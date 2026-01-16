¡ÈÃæ¹ñ¤Ë¶¯¤¤°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡É¤Ï¤É¤¦ºî¤é¤ì¤¿¤«¡¢Ì±´Ö½é¤ÎÃóÃæ¹ñÂç»È¡¦Ã°±©±§°ìÏº»á¤ÎÀïÎ¬¤È¡Ö´öÂ¿¤Î»îÎý¡×
2011Ç¯8·î¡¢Ãæ¹ñ¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥é¥µ¤Î¥Ý¥¿¥éµÜ¡Ê¸åÊý¡ËÁ°¤Î¹¾ì¤òÊâ¤¯Ã°±©±§°ìÏºÃóÃæ¹ñÂç»È¡ÊÅö»þ¡Ë¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ç¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸åÃæ¹ñÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Ã°±©±§°ìÏº»á¤¬2025Ç¯12·î24Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¾¦¼Ò¤Ç»þ²ÁÁí³Û¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë°ËÆ£Ãé¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍø¤ÏÀî²¼¤Ë¤¢¤ê¡×¡ÖÃæ¹ñÀïÎ¬¡×¤ÎÁÃ¤Ï¡¢Ã°±©»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£
ë¾Êó¤¬±Ç¤¹Ã°±©±§°ìÏº»á¤Î¡Ö3¤Ä¤Î´é¡×
¡¡Ã°±©±§°ìÏº»á¤Î»à¤Ï¡¢º£Ç¯1·î8Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¿·Ê¹³Æ»æ¤Ï¤³¤Îë¾Êó¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿·Ê¹¤ÎÃ°±©Áü¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢½ñÅ¹¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÉ½ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÐÊÙ²È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÆÉ½ñ¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½îÌ±À¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤À¡£°ËÆ£Ãé¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¡£Á°Ç¯¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»Âó¿£¶ä¹Ô¤È»³°ì¾Ú·ô¤¬¡¢98Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÄ¹´ü¿®ÍÑ¶ä¹Ô¤ÈÆüËÜºÄ·ô¿®ÍÑ¶ä¹Ô¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¶âÍ»´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î´íµ¡¤Ï¥Ð¥Ö¥ë»þ¤Î¥â¥é¥ë¤ò·ç¤¤¤¿ÉÔÆ°»ºÍ»»ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉÔÎÉºÄ¸¢¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¤âÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ã°±©»á¤Ï¡¢¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ»ú¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤»¡×¤È¼ÒÆâ¤Ë¸·Ì¿¤·¡¢4000²¯±ß¤â¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¤ò°ì³ç½èÍý¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ËÆ£Ãé¤Ï2000Ç¯3·î´ü¤Ë882²¯±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤ÆV»ú²óÉü¡¢01Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏºÇ¹â±×¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
Ã°±©±§°ìÏº»á¡Ê2009Ç¯¡¢»£±Æ¡§²£¹ÂÆØ¡Ë
¡¡¶Ú¤òÄÌ¤¹»ÑÀª¤È¤½¤ì¤ò¤ä¤êÈ´¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âÃ°±©»á¤ò¸ì¤ë»þ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£°ËÆ£Ãé¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î±ï¤¬¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¤Áí¹ç¾¦¼Ò¤À¡£´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½Á°¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Ã°±©»á¤Î¼ÒÄ¹»þÂå¡¢°ËÆ£Ãé¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ2010Ç¯¡¢Ã°±©»á¤ÏÌ±´Ö¿Í½é¤ÎÃæ¹ñÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¡£Ã°±©»á¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤¦¤Á¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼°ËÆ£Ãé¤ÏÃæ¹ñ¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÃ°±©»á¤¬Ãæ¹ñÂç»È¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤Ê¤¼°ËÆ£Ãé¤¬Ãæ¹ñ¤È¤³¤³¤Þ¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«
¡¡°ËÆ£Ãé¤ÎÁÏ¶È¤Ï1858Ç¯¡£¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¤Î°ËÆ£ÃéÊ¼±Ò¤¬ËãÉÛÎà¤Î²·Çä¶È¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸åËÜ¼Ò¤ÏÂçºå¤Ë°Ü¤ë¤¬¡¢Àï¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Þ¤Ç¡¢Á¡°Ý¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1977Ç¯¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤¿°ÂÂð»º¶È¤Î·Ð±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤À¡£°ÂÂð¤Ï¤«¤Ä¤ÆÈ¬È¨À½Å´½ê¤Î»ØÄê¾¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´¹ÝÉôÌç¤Ë¶¯¤¤¡£¤³¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤Ç°ËÆ£Ãé¤ÏÁ¡°Ý¾¦¼Ò¤«¤éÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼çÎÏ¤ÏÁ¡°Ý¡£»ñ¸»¤äÅ´¹Ý¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ê¤ÉÂç·¿¾¦ºà¤Ç¤Ï»°°æ¡¢»°É©¡¢½»Í§¤Ê¤É¤ÎºâÈ¶·Ï¾¦¼Ò¤Ë¤ÏÅþÄìµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç°ËÆ£Ãé¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Àî²¼ÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á¡°Ý¤ò²·¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆüËÜ¤Ë¾·Ã×¡¢¤½¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢BtoBtoC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¡£´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤«¤é¾®Çä¤ê¤Þ¤Ç¤Î°ìµ¤ÄÌ´ÓÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¤¬»°É©¾¦»ö¤ä»°°æÊª»º¤òÈ´¤¤¤Æ¾¦¼Ò¶È³¦»þ²ÁÁí³Û¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¶áÇ¯¡¢¥Ç¥µ¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤Î¤â¡ÖÍø¤ÏÀî²¼¤Ë¤¢¤ê¡×¤òÅ°Äì¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ËÆ£Ãé¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ»ñËÜ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÃ°±©»á¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿1998Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ã°±©±§°ìÏº»á¡Ê2010Ç¯¡¢»£±Æ¡§²£¹ÂÆØ¡Ë
¡¡ºâÈ¶·Ï¾¦¼Ò¤Î¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤â¤³¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÆÉ¤à¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Í¢½ÐÆþ¤ÎÁí³Û¤Ç¸«¤¿ÆüËÜ¤ÎËÇ°×Áê¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÃæ¹ñ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤¬°µÅÝÅª1°Ì¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¦¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÆ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤Ï¥É¥ëÈ¢¤À¤Ã¤¿¡£¿Í»öÅª¤Ë¤âÊÆ¹ñÉëÇ¤¤Ï½ÐÀ¤¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Áí¹ç¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¸åÈ¯¤Î°ËÆ£Ãé¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏºâÈ¶·Ï¤ÎÀè¹Ô¾¦¼Ò¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£Ãé¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«¤é»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ìµðÂç¤Ê¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿»²ËÅ
¡¡ÀïÁ°¤«¤é°ËÆ£Ãé¤ÏÌÊ²Ö¤Ê¤É¤ÇÃæ¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àï¸å¡¢ÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¡Ë¤òÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Ãæ¹ñ¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤È¤ÏÀµ¼°¤Ê¹ñ¸ò¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ±´Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¡¢ËÇ°×¤Ï¡ÖÍ§¹¥¾¦¼Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¹ñÀì¶È¾¦¼Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1972Ç¯3·î¡¢°ËÆ£Ãé¤ÏÂç¼ê¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÍ§¹¥¾¦¼Ò¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î9·î¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤¬Ë¬Ãæ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼þ²¸Íè¼óÁê¤ÈÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë½ðÌ¾¡¢¹ñ¸ò¤¬²óÉü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Í§¹¥¾¦¼Ò¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÏÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö°û¿å»×¸»¡Ê°æ¸Í¤ò·¡¤Ã¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ë´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¸µÁ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢°ËÆ£Ãé¤Ï¹ñ¸òÀµ¾ï²½°Ê¹ß¤âÀè¹Ô¼ÔÍø±×¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î°ËÆ£Ãé¤Ë¤ÏÀ¥ÅçÎ¶»°»á¡Ê¤Î¤Á¤Ë²ñÄ¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àï»þÃæ¤Ï´ØÅì·³»²ËÅ¤È¤·¤Æ³«Àï¤«¤é¹ßÉú¤Þ¤Ç·³¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤Æ¡¢Àï¸å¤Ï11Ç¯´Ö¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤È¤Ê¤ê¡¢µ¢´Ô¸å¡¢°ËÆ£Ãé¤ËÆþ¼Ò¡£°ËÆ£Ãé¤Ç¤â»²ËÅ¤È¤·¤ÆÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤¿¡£
À¥ÅçÎ¶»°»á¡Ê1984Ç¯¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡À¥Åç»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¤¤¤º¤ìµðÂç¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ïûç¾®Ê¿¤Î»ØÆ³¤Î²¼¡¢²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤Ø¤È¤«¤¸¤òÀÚ¤ê¡¢80Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬ËÜ³Ê²½¡£90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤¤»ñËÜ¼çµÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¤È¼«Í³·ÐºÑ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¹ñ²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÃæ¹ñÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þ³×³«Êü¤òÂ¦ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¡£1979Ç¯¤Ë¤ÏËÌµþÃóºß°÷»öÌ³½ê¤ò³«Àß¡¢92Ç¯¤Ë¤Ï¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¾å³¤°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤òÀßÎ©¡¢93Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¸½Ë¡¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë°ËÆ£Ãé¡ÊÃæ¹ñ¡Ë½¸ÃÄ¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÂç¼ê¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ã°±©»á¤Ï1992Ç¯¤Ë¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¾ïÌ³¡¢ÀìÌ³¤ò·Ð¤Æ97Ç¯¤Ë¤ÏÉû¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ê³¤³°ÉôÌç¤ò´É¾¸¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡Ã°±©¼ÒÄ¹»þÂå¡¢Ãæ¹ñÅê»ñ¤Ï°ìÁØ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï»ñ¸»³«È¯¤«¤é¾®Çä¤ê¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¹ñÍ´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¤Ã¤¿¡£
Ì±´Ö½é¤ÎÃæ¹ñÂç»È¤Ï²¿¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¤Î¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇµìÂÖ°ÍÁ³¤Î¹ñÍ´ë¶È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²þ³×¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã°±©ÂÎÀ©²¼¤Î°ËÆ£Ãé¤Ï¤½¤³¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ËÆ£Ãé¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î¿¼¤¤¥Ñ¥¤¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£°ËÆ£Ãé¤Ï2015Ç¯¤ËÃæ¹ñ¹ñÍ´ë¶ÈCITIC¤Ë6000²¯±ß¤â¤Îµð³ÛÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤âÃ°±©»á¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÁÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã°±©»á¤ÏÃæ¹ñ¤òÃ±¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¸òÎ®¤òµá¤á¤ÆË¬Ãæ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯³¦¡¦·ÐºÑ³¦¤ÎÍ×¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£È©´¶³Ð¤Ç¤ª¸ß¤¤Íý²ò¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¤È¤Î¿®Ç°¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤âÃ°±©»á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¡¢¿ûÄ¾¿ÍÆâ³Õ¤¬Ã°±©»á¤òÃæ¹ñÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ²¿¤¹¤ë¤â¤Î¤¾¡×¤Îµ¡±¿¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÈùÌ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃ°±©»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃ°±©Âç»È¤Î2Ç¯´Ö¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤Ä¾¸å¡¢Àí³Õ²¤ÇÃæ¹ñµùÁ¥¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁ¥Çõ¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2012Ç¯¡¢ÀÐ¸¶¿µÂÀÏºÅÔÃÎ»ö¤¬Àí³Õ½ôÅç¹ØÆþ¤òÉ½ÌÀ¡Ê¤Î¤Á¤Ë¹ñ¤¬¹ØÆþ¡Ë¡¢Ã°±©»á¤Ï¡Ö¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ì¤ÐÆüÃæ´Ø·¸¤Ë½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¸øÁ³¤ÈÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£À¯ÉÜ¤ÏÂç»È¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
2012Ç¯4·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÀÐ¸¶¿µÂÀÏºÅÔÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤³¤Î»þ¡¢Ã°±©Âç»È¤Î¸µ¤Ë¤Ï¶¼Ç÷¤¬Áê¼¡¤®¡¢ËÌµþ¤Ç¤ÏÃ°±©»á¤Î¾è¤Ã¤¿Âç»È¸øÍÑ¼Ö¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¡£Ã°±©»á¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶Ú¤òÄÌ¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤À¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¸øÊ¿¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀµÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤¿¡£
2012Ç¯6·î8Æü¡¢Ã°±©±§°ìÏºÃóÃæ¹ñÂç»È¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤ëÃæ¹ñ»æ¿·µþÊó¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡Ã°±©»á¤Ï¸å¤Ë¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤ËÏ¢ºÜ¤·¤¿¡ÖÃ°±©±§°ìÏº»á¤Î·Ð±Ä¼Ô¥Ö¥í¥°¡×¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡ÊÃæ¹ñÂç»È¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡ËÉ¬¤ºÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¶ÉÌÌ¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤¤ì¤¤¤´¤È¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½ý¤Ä¤±ø¤ì¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡Ó¡Ê2012Ç¯12·î27ÆüÉÕ¡Ë
¡¡Ã°±©»á¤ÏÀ¸³¶¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤½¤Î»à¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤â¡ÖÃ°±©»á¤Î»àµî¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢°äÂ²¤Ë¿´¤«¤é¤Î¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤Î°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ã°±©»á¤¬Ãæ¹ñÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬·ÐºÑ³¦¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï1·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ÐºÑ³¦¤ÎË¬ÃæÃÄ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢1¥«·î±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Î¥á¥É¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¯¼£ÅªÂÐÎ©¤¬·ã²½¤·¤¿»þ¤³¤½¡¢·ÐºÑ³¦¤¬Â¦ÌÌ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ëº£¤Î·ÐºÑ³¦¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤¬Í¾·×¤ËÃ°±©»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯Ç¯9·î¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½40¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÃ°±©±§°ìÏºÃóÃæ¹ñÂç»È¡ÊÅö»þ¡Ë¡¿¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
筆者:関 泰弘