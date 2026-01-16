¤´¤ßÂÞ¤ËÂçÎÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤È°ßÌô¡Ä¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¤¬14Ç¯´ÖÀ¶ÁÝ¤òÂ³¤±¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿Åú¤¨¡Ö¤´¤ß¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
FRaU¤¬È¯¿®¤·Â³¤±¤ëSDGs¤Î»×¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë´ë¶È¤äÀìÌç²È¤ò¾·¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤È°Û¶È¼ï´Ö¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖFRaU ¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¡£Âè3²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆFRaU¤¬·Ç¤²¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤¬¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¡×¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë´ë¶È¤äÀìÌç²È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¤´¤ß¤Ï»ñ¸»¤ÎÊõ¸Ë¡£¤´¤ß¤È¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¸«Ä¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤´¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä½Ð¤·Êý¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¤´¤ß¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÂìÂô½¨°ì¤µ¤ó¡£Ì¡ºÍ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï28Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¤´¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤ä´Ä¶·¼È¯³èÆ°¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ëÂìÂô¤µ¤ó¤¬¡¢¹Ö±é¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö14Ç¯´Ö¤´¤ßÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¤´¤ß¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¤´¤ß¤ÏÀ¸³è¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤ÎËÜ²»¤äÌµ°Õ¼±¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤¹Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀ¸³è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê³°¤¬¤´¤ß¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¤ß¤ÏÀ¸³è¤Î½Ì¿Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¤´¤ßÂÞ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ð¥¤¤ÎÊñÁõ»æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤´¤ß¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£1Æü°ì¸Ä¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ó¤ÊÎÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢1Æü¤Ë3¤Ä¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥½¡¼¥ë·Ï¤Î¥¿¥Ð¥³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£49ºÐ¤Î»ä¤è¤ê¾¯¤·¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬¤è¤¯µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤´¤ßÂÞ¤Ï¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊý¤¬½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢°ß¤Ë¸ú¤¯´ÁÊýÌô¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¶»¤ä¤±¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£50¡Á60Âå¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¶»¤ä¤±¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬¤´¤ß¤Ë¸½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤´¤ß¤Î½Ð¤·Êý¤ÏËÉÈÈ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¤Þ¤¿¡¢¤´¤ß¤ÏÀ¸³è¤ò¼Ì¤·½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¤Ë¶õ¤Áã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¡£
¡ÖÆóÆü¿ì¤¤ËÉ»ß¤Î¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶õ¤Áã¤¬¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÈËèÈÕ°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼£°Â¤¬°¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢¤´¤ß½¸ÀÑ½ê¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤´¤ß¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤´¤ß¤Ã¤Æ¤´¤ß¤ò¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´¤ß¤¬¼Î¤Æ¤Æ¤¢¤ë¤È¡¢¤¢¡¢¤³¤³¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£½¸ÀÑ½ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼£°Â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¸õÊä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Î½¸ÀÑ¾ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê½»Ì±¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¶ÁÝ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â
ÂìÂô¤µ¤ó¤ÏÀ¶ÁÝ°÷¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ë¾¯¤·¤ÎÇÛÎ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£°û¤ß»Ä¤·¤Î¤¢¤ë´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢°½¤äÃî¤ò¸Æ¤Ö¡£¤È¤¯¤Ë²Æ¾ì¤Ï¿¼¹ï¤À¡£
¡ÖËª¤ËÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ÷¤¤¤Ç²Ö¤È´Ö°ã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤Ã¤È¤â¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬À¸¤´¤ß¤Î¿åÊ¬¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤´¤ß½Á¡×¡£
¡ÖÀ¸¤´¤ß¤ÎÌó8³ä¤Ï¿åÊ¬¡£¹Ê¤é¤º¤Ë¼Î¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìÅ©¤Ç¤âÍÎÉþ¤Ë¤«¤«¤ë¤È°ìÆüÃæ¡¢°½¤¬¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÅÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤ÇÀ¶ÁÝ¼Ö¤ÎÇ³Èñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ÆµÑ»þ¤Ë¤Ï²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢½ÅÌý¤òÂ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¶â¤Ç¤¹¡×
À¸¤´¤ß¤ò¡È¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤ë¡É¤À¤±¤ÇÀ¶ÁÝ°÷¤ÎÉéÃ´¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥³¥¹¥È¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¡Ö¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×
¶áÇ¯¡¢À¶ÁÝ¸½¾ì¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤À¡£
¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¤äÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬²ÄÇ³¤´¤ß¤Ë¸ò¤¶¤ë¤È¡¢¼ý½¸¼Ö¤ä½èÍý»ÜÀß¤ÇÈ¯²Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡Æâ¤Ç²ÐºÒ»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹ñÆâ¤Ç¤âÀ¶ÁÝ¼Ö¤¬±ê¾å¤·¡¢À¶ÁÝ°÷¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤Ê»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤½èÊ¬Ë¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤¯¤ËÅÅÃÓ¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ÐºÒ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â°ú¤¼è¤ê¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë»ÈÍÑÃæ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö³°½ÐÀè¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¯²Ð¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²ÐºÒ¤Î8³ä¤Ï½¼ÅÅÃæ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¨¤Ê¤¤ÆâÉô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢½¼ÅÅ»þ¤ËÆÍÁ³È¯²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é½¼ÅÅÃæ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤¿¤ê³°½Ð¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢É¬¤ºÌÜ¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍÑÉÊ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Î²ÐºÒÌäÂê¤Ï¡¢¡ÖÊØÍø¤µ¡×¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢À¶ÁÝ¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ê¤Î¤À¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¹ÔÆ°¡¢¤½¤·¤Æ½èÊ¬¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤´¤ß½Ð¤·¤¬Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¸Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¸å¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¤ß¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ÇÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÆü¾ï¤ä¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÂìÂô½¨°ì¡Ê¤´¤ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡Ë¡Û
1976Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£1998Ç¯¡¢À¾ËÙÎ¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×·ëÀ®¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤«¤é¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£2019Ç¯´©¹Ô¤Î¤Þ¤ó¤¬¡Ø¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤ÎÆü¾ï¡Ù¤È2020Ç¯´©¹Ô¤Î¡Ø¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤ÎÆü¾ï ¥ß¥é¥¤ÊÔ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÏÎß·×10ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯¤«¤é¡¢´Ä¶¾Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¹ÊóÂç»È¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¡Ø¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¿ä¿ÊÂç¾Þ¡Ù¤Î°Ñ°÷Ä¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤³¤Î¥´¥ß¤Ï¼ý½¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤´¤ß°é¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¥´¥ß¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê³Ø¸¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ÖTHE SECOND¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯½àÍ¥¾¡¡¢2025Ç¯¥Ù¥¹¥È8¡£
»£±Æ¡¿¿ÀÃ«Èþ´²¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¼Ì¿¿Éô¡Ë¡¡¹½À®¡¦Ê¸¡¿ºûËÜ³¨Î¤¡ÊFRaUwebÊÔ½¸Éô¡Ë
