ÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡½¡½¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ä²ÈÂ²¤â¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡×¡ÖºÙË¦Æâ¤ò2ËÜÂ¤ÇÊâ¤¯¤â¤Î¤¬¤¤¤ë!?¡×¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¸»¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡ÖºÙË¦¡×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤¬º£¡ÖÌ¿¡×¤ò²òÌÀÃæ¡£2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â²¸·Ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î½ñÀÒ²½¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÈëÌ©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖºÙË¦¡×¡£¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¿
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¿¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¸Ì¿²Ê³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÍÌ¾¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ì¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤ªÁ°¡¢¤â¤°¤ê¤«¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¿¤ÎÊª¸ì¡×¤«¤é¡¢Ì¿¤ÎÆæ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë¡Ö¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡×¤ÎÌ¾¤¬?
¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¿¡×¤ÎÆæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Î½£ÅÔ¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄÌ¤ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌ´¸«¤ë¼ã¼Ô¤¬±éÁÕ¤ò¤¯¤ê¹¤²¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ëÃæ¿´³¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¡¼¥Ó¥ë¥ÈÂç³Ø¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç³Ø¤ÎºÙË¦È¯Ã£À¸Êª³ØÉô¤Ï¸²Èù¶À»£±Æ¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¥³¥ó¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹âÀÇ½¤Ê¸²Èù¶À¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥ó¼çºÅ¤Î¸²Èù¶À¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬±þÊç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¡¼¥Ó¥ë¥ÈÂç³Ø¤Ï¤½¤Î¾ïÏ¢¹»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ÎÂç³Ø¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤¸²Èù¶À¼Ì¿¿¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¤¢¤ëºÙË¦¡×¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤ë¤Ð¤ëÆüËÜ¤«¤é¤Î¼èºà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Æ¥£¥¹¥«¶µ¼ø¤¬²÷¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸²Èù¶À»£±Æ¤Ë»È¤Ã¤¿ºÙË¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·ÍÑ¤Î¾®·¿ÎäÂ¢¸Ë¤Û¤É¤ÎÇÝÍÜ´ï¤«¤é¡¢ÀÖ»ç¿§¤Î±ÕÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥·¥ã¡¼¥ì¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¶µ¼ø¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢²¿Àé¤â¤Î¡ØÀ¸¤¤¿¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÙË¦¤Ï»à¤Ê¤º¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¸³ÍÑ¤È¤·¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¸²Èù¶À»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£70Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÙË¦¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
70Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎºÙË¦¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä?¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¥Ô¥ó¤È¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¥À¡¼¥Ó¥ë¥ÈÂç³Ø¤¬¸Ø¤ë¹âÀÇ½¤Î¸²Èù¶À¤Ç¥·¥ã¡¼¥ì¤ÎÃæ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙË¦¤ÎÄ¾·Â¤Ï¤ª¤è¤½0¡¦02¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡£ºÙË¦Á´ÂÎ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¨¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÃµ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢ËÜ¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ÎºÙË¦¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÀ¾¤Ø200¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÂç³Ø¡£¤³¤³¤Ë¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ¼Áü¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤Ï¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ÎÎä¤¿¤¤Ì¸±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤ÎÆ¼Áü¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½150¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡£Î¾¼ê¤ò¹ø¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ¼ÁüÀßÎ©¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¿¥Ð¥ì¶µ¼ø¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢1951Ç¯¤Ë31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»à¤ÎÄ¾Á°¤ËÉÂ±¡¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤¬¡¢¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
»à¤Ê¤Ê¤¤ºÙË¦¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤«¤é¤È¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç³Ø¤ÇÈà½÷¤ÎÆ¼Áü¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¹¤ë¤È¥¿¥Ð¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤âÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÂç³Ø¤ÎÀ¸Êª³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Î¸¦µæ¤Ë¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤ÏÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Æ¼ÁüÀßÎ©¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¶µ¼ø¼«¿È¤â¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÀìÌç¤Ï¡¢À¸Ì¿³èÆ°¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ëÂå¼Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¾Ü¤·¤¯²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎºÙË¦¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬À¸Ì¿¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø»à¤ÌÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿ºÙË¦¡Ù¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
»ä¤Ï²Ê³ØÈÖÁÈ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦»Å»öÊÁ¡¢²Ê³ØÏÀÊ¸¤òÆü¾ïÅª¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡ÊHeLa Cell¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ò¥ÈÍ³Íè¤ÎÇÝÍÜºÙË¦¡×¤Ç¤¹¡ÊÇÝÍÜºÙË¦¤È¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÂÎ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤â¥·¥ã¡¼¥ì¤ÎÃæ¤ÇÁý¿£¤Ç¤¤ëºÙË¦¡Ë¡£
¤³¤ÎºÙË¦¤ÏÆüËÜ¤â´Þ¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¼Â¸³¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¤·¤ËÁ´À¤³¦¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤òÌÖÍåÅª¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖDimensions¡×¤Ç¡Ö¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡×¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¸ì¤ò´Þ¤àÏÀÊ¸¤¬100ËüËÜ¶á¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Â¸³¤âËÄÂç¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤ò»È¤Ã¤¿¸¦µæ¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤ä¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¥Ò¡¼¥éºÙË¦¡×¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤·¤«¤â¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤â¡¢¤½¤Î°å³ØÅª¤ÊÀ®²Ì¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼õ¤±¤ëËã¿¾¡Ê¤Ï¤·¤«¡Ë¤ä¥Ý¥ê¥ª¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¬¤ó¤äHIV¤Î¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ëÌô¤Î³«È¯¡£¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎºÙË¦¤Ø¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤Ç¤âÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¼õ¤±¤¿°åÎÅ½èÃÖ¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¤ÇÀ¸Ì¿ÎÑÍý¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÌÔ°Ò¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤òËèÆü½¸·×¡¦È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏNHK¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æ±Âç³Ø¤ÎÅý·×¤ò¤â¤È¤ËÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢1951Ç¯¤Ë¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤«¤éºÙË¦¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÉÔ»à¤Î¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ž¢»à¤Ê¤Ê¤¤Ì¿¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
1951Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤ÎºÙË¦¤¬¤¤¤Þ¤âÀ¸¤Â³¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤Ê¤ó¤È¤â¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¥«¡¼¥ó¤µ¤ó¤¬¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1950Ç¯Âå¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ø¼Â¸³¤Ë»È¤¨¤ë¿Í´Ö¤ÎºÙË¦¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª¼Â¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿Í´ÖÆÃÍ¤ÎÉÂµ¤¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï°å»Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë¤ª¤±¤ë½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤È´µ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¡Ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ë¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´µ¼Ô¤«¤éºÙË¦¤òºÎ¼è¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥ì¤ÎÃæ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«ÇÝÍÜ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÂÎ¤Î³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤Ï¤¹¤°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î»î¤ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³ØÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ó¤Êº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï²¼Ê¢Éô¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³ØÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿Íº¹ÊÌ¤¬¤Þ¤À¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÅö»þ¡¢¹õ¿Í¤Î´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Âç³ØÉÂ±¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡¢»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¡£¤½¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÂ®¤¯¡¢½é¿Ç¤«¤é¤ï¤º¤«8¥õ·î¸å¤Î1951Ç¯10·î4Æü¤Ë¡¢Èà½÷¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤ËºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤È¤«¤±¤é¤Î¤¬¤óÁÈ¿¥¤ò»Ä¤·¤Æ¡½¡½¡£
¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¬¤óÁÈ¿¥¤«¤éºÙË¦¤ÎÇÝÍÜ¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¬¥¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ¼Ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¤óºÙË¦¤Ï¤â¤È¤â¤È¶¯¤¤Áý¿£Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ³°¤Ç¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤ÎºÙË¦¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤ò»È¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª¤è¤½24»þ´Ö¤Ç2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊ¬Îö¤·¡¢¥·¥ã¡¼¥ì¤ÎÃæ¤Ç¤â»à¤Ê¤º¤ËÀ¸¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢°å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë³×Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥«¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ³°¤Ç¤ÎºÙË¦ÇÝÍÜ¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¤ÎºÙË¦¤â±ÉÍÜÉÔÂ¤ä»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÊ¬Îö¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤ºÙË¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Henrietta Lacks¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤ÆHeLa¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿ºÙË¦¤¬¤½¤Î¸å¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ò¥ÈÇÝÍÜºÙË¦¤È¤·¤Æ°å³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¥Ø¥ó¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÙË¦¤À¤±¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤Áý¿£Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Ê¤¼¥¿¥Ð¥ì¶µ¼ø¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö»à¤ÌÇ½ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Î¸åÈ¾¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡Ø¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤ÎÀµÂÎ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡½¡½¤ÒÂ¹¤È¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î²£´é¡Ù¤Ç¤¹¡£
