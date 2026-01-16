À¤³¦¤Î²¦Äç¼£»á¤¬·ª»³±Ñ¼ù»á¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖÌîµå¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ª»³¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×À¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°éÀ®¤Ë¤â¸ÀµÚ
¥Û¡¼¥à¥é¥óÀ¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»868ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á¤¬¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³»á¤¬Í£°ìÅÂÆ²Æþ¤ê¡£
·ª»³»á¤ÏÁª¼ê»þÂå¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¼ã¼êÁª¼ê¤Î²ê¤òºé¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤òÀâÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÇÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë°é¤Æ¤¢¤²¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Æü·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿Âç²ñÄ¾¸å¤ÏÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ò»È¤¤Â³¤±¡¢ºÇ¸å¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯¤ÎÂè1²óWBC¤ÇÆüËÜ¤ò½éÂåÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë²¦»á¤Ï¡Ö·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤Ç¤Ï7Ç¯´Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç³èÌö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤È¥×¥íÌîµå³¦¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢·è¾¡Àï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ËÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ª»³¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤òÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï·ª»³¤µ¤ó¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Îå«¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¡Öºòº£¡¢¾¯»Ò²½¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤Ìîµå¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢Ìîµå¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ª»³¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤È¤·¤Æº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£