¿¥³¥È±Ñ¸ì¤Ç¤âÌäÂê¥Ê¥·¡ª ¡Ö±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖWhat do you mean by that?¡×¤ÎÊÖÅú¥Õ¥ì¡¼¥º
¡ÖWhat do you mean by that?¡Ê¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢ÊäÂ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÀâÌÀ¤ä²ñÏÃ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ìÉ½¸½¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û I mean ¡Á.¡¡¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Á¤Ã¤Æ¤³¤È¡×
¡Ú²òÀâ¡Û¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ê·é¤Ë¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤ÎÄêÈÖÉ½¸½¤Ç¤¹¡£²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤º¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖI mean we should leave soon.¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û What I mean is ¡Á.¡¡¡Ö»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Á¤Ç¤¹¡×
¡Ú²òÀâ¡Û¤³¤Á¤é¤Ï¾¯¤·ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ëÉ½¸½¡£¡ÖWhat I mean is that we need more time.¡Ê»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öthat¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¡Û What I¡Çm trying to say is ¡Á.¡¡¡Ö»ä¤¬¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Á¡×
¡Ú²òÀâ¡Û¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Í§Ã£Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖWhat I¡Çm trying to say is that this isn¡Çt your fault.¡Ê»ä¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£mami¤µ¤ó´Æ½¤¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤ë±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤ÏËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¹¹¿·¡ª
±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤â¤¦¹Ô¤¯¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© ÊÌ¤ìºÝ¤ËÌòÎ©¤Äµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿±Ñ¸ì¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä
