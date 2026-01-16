¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¼ç±éÏ¢Â³¤Î10Âå¤«¤é¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÏÆÌò¤Ë¡Ä¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¤Ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥ï¥±
20Ç¯°Ê¾åÁ°¤È¤Ê¤ë2005Ç¯¤Î¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢»ÐËåÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¤È²ÆÈÁ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬TBS·Ï¡¦²ÐÍË22»þÏÈ¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡×¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
Á°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤½¤·¤Æº£¥¯¡¼¥ë¤Ï»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬²ÆÈÁ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ëÃç¤è¤µ¤²¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤«¤È±ï¤¬¤¢¤ë²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È»ÖÅÄ¤µ¤ó¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¤æ¤¨¤Ë°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤È¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤¬½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ÎGP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
µ»öÁ°ÊÔ¤Ï¡Ú¥Ñ¥ó¥Á¥é±éµ»¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î²áµî¤â¡Ä¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù16Ç¯¤Ö¤êGPÂÓ¼ç±é¤Î²ÆÈÁ¤¬ºÆÉ¾²Á¡¢Àä»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Û¤«¤é¡£
¼ç±é¤«¤é¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß32ºÐ¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¡£
6ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°½Ò¤·¤¿2005Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¼ç±é¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Î¼çÍ×»ùÆ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢ÍâÇ¯¤Î2006Ç¯ÊüÁ÷¤ÎGPÂÓÏ¢¥É¥é¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Á°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â2008Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¾®¸ø½÷¥»¥¤¥é¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÈGPÂÓÏ¢¥É¥é¤Ë¼ç±é¡£2010Ç¯¤âGPÂÓÏ¢¥É¥é¡Ø¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢23»þÂæ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤¿¤áGPÂÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ØÈëÌ©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤â¼ç±é¡£10Âå¤Ë¤·¤Æ¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ø¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥»¥Ã¥·¥ç¥ó!¡Ù¤òºÇ¸å¤ËGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¡£
2ÈÖ¼ê¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤â¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Èº£¥¯¡¼¥ë¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Þ¤ÇGPÂÓÏ¢¥É¥é¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤â16Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ñ¶ø¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤Ï¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø14ºÐ¤ÎÊì¡Ù°ÊÍè¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¡£²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤ËÂ³¤¯¥Ð¥º¤ê¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³
¤µ¤Æ¡¢GPÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±é¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼Ìë¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¤ÏÏ¢¥É¥é¼ç±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¼ç±éºî¤¬Áý²Ã·¹¸þ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¾¡Íø¤ÎË¡Äî¼°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø²¼»³¥á¥·¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ØËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÈËèÇ¯¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
GPÂÓ¤Ç¤â¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤Ï¹â¤¯¡¢¶áÇ¯¤À¤±¤Ç¤â2023Ç¯¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ï¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É½Ð±é¥é¥Ã¥·¥å¡£
¼ÂºÝ¡¢Àè·î²¼½Ü¤Ë»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Ë¡¢¡Ôº£Ç¯¤Ï£±Ç¯ÄÌ¤·¤ÆÁ´¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤Î¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤ä¡Ö²¼»³¥á¥·¡×Â³ÊÔ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Û¤É½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ç±é¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÌµ¤·
¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤â»ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×¤Ç¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡ÔÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë½Ð¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ç±é¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÆÌò¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢±éµ»¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤ê¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
GPÂÓ¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿¼ÌëÏÈ¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÈà½÷¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½10Âå¤Îº¢¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤È¤·¤Æ¡¢GPÂÓ¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤ò¤³¤Ê¤¹Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿²ÆÈÁ¤µ¤ó¤È»ÖÅÄÌ¤Íè¤µ¤ó¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤È¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¤¬¡¢¤¯¤·¤¯¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î16Ç¯¤Ö¤êGPÂÓÏ¢¥É¥é¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤¬¡¢¸½ºß¤ÎºÆÉ¾²Á¡¦ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
