Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡ÖÆ¯¤«¤¶¤ë¼Ô¿©¤¦¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¶ÐÏ«ÎÑÍý¤Îæ«¡Ä¿¢¾¾À»»à·º¼ü¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
GDP¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©
·ÐºÑ³Ø¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©
1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÃæÂ¼Î´Ç· Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î·ÐºÑ»×ÁÛ²È¤¬»ä¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òµ¿¤¤¡¢À®Ä¹¤Ê¤»þÂå¤Î¡ÖÂçÌäÂê¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÃæÂ¼Î´Ç·¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¸Â³¦
·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Í¤Ó¤È¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤ÊGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤òÀ¸¤ß¤À¤»¤ëÀè¿Ê¹ñ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Ë¤«¤µ¤Ø¤ÎÆ»¤À¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯Æó¤Ä¤¢¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤¢¤ë¡£GDP¤òÀ¸¤ß¤À¤¹³èÆ°¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¸»º¤È¾ÃÈñ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¸Ï³éÀ»ñ¸»¤ÎÅêÆþ¤òÈ¼¤¦¡£¸Ï³éÀ»ñ¸»¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ÎÄÌ¤êÌµ¸Â¤Ë¼è¤ê¤À¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅêÆþ¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤¹Êý¸þ¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡£¸Ï³éÀ»ñ¸»¤Î¾ÃÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤òÇË²õ¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¸»º³èÆ°¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤â´Þ¤à¡Ë¤â¡¢¤â¤Ï¤äÌµ¼Ùµ¤¤Ë¡Ö³ÈÂç¡×¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢GDP¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¬¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¡¢Ê¢°ìÇÕ¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡¢°áÉþ¤â½»Âð¤âÁÆËö¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¤Éþ¤òÃå¤¿¤¤¡¢¤è¤¤²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢GDP¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬¿Í¤Ó¤È¤Îµá¤á¤Ë±þ¤º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤è¤ê²Ô¤®¡¢¤½¤Î²Ô¤®¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤ë¥â¥Î¤òÇã¤¨¤ÐËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§°Õ»×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤ë¹ØÇãÍßµá¡Ê¡á¼ûÍ×¡Ë¤¬¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Û¤ÜÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢GDP¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤µ¤é¤ËGDP¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Ó¤È¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¿Í¤Ó¤È¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§°Õ»×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¹ØÇãÍßµá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¹¤°¸å¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡Ë¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤¹¤ëÏ©Àþ¤Ï¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¼Â¸½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¿¿¤ÎË¤«¤µ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ø¤·¤¤¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ÀµÌÌ¤«¤é°ã¤¦Ï©Àþ¤òÂÇ¤Á¤À¤¹³Ð¸ç¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¸íËâ²½¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤Ë¿³È½¤ò²¼¤¹¤Ï¤º¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍßµá¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉ¬Í×¡×
¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ËË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉµá¤¹¤ëÏ©Àþ¤Ç¸íËâ²½¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¤«¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤òº¬ËÜ¤«¤éÌä¤¤Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤ËÌä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§°Õ»×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¹ØÇãÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤è¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌä¤¤Ä¾¤·¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¡¢¡ÖÍßµá¡×¤È¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¿¹Î¼»á¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡£»³¿¹»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄêµÁ¤ÈµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î»°¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¤¢¤ë¿Í¤ÎÉ¬Í×¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤Î´í³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¦¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¤³¤Î´í³²¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢É¬Í×¤òËþ¤¿¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÀÕÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡£¡Ä¡ÄÂè»°¤Ë¡¢¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ï¡¢ÍßË¾¡Êdesire¡Ë¤äÍßµá¡Êwant¡Ë¨¡¨¡½ã¿è¤Ë¼ç´ÑÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸½ÂåÅª¤ÊÍÑË¡¤Ç¤Î¨¡¨¡¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡¡¡¡¡Ê»³¿¹Î¼¡ØËº¤ì¤é¤ì¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¡ÙÒ¦Áð½ñË¼¡¢Æó¡»Æó»ÍÇ¯¡¢°ì¶å¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¤³¤³¤Ç¤Î¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ï¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï´í³²¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÀÚÇ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡À¸Â¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ë°á¿©½»¤È¤«¡£°ÕÌ£¤ò³È¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÇ¾®¸Â¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉ¬Í×¤òËþ¤¿¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÀÕÌ³¡×¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¡ÖÉ¬Í×¡×³µÇ°¤Ï¡¢ÅöÁ³Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë°ÕÌ£¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤è¤ê¹¤¤°ÕÌ£¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ïºâ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤
GDP¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§°Õ»×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¹ØÇãÍßµá¤ò¤è¤êÂ¿¤¯Ëþ¤¿¤¹¤³¤È¡Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤Ó¤È¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÉ¬Í×¡×³µÇ°¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡£¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÉ¬Í×¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¶ãÌ£¤ò·Ð¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÉ¬Í×¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ï¹¤¤½»Âð¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¤¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤²È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£É×ÉØ¤È»Ò¶¡»Í¿Í¤ÎÏ»¿Í²ÈÂ²¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¹¤¤²È¤¬É¬Í×¤À¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£°ì»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯°ì»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÉ¬Í×¡×¤ÏÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¶ãÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¶ãÌ£¤ò·Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¾¡¼ê¤ÊÆâÍÆ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¶¯ÅÙ¤òÂ¾¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¶ãÌ£¤ò·Ð¤¿¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¿Í¤Ó¤È¤«¤é¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤ËÃÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹¤¤¡ÖÉ¬Í×¡×³µÇ°¤ÎÆÃÄ§¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÉ¬Í×¡×¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£´ÊÃ±¤Ë¹ç°Õ¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤¬¡ÖÉ¬Í×¡×¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎµÄÏÀ¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ï¡¢ºâ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½¼Â¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢µï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¿¦¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ðº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢É½ÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¶ìÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½êÆÀ¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤°áÉþ¤ä»ý¤ÁÊª¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ¯¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ª¿È¤¬¶¹¤¯¡¢¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡¢º¹ÊÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢µï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Æ±¤¸°ì»ÔÌ±¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¡¢µï¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤â¡ÖÉ¬Í×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆ¯¤«¤¶¤ë¼Ô¡¢¿©¤¦¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¶ÐÏ«ÎÑÍý
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¡×³µÇ°¤ò¹¤¯¤È¤ê¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢GDP¤òÄÉµá¤¹¤ë½¾Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£GDP¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁË¤«¤ËÀ¸»º¤·¤Æºâ¡Ê¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¤³¤È¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é¶¯¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢³ØÌäÊ¬ÌîÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»×¹Í¤ò¡ÖÆ»ÆÁÅª¤Ë¡×¤â¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆ¯¤«¤¶¤ë¼Ô¡¢¿©¤¦¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¹×¸¥¤Ë¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁÅª´ÑÇ°¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆ»ÆÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸»º¹×¸¥¼Ô¤Ï¾å°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈóÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¡ÊÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¡Ë¤Ï²¼°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¤¼Ô¤ÎÀ¸³èÊª»ñ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤Î½¼Â¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÆ¯¤±¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ìÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤«¤é¤ª¤³¤Ü¤ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¾å²¼´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¾å°Ì¼Ô¤Îµ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·ë¹½¿È¶á¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¡£À¸»ºÀ¤Î¤Ê¤¤Ï·¿Í¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼ã¤¤º¢¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤Ê¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤«¡£¤â¤Ã¤È¶ËÃ¼¤Ê¤¢¤é¤ï¤ìÊý¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÁêÌÏ¸¶¾ã³²¼Ô»ÜÀß»¦½ý»ö·ï¡ÊÆó¡»°ìÏ»Ç¯¡Ë¤Î¿¢¾¾À»»à·º¼ü¤Î¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï°Â³Ú»à¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Êº¹ÊÌÅª¤ÇÈó¿Í´ÖÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò»ä¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡¢¤ÈÃ¯¤â¤¬Åú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤ÆÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÇ¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÇ¯¶â¤ÎÊ§¤¤¹þ¤ß¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï·¿Í¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤¼Ô¤Ïµß¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤Î»ÜÀß¤Ç¸¥¿ÈÅª¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â²¿¤é´¶¼Õ¤â¤µ¤ì¤º¡¢¤à¤·¤í¤³¤Á¤é¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¯²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¶ÐÏ«ÎÑÍý¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ò¾Î¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¿Í¤òÄã¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£Æ¯¤¤¤Æ²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´ð½à¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢À¸»º¹×¸¥¼Ô¤Ï¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤ÎÉ¬Í×¤Ï»ä¤¿¤ÁÀ¸»º¹×¸¥¼Ô¤ÎÀ®²Ì¤Î¤ª¤³¤Ü¤ì¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å¤«¤éÌÜÀþ¤¬Ïª¹ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÎÉ¬Í×¤ÏËþ¤¿¤¹¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤¬¡¢¿¢¾¾»à·º¼ü¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ö
¤µ¤é¤Ë¡Ò·ÐºÑ³Ø¤¬¤º¤Ã¤ÈÈò¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÂçÌäÂê¡×¡ÄÀ¸»ºÀ¤À¤±¤Ç¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¼Ò²ñ¤¬¼º¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¡×¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¤¬Ìµ»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û·ÐºÑ³Ø¤¬¤º¤Ã¤ÈÈò¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÂçÌäÂê¡×¡ÄÀ¸»ºÀ¤À¤±¤Ç¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¼Ò²ñ¤¬¼º¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¹©¾ì,
Êè,
²ð¸î,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Û¥Æ¥ë,
Ä¹Ìî,
ÂçÁ¥