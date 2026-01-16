¡Ö52¥¥í¢ª85¥¥í¡×¤Ú¤¨¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤¿20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ú¤¨¤¬20Âå¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö52¥¥í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö52¥¥í¢ª85¥¥í¡×20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿
¡¡1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î20ÂåÁ°È¾Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢MC¤Î¤Ú¤¨¤¬ÈäÏª¤·¤¿¸¶½É¤Î¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷»þÂå¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë»ç¿§¤ÎÈ±¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ï¡¼¥Õ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ú¤¨ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂÎ°éÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¾åµþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤³¤Î»þ¤Ï52¥¥í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¸½ºß¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡ÖºÙ¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÂÎ½Å·×¾è¤Ã¤¿¤é85¥¥í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤«¤é30¥¥í°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤¿¸½ºß¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö30¥¥í¤°¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡¢¿Í¤Ï¡×¤ÈÃ£´Ñ¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£