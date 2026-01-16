¡Ö¥ä¥ë¥¿2.0¡×¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀïÁè¤«¡Ä¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬²õ¤¹Àï¸åÃá½ø¤ÎÀè¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Ö»°¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
ÊÆÃæ¥í¤¬ÀªÎÏ·÷¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¡Ö¥ä¥ë¥¿2.0¡×¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍýÇ°¤ä¹ñºÝË¡¤è¤ê¤â¡ÖÎÏ¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ø¤Î²óµ¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÀîËÌ¾Ê¸ã»á¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÌÁ¼ç¡×¤«¤é¡Ö¶¼°Ò¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë²áÄø¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤ÄÉÔ²º¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö´í¸±¤Ê»×ÁÛ¡×¡Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¡Ó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖÌÁ¼ç¡×¤«¤é¡Ö¶¼°Ò¡×¤Ë
¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤óËÀ³°¸ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Î·ÏÏÀ¡×¤ÎÉü³è¤Ç¤¢¤ë¡£120Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¹¶·âÅª¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤¬Áõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î·ÏÏÀ¡ÊTrump Corollary¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£ÃæÆîÊÆ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£º£¤äÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ°ÍÂ¸¤òÃ¦¤·¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖÎ¢Äí¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½¼Â¤òÀµ¤·¤¯¸À¤¤É½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæÆîÊÆÀìÌç²È¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¸À¤¦¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤ÏÂæÏÑ¤ÈÃÇ¸ò¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤ò¼ùÎ©¤¹¤ëÃæÊÆ¤Î¹ñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆîÊÆ¤Ç¤âµÞÂ®¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òÁý¤·¡¢¡ÖÈ¿ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¼çÍ×¿·¶½¹ñ¡ÊBRICS¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¾È¾µå¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥°ÌÀ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡Ä¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡Ê¤³¤Î¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤ò¡Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢°è³°¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤¬À¾È¾µå¤Ë·³Ââ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ñ»º¤ò½êÍ¡¦»ÙÇÛ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÂà¤±¤ë¡×
NSS¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×Î®¤Î¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤¿¤á¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¾È¾µå¤Ë¤ª¤±¤ë·³»ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òºÆ¹Í¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢»Í¤Ä¤Î»Üºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬3ÅÀÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¹ñ¶¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈËãÌôÈÈºáÁÈ¿¥¤Î²õÌÇ¤Ë¸þ¤±¡Ë²áµî¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¿·Ù»¡Íê¤ß¤ÎÂÐºö¤ËÂå¤ï¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»¦½ýÎÏ¡Ê·³»öÎÏ¡Ë¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡×
¤³¤ì¤³¤½¤¬¥È¥é¥ó¥×Î®¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Î³Ë¿´¤À¤í¤¦¡£ËÜÍè¡¢·Ù»¡¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ëËãÌôÎ®Æþ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö²ðÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö·Ù»¡Íê¤ß¤ÎÂÐºö¤ËÂå¤ï¤ê¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»¦½ýÎÏ¡Ê·³»öÎÏ¡Ë¤ò¹Ô»È¡×¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ÎÃ»½Ì·Á¥É¥ó¤È¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÖÃæÆîÊÆ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Áê¸ßÉÔ²ðÆþ¤Î¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ò³ÈÂç²ò¼á¤·¡¢ÉðÎÏ¤ÇÇÓ½ü¤¹¤ë¡×ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÃæÆîÊÆ¤Î¼ºÃÏ²óÉü
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤Ï¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¿ÊÆÀ¯¸¢¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÎ¢Äí¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¼ºÃÏ¡×¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¡×ÀïÎ¬¤Ê¤Î¤À¡£
¼çÆ³¹ñ¤Ê¤¡ÖG¥¼¥í¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Þ¡¼¤Ï¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤ò½ÅÂç»ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤òµ¡¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Î¡Ê¸ø¼°¤Î¡Ë±¿ÍÑ¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Ö¥ì¥Þ¡¼¤Ï¡Öº£²ó¤ÎºîÀï¤ÏÊÆ·³¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤µ¤º¡¢·³»öÅª¤Ë¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È´í×ü¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î¤¢¤é¤æ¤ë·Ù¹ð¤¬¡Ö½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
ÉÔµ¤Ì£¤ÊÃû¸õ¤Ï´û¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤ÏËãÌô¤ÎÀ¸»º¤äÌ©Í¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¡Ê¥«¥ë¥Æ¥ë¡Ë¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢Í§¹¥¹ñ¤Ç¤¢¤ëÎÙ¹ñ¥á¥¥·¥³¤äÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÊÂ¤Ó¡¢À¾È¾µå¤Î¡ÖÈ¿ÊÆ3¥«¹ñ¡×¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥¥å¡¼¥Ð¤ä¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¡ÖÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤Ë¤Ï³°¸òÅª¡¦·ÐºÑÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ÆÄù¤á¾å¤²¤ë¡£
Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤À¤í¤¦¡£ÎÎÍ¤Ø°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼óÁê¥á¥Ã¥Æ¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤éÆ±ÌÁ¤Ï»ß¤Þ¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¡ÖÀøºßÅª¶¼°Ò¡×¤È¸«¤Ê¤¹Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÎäÀï´ü¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ò¼çÆ³¤·¡¢¥½Ï¢¤Î¶¼°Ò¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢À¾Â¦¤Î¡ÖÌÁ¼ç¡×¤«¤é¡ÖÀøºßÅª¶¼°Ò¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ä¥ë¥¿2.0¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£ÂçÊÌ¤¹¤ë¤È¡¢»°¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¤âÈá´ÑÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¤äÃæ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤Î½¬¶áÊ¿¤È¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤·¡¢ÊÆÃæ¥í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀªÎÏ·÷¤Ë¤¹¤ßÊ¬¤±¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£
1945Ç¯2·î¡¢¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡ÊFDR¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¼óÁê¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¡¢¥½Ï¢½ñµÄ¹¥è¥·¥Õ¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤¬¸½ºß¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥ä¥ë¥¿¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¸å¤ÎÀ¤³¦¤ÎÀªÎÏ·÷¤ò¼è¤ê·è¤á¤¿¥ä¥ë¥¿¶¨Äê¤Î¸½ÂåÈÇ¡Ê¡Ö¥ä¥ë¥¿2.0¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ä¥ë¥¿ÂÎÀ©²¼¡¢ÃæÅì²¤¤Ï¥½Ï¢¤Î¡Ö±ÒÀ±¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¼ç¸¢¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£Åµ·¿Îã¤¬1968Ç¯¤Î¡Ö¥×¥é¥Ï¤Î½Õ¡×¤À¡£¶¦»º·÷Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï1¹ñ¤Î¼ç¸¢¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥½Ï¢¤Ï¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ÎÌ±¼ç²þ³×¤ò·³»öÎÏ¤ÇÄÙ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥ë¥¿2.0¡×ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¾È¾µå¤òº¬¾ë¤È¤¹¤ë¡£µì¥½Ï¢ÃÏ°è¤Ï¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î±Æ¶Á²¼¤ËÆþ¤ê¡¢³ÆÀªÎÏ·÷¤Ç¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡ÊÀªÎÏ¶Ñ¹Õ¡Ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀªÎÏ·÷¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¶¯¤¤¹ñ¤Î¡ÖÎÏ¡×¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¥í¥·¥¢¡×¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¡¢¡Ö½¬¶áÊ¿¤ÎÃæ¹ñ¡×¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÂæÏÑ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ì±¼ç¼çµÁ¤ä¼«Í³¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍýÇ°¡×¡¢¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤äµ¬ÈÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¡×¤â¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÎäÀï¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«°ì¶Ë»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤¬Â¾¤è¤êÍ¥¤ì¤¿À¯ÂÎ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤á¤º¡¢¸¢°Ò¼çµÁ¤È¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÁêÂÐ²½¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¯¥È¥é¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍýÇ°¤äË¡¤Î»ÙÇÛ¤¬ÍÏ²ò¤·¤Æ¤¤¤¯´í¤¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÎäÀï»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï»þ¤Ë´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍýÇ°¤äË¡¤Î»ÙÇÛ¤òÀèÆ³¤¹¤ëÄ¶Âç¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¹ç¡×¤«¤éÁà½Ä
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬²ðÆþ¤ò¹µ¤¨¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡Ê²¹ç¡Ë¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ËËÉ±Ò¾å¤Î½ÅÀÕ¤òÉé¤ï¤»¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£¼«¤éÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤º¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤éÀªÎÏ¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ëÂçÀïÎ¬¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥½Ï¢¤È°ã¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢ÃÏ°èÇÆ¸¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀøºßÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ØÍ¿¤ò¸º¤é¤»¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë½ô¹ñ¤¬ºòÇ¯¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î5¡ó¤òËÉ±Ò»Ù½Ð¤Ë½¼¤Æ¤ë¿·ÌÜÉ¸¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÀïÎÏ¤Ë¤è¤ë°èÆâËÉ±Ò¤ò27Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¤½£¼çÆ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸ÉÎ©¼çµÁ¤Ë²óµ¢¤·¡¢À¾È¾µå¤È¤¤¤¦º¬¾ë¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ÎÈàÊý¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡×¤«¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ÂÄê¤ò±ó³ÖÁàºî¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢²¤½£¤ÎNATO½ô¹ñ¤Ï°ìÁØ¤Î¼«½õÅØÎÏ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¼óÁê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¡Ö²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Ê¡Ù¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÊÆÀïÎ¬²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤ÎÇ§¼±¤È¤âÄÌ¤¸¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÅª³Î¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°èÇÆ¸¢¹ñ¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë
»°¤ÄÌÜ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑËÉ±Ò¤ò¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡¦¥Ð¥é¥ó¥·¥ó¥°¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ï°Ý»ý¡¦¶¯²½¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£ºòÇ¯Ëö¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆü¤·¤¿¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤ÎÂÙÅÍ¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥¢¥·¥ã¥¤¥Þ¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉ®¼Ô¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃÏ°èÇÆ¸¢¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÊÂè1¼¡ÂçÀï»þ¤Î¡Ë¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ¡¢¡ÊÂè2¼¡ÂçÀï»þ¤Î¡Ë¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤äÂçÆüËÜÄë¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÎäÀï»þÂå¤Î¥½Ï¢¡£¡Ê¸ÉÎ©¼çµÁ¤Ë·¹¤¡¢À¾È¾µå¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿»þÂå¤Ç¤â¡ËÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ò»ÙÇÛ²¼¤Ë¼ý¤á¤ëÇÆ¸¢¹ñ¤¬Æ¬¤ò¤â¤¿¤²¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ê²¹ç¤«¤é¡ËÂçÀ¾ÍÎ¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤Ã¤Æ»²Àï¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËÊ´ºÕ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤À¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥ß¥¢¥·¥ã¥¤¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¡¢¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤äÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÇÆ¸¢¹ñ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤³¤½¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ØÆ±³Ê¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÀøºßÅª¤ÊÇÆ¸¢¹ñ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¼°Ò¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ¹ñ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎÃÏ°è¤«¤éÂÈ´¤±¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£È´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤À¡×
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»ºÀÐÌý¤ÎºÇÂç¤ÎÍ¢½ÐÀè¤ÏÃæ¹ñ¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÎ¢Äí¡×¤À¤Ã¤¿À¾È¾µå¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÂ¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤«¤éÃæÊÆ¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¡¢ÆîÊÆÂçÎ¦¤ò½Ä´Ó¤¹¤ë¡£Àè½Ò¤ÎÃæÆîÊÆÀìÌç²È¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÆîÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢°Ò¼çµÁ¤Î³ÈÂç¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÃæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥Þ¥É¥¥¥í¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿º£²ó¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¡¢ËÌµþ¤È¥«¥é¥«¥¹¤Î´Ö¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¾È¾µå¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¢¤ì¡¢ÎÏ¤ÇÇÓ½ü¤¹¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×
¥È¥é¥ó¥×¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¡¢·èÁ³¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£À¾È¾µå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÆ¸¢¤òÇ§¤á¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢Ãæ¥í¤ÎÀªÎÏ·÷¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍÆÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤Î½ñ¤¤Ö¤ê¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£4·î¤Î¥È¥é¥ó¥×Ë¬Ãæ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ç¯Æâ¤ËºÇÂç4²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢ÂÐÃæÈãÈ½¤³¤½¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢²Æì¤«¤éÂæÏÑ¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ë»ê¤ë¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¡×¤òËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
NSSÈ¯É½¤Î2½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤Îµð³Û¤ÎÉð´ïÇäµÑ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ±è´ßÉô¤Î·³»öµòÅÀ¤ËÆÏ¤¯Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖATACMS¡Ê¥¨¥¤¥¿¥¯¥à¥¹¡Ë¡×¤ä¡¢À©¶õÇ½ÎÏ¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÂæÏÑÁíÅýÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇäµÑ¤ÎÁí³Û¤Ï111²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû7Àé²¯±ß¡Ë¡£1ÅÙ¤ÎÇäµÑµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÂÐÃæÍÞ»ßÎÏ¤ò·ø»ý¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤Î¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüÃæÂÐÎ©¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Î¤Ä¤ì¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤äÊÆ·³¤Î³èÆ°¤â·ÑÂ³¡¦¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃÏ°èÇÆ¸¢¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¢¥·¥ã¥¤¥Þ¡¼¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÉÔ°Â¤ò¼æµ¯¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿¹ñÎÏ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÃæ¹ñ¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¾§¤¨¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÍ×¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡Ö¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥¿¥¤¥¶¡¼¡ÊÍ¥Àè¼çµÁ¼Ô¡Ë¡×¤¿¤Á¤ÏÄô»Ò¤ò³°¤µ¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
µ¤±Ô¤Î¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¡¢»°ËÒÀ»»Ò¤Ï±Ô¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë²áµî1À¤µªÍ¾¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÃÏ°èÇÆ¸¢¹ñ¤Î½Ð¸½¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿³°¸ò¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬º£¸å¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²áµî¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥È¥é¥ó¥×¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ2026Ç¯1·î20Æü¤Ç1Ç¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀ¤³¦¤Ï¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤À¤Ã¤¿19À¤µª¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ø²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¡ÖÎò»Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ï¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ÚºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿¯¹¶¤Ï½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö´í¸±¤Ê»×ÁÛ¡×¡Ä¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×