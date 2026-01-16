Ãæ¹ñ¤Ë·³»öÎÏ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ¥Ù¥Í¥º¥¨¥éºîÀï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶ÍÞ»ß¡×¤«
2026Ç¯1·î3Æü
¥Ù¥Í¥º¥¨¥éµÞ½±¤Î¾×·â¤È¡È¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡É¤ÎÉ½´ÇÈÄ
¡¡º£Ç¯1·î3ÆüÌ¤ÌÀ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë´°àú¤Ê´ñ½±ºîÀï¤Ç¡¢¡ÖÃÇ¸Ç¤¿¤ë·è°ÕºîÀï¡ÊOperation Absolute Resolve¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¥íÀ½¤ÎÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSAM¡Ë¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¿ôÂ¿¤¯»ý¤Á¡¢ÃæÆîÊÆºÇ¶¯¤ò¼«Éé¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÉ¶õÌÖ¤ò½Ö»þ¤ËÌµÎÏ²½¤·¡¢Æ±¹ñ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÊá¤é¤¨¤ÆÊÆËÜÅÚ¤ËÏ¢¹Ô¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤ÏÌó100¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤¹°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊÆÂ¦¤ÎÀï»à¼Ô¤Ê¤·¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµ¡¤â³§Ìµ¤Î¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥²¡¼¥à¤À¡£
2026Ç¯1·î3Æü
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÈÎ¢Äí¡É¤Ç¤¢¤ëÃæÆîÊÆ¤ÎÈ¿ÊÆ¹ñ²È¤ËÅ´ÄÈ¤ò²¼¤¹Äë¹ñ¼çµÁÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¾§¤¨¤ë¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤«¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤È¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤È¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£1820Ç¯Âå½é¤á¡¢Âè5ÂåÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¥â¥ó¥í¡¼¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï²¤½£ÂçÎ¦¤Ë¡¢²¤½£¤ÏÀ¾È¾µå¡ÊÆîËÌÊÆÂçÎ¦¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤òÄó¾§¤·¤¿¡Ö¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤ò³ÈÂç²ò¼á¤·¤¿¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÀïÎ¬¤À¡£À¾È¾µå¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀªÎÏ·÷¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢Ãæ¥í¤Î¿Ê½Ð¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¾È¾µå¤Ç°ú¤¤³¤â¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÎÊÆ·³¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Äã²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ö·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î·³»ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉðÎÏÅý°ì¡ÊÂæÏÑÍ»ö¡Ë¤â¶¯¹Ô¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¨¡¨¡¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â³¨¶õ»ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯12·î5Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×2¼¡À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿ÊÆ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS2025¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18ÆüÉÕ¤ÎNSS2025¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ò¡ÖÀïÎ¬ÅªÅ¨ÂÐ¼Ô¡×¤È¸«¤Ê¤·¤¿½¾Íè¤ÎÄêµÁ¤¬¾Ã¤¨¡¢¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡Ê¡á¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¾È¾µå¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢µÕ¤ËÂè1ÎóÅçÀþ¡ÊÆüËÜ¡ÁÂæÏÑ¡Á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¼å¤á¤ëÃû¤·¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌµþ¤Ï°ÂÅÈ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ºòÇ¯·«¤ê¹¤²¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇÀïÁè¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤Î¡Ö±ü¤Î¼ê¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤º¤ËÇÔËÌ¤Î¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿¡£¹â´ØÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©¤Î1Ç¯Í±Í½¤ò²¿¤È¤«°ú¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤¸Â¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹Í¥Àè¤Ç¥Ç¥£¡¼¥ë¤ËÅ°¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤òµâ¤á¤Ð¡¢Ä¾¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿NSS2025¤ÇÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ¹³»ÑÀª¤ò¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤íÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤òÅÜ¤é¤»¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹µ¬À©±ä´ü¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤É¤³¤í¤«¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó2026Ç¯11·î¤ÎÊÆÃæ´ÖÁªµó¤Ç¥È¥é¥ó¥×»áÎ¨¤¤¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤â»´ÇÔ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ÎËÜ³Ê²½¤ÈÀ¾È¾µå¤Ø¤Î°ú¤¤³¤â¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÉ½´ÇÈÄ¡É¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤òÃæ¹ñ¤ËÄË´¶¤µ¤»¡¢ÂæÏÑ¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤·¤¿¤éÍÆ¼Ï¤»¤º¤ËÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎËÉ¶õÌÖ¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤¿Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÉü½²¤â¹þ¤á¤¿¡ÈÎ¢´ÇÈÄ¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÃæ¹ñ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ö·ÐºÑ½Å»ë¡ÜÍÞ»ß¤Ï°Ý»ý¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤à¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ·³µ¡150µ¡½Ð·â¤Î²á¾êÀïÎÏ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏËÉ¶õÌÖÀ©°µ¤Î¼Â¸³¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤¤¤¦Ãæ¾®¹ñ¤Î¼å¾®¤ÊËÉ¶õÌÖ¡Ê¤½¤ì¤Ç¤âÃæÆîÊÆºÇ¶¯¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ë¤òÃ¡¤¯¤¿¤á¡¢Àº±Ô¤Î·³ÍÑµ¡¤ò150µ¡°Ê¾å¤âÅêÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¾¯¡¹Âç¤²¤µ¤Ç¡¢¡ÖµíÅá¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ü¤ò³ä¤¯¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡±Ñ¹ñºÝÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÊIISS¡ËÈ¯¹Ô¤Î¡Ø¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¶õ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¿ô¤Ï¡¢ÊÆÀ½F-16¤Î18µ¡¤È¥í¥·¥¢À½Su-30 21µ¡¤Î·×39µ¡¤Î¤ß¡£Äã²ÔÆ¯Î¨¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÈô¤Ù¤ëµ¡ÂÎ¤Ï20µ¡ÄøÅÙ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³¤ÎSAM¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬¥í¥·¥¢À½¤Ç¡¢Ä¹¼ÍÄø¤ÎS-300¡Ê¼ÍÄø200¡Á250km¡Ë12´ð¤¬ÊÆ·³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¿¾¯Ìñ²ð¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¼ÍÄø30kmÁ°¸å¤ÎÃæ¼ÍÄøSAM¤ò100´ð¤Û¤ÉÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤âÈ¯¸«²ÄÇ½¤È¹ë¸ì¤¹¤ëJY-27Áá´ü·Ù²ü¥ì¡¼¥À¡¼¡ÊÃµÃÎµ÷Î¥500km¡Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÆ·³¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹°ìÂÓ¤òÄäÅÅ¤Ë¤·¡¢ÄÌ¿®ÌÖ¤â¼×ÃÇ¡£¼óÅÔÉÕ¶á¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Æ±¥ì¡¼¥À¡¼¤äSAM¡¢ÃÏ¾åÃóµ¡¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤ÎSEAD¡¿DEAD¡ÊËÉ¶õÌÖÀ©°µ¡¿ÇË²õ¡ËÇ½ÎÏ¤ÈÅÅ»ÒÀïÇ½ÎÏ¡Ê¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡§Ë¸³²ÅÅÇÈ¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¿¤ä¤¹¤¯ÌµÎÏ²½¤·¤¿¡£¼óÅÔ¼þÊÕ¤ÎÀ©¶õ¸¢¡Ê¹Ò¶õÍ¥Àª¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¹´Â«¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÉôÂâ¤Î¡ÈÏªÊ§¤¤¡É¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
MH-60ÈÆÍÑ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë´ñ½±¹¶·â·±Îý¤ò¹Ô¤¦ÊÆÎ¦·³ÉôÂâ
¡¡ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÈ¯É½¤ä²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ºîÀï¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÊÆ·³µ¡Ìó150µ¡¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¡¢F-22¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡Ê¶õ·³¡Ë¡¢F-35¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡ÊA·¿¤Ï¶õ·³¡¢B·¿¡¿¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¤Ï³¤Ê¼Ââ¡¢C·¿¡¿¶õÊì´Ï¾åµ¡¤Ï³¤·³¡Ë¡¢B-1Çú·âµ¡¡Ê¶õ·³¡Ë¡¢B-2¥¹¥Æ¥ë¥¹Çú·âµ¡¡ÊÆ±¡Ë¡¢F¡¿A-18ÀïÆ®¹¶·âµ¡¡Ê¶õÊì´Ï¾åµ¡¡£³¤·³¡¢³¤Ê¼Ââ¡Ë¡¢EA-18G¥°¥é¥¦¥é¡¼ÅÅ»ÒÀïµ¡¡Ê³¤·³¡Ë¡¢E-2Áá´ü·Ù²ü´ÉÀ©µ¡¡Ê¡Ö¶õÈô¤Ö¥ì¡¼¥À¡¼¡×¡£³¤·³¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Î¦·³¤ÎÍ¢Á÷¡¦¹¶·â¥Ø¥ê¤â³Æ¼ï»²²Ã¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¹¶·â¤·¤¿2026Ç¯1·î3Æü
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ËÂç¤²¤µ¤È¤â»×¤¨¤ëB-1Çú·âµ¡¤Þ¤Ç¤âÅêÆþ
¶õÃæµëÌý¤ò¼õ¤±¤ëEA-18G¥°¥é¥¦¥é¡¼ÅÅ»ÒÀïµ¡
ÊÆ³¤·³¤ÎE-2DÁá´ü·Ù²ü´ÉÀ©µ¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á´Éý¤¬20mÄ¶¤Î»°³Ñ·Á·¿¤ÎÂç·¿Äå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤ËÉÙ¤à·³»öµ¡Ì©¤Î²ô¡¢¡ÖRQ-170¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡×¤â½Ð·â¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ·³¤ÏÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¡¦³¤Ê¼Ââ¤Î4·³¤«¤éÂè°ìÀþ¤Îµ¡ÂÎ¤¬»²²è¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¤Ë¤ÏºÇ¿·±Ô¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¡ÊËþºÜÇÓ¿åÎÌ10Ëü¥È¥óÄ¶¡¢ÀÑºÜµ¡¿ô75µ¡°Ê¾å¡Ë¤ä¡¢¶õÊì·¿¤Î¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¡Ö¥ï¥¹¥×¡×µé¡ÊÆ±4Ëü¥È¥óÄ¶¡Ë¤Ê¤É¤âÂÔµ¡¤·¤¿¡£
ÊÆ³¤·³¤ÎºÇ¿·±Ô¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×
¥ï¥¹¥×µé¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¡Ö¥¤¥ª¡¼¥¸¥Þ¡×
Ãæ¹ñ¤¬¶²¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥ë¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿·³¡É¤«¡©
¡¡º£²ó¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ç¤ª¤½¤é¤¯Ãæ¹ñ·³¤ÎÃæ¿õ´´Éô¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ·³¤Î½½È¬ÈÖ¡¢¡ÖÅý¹çºîÀïÇ½ÎÏ¡×¡ÖC4ISR¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÀïÎÏÅê¼ÍÎÏ¡Ë¡×¤Î¡È»°Çï»Ò¡É¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅý¹çºîÀïÇ½ÎÏ¡×¤Ï¡¢»Ø´ø·ÏÅý¤â¼ïÎà¤â°ã¤¦Ê£¿ô¤ÎµðÂçÉôÂâ¤òÁí¹ç»Ø´ø¤·¡¢ºîÀï¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¡£º£²ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Î¦¡¦³¤¡¦¶õ¡¦³¤Ê¼Ââ¡¦±§Ãè¤Î5·³¤Ë²Ã¤¨¡¢CIA¡ÊÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ë¡¢FBI¡ÊÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤Ê¤É¤â»²Àï¤·¡¢Æ±¤¸»Ø´ø·ÏÅý¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°ì»åÍð¤ì¤ºÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¡£
¡ÖC4ISR¡×¤Ï¡Ö»Ø´ø¡¦ÅýÀ©¡¦ÄÌ¿®¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¦¾ðÊó¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡×¤Ç¡¢·³Ââ¤Î¡È¸Þ´¶¡É¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤ò°ìÅÙ¤ËÁÇÁá¤¯±ó¤¯¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¡¢¶õÊì¤äÍÈÎ¦´Ï¡¢Í¢Á÷µ¡¡¢¶õÃæµëÌýµ¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âC4ISR¤Î¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËÃæ¹ñÂ¦¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£Á°½Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ·³¼«Ëý¤ÎB-2¡¢F-22¡¢F-35¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤ò¡¢¤Ï¤ë¤«±óÊý¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ëJY-27¤ò¡¢¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹¡¦¥¥é¡¼¡É¤È·öÅÁ¤·¤Æ¤¤¿¡£
B-2¥¹¥Æ¥ë¥¹Çú·âµ¡
ÊÆ¶õ·³¤¬¸Ø¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎF-22¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡
¡¡¤À¤¬·ë²Ì¤Ï»¶¡¹¤Ç¡¢·Þ·â¤â¤Ç¤¤º´ÊÃ±¤ËÇË²õ¤µ¤ì¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥¼ÍÄøSAM¡¦S-300¤â¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤ÏJY-27¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÉ¶õÌÖ¤Ï¡¢ÊÝ¼é¡¦ÅÀ¸¡¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢Äã²ÔÆ¯Î¨¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ÃæÆîÊÆ¤ÎÈ¿ÊÆ¹ñ²È¤Ç¡¢Ãæ¥í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¥í¤Ï½½Ê¬¤Ê·³»öÅª¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
2023Ç¯9·î
¡¡°ìÀâ¤Ë¤Ï¡ÖÄã²ÔÆ¯Î¨¤ÎÊüÃÖ¡×¤ÎÆ¨¤²¸ý¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀ½¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÄãÀÇ½¤Ö¤ê¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï´°àú¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¢½ÏÃ£¤·¤¿ÁàºîÍ×°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤Ê¤ÉÆñ¤Ê¤¯·âÄÆ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµ¿¤ï¤·¤¤¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÉ¶õÌÖ·âÇË¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¤¬Éð´ï¤ÎEA-18G¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤¿ÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¾ðÊó¶¦Í¤È»Ø´øÅýÀ©Ç½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ëF-35¤ò¡Ö¶õÈô¤ÖºîÀï¼¼¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢ºîÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀïÆ®µ¡¡¦Çú·âµ¡¡¢¥Ø¥ê¤Ê¤ÉÁ´¹Ò¶õµ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤äCIA¡¢FBIÍ×°÷¡¢¶õÊì¡¢¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¡¢·³»ö±ÒÀ±¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤·¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤äÆ°²è¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¶õÊì¤«¤éÈ¯¿Ê¤¹¤ëF-35¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡
¡¡»²²Ã¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤ä´ÏÁ¥¡¢¾Ê¼¤ÏÁ´¤Æ¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤ÄÃ¼Ëö¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Î¡ÈÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤ÆAI¤Ç½Ö»þ¤ËºÇÅ¬²ò¤òÃÆ¤½Ð¤·¡¢Àï¾ì¤ÎÀïÆ®µ¡¤ä¾Ê¼¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢ÀïÆ®¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÊÆ·³¤À¤±¤À¤í¤¦¡£Ãæ¥í¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÎÊ¼´ï¤¬ÊÌ¡¹¤ËÀï¤¦µìÂÖ°ÍÁ³¤ÎÀï¤¤Êý¤«¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤ÇÏ¢Íí¤·¹ç¤¦¤Î¤¬¼Â¾õ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¹¬¤¤¤Ë¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¿¯¹¶ºîÀï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ·³¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÀï¤¤¤äÅÅ»ÒÀï¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊC4ISRÇ½ÎÏ¤ÈÅý¹çºîÀïÇ½ÎÏ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ÎËÉ¶õÌÖ¤òÌµÎÏ²½¤Ç¤¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢½¬ÂÎÀ©¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ËÌµþ¤ÎËÉ¶õÌÖÌµÎÏ²½¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È´ª·«¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤ò¤Ê¤¾¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¢´ØÀÇ¤È³¤ÍÎ¹ñ²È¤ÎÌ´
¡¡¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢À¾È¾µå¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íº£°Ê¾å¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÎÇÆ¸¢³ÎÊÝ¤Ë¼¹Ç°¤òÇ³¤ä¤¹²ÄÇ½À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÂº·É¤¹¤ë¡¢Âè25ÂåÊÆÂçÅýÎÎ¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡ÊÇ¤´ü1897Ç¯¡Á1901Ç¯¡Ë¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤Ç¤¤ë¡£
Âè25Âå¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¤¢¤ëËÌÊÆÂçÎ¦ºÇ¹âÊö¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤ÎÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼»³¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢²¼¤Î2015Ç¯¤Ë¡¢Àè½»Ì±¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥Ç¥Ê¥ê¡×¤Ë²þ¾Î¡£¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬2´üÌÜ¤ÎÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼»³¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÉü³è¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿òÇÒ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Ï1890Ç¯Âå¤ÎµÄ°÷»þÂå¤«¤é¡¢¹â´ØÀÇ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òÈË±É¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÁÊ¤¨¼çÆ³¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼´ØÀÇ¡×¤ò¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1898Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°µÀ©¤Ë¶ì¤·¤à¿¢Ì±ÃÏ¤Î¥¥å¡¼¥Ð¤ò²òÊü¤¹¤ë¤È¤Î¸æ´ú¤Î¤â¤È¡¢½¡¼ç¹ñ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÊÆÀ¾ÀïÁè¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î°µ¾¡¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀêÎÎ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÎÎ¤À¤Ã¤¿¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥°¥¢¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÊÆÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö½ÅÍ×µòÅÀ¥Ï¥ï¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤ò¡¢1898Ç¯¤Ë¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤ËÊ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÇÆ¸¢¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤ÏÊÆ³¤·³»Î´±¤ÇÀïÎ¬²È¤Î¥Þ¥Ï¥ó¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ï¥óÄó¾§¤Î¡Ö¥·¡¼¥Ñ¥ï¡¼¡Ê³¤¾å¸¢ÎÏ¡Ë¡×¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£³¤¾å¸òÄÌÏ©¤Î³ÎÊÝ¤È¡¢¤³¤ì¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¶¯Âç¤Ê³¤·³ÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÈË±É¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï°ì¸«¡Ö¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¡×¤ÇÀ¾È¾µå¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ç¤Î·³»ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤À¤±¤Ï¡ÈÎã³°¡É¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ïº£¸å¤âÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¡¢²¾¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¹ñ¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎÏ¤Ï³Î¼Â¤ËÃæ¹ñ¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤òÊ»¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÃæ¹ñ¶õÊì´ÏÂâ¤¬¡¢¥°¥¢¥à¤ä¥Ï¥ï¥¤¤É¤³¤í¤«¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢²¤Ë½Ð¸½¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏÀ¯³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÀªÎÏ·÷¤òÊÝ»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂç¹ñ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÎã³°¤Ê¤¯¡Ö´Ë¾×ÃÏÂÓ¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡¢ÀªÎÏ·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¸Ç¤á¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¡£¥É¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤ËÁö¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ï´Ë¾×ÃÏÂÓ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÆâ³¤¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î³°±ï¤ÇÃæ¥í¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Âè1ÎóÅçÀþ¤ò¹½À®¤¹¤ëÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍý¶þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤ê°ìÁØ½Å»ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤À¤·¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
