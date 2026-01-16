¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ï¡ÖÀîºê¤ÎÂÀÍÛ¡×¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤·¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
£Ê¥ê¡¼¥°²û¤«¤·¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¡ÚÂè27²ó¡Û¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç
¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
¡¡£Ê¥ê¡¼¥°30¿ôÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¡Ö½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¡×¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÅÁÆ»¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¼Ô¤Ï´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡££Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¡¢1993Ç¯¤Î³«ËëÅö»þ¤«¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ·¼»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè27²ó¤Ï¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤ÎºßÀÒ»þ¤Ë3Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀîºê¤ÎÂÀÍÛ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ò¶¯¹ë¤Ø²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¡¿1977Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ë¥ô¥¡¥É¡¼¥ë½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡¡ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÍèÆü¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÍÇ½¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¹¶·âÅªMF¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¤Ï3-5-2¤Î2¥È¥Ã¥×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥°¥¹¥È¤äÄ¹¶¶¾¼¹°¤Ê¤É¤Î¥¯¥í¥Ã¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢º£Ìî¾Ï¤äÌÐ¸¶³Ù¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ÎÃ´¤¤¼ê¤â¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼·û¹ä¤â2003Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï²æÆáÇÆÏÂ¼ù¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤â¤¤¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¥Õ¥ë¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Íâ2004Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç2Ç¯Ï¢Â³J2¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±Ë¦¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢Á°Àþ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£²æÆáÇÆ¤ò²Ã¤¨¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢J2¤Ç¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯µ¬³Ê³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó104ÆÀÅÀ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªJ2»Ë¾åºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤Ï37ÆÀÅÀ¡¢²æÆáÇÆ¤Ï22ÆÀÅÀ¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤Ç77ÆÀÅÀ¡Ê¡ª¡Ë¤À¡£25Ç¯°Ê¾å¤ò¿ô¤¨¤ëJ2¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ú¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤¬¤¤¤ëÇÈµÚ¸ú²Ì¡Û
¡¡¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤ÏJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏJ2Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡J1¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¡£2005Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¡¢6¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¤Õ¤¿¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏJ1¤ËÄêÃå¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁè¤¦¶¯¹ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÈà¤Ï¡¢½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¤â¤¦¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò³ä¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£Èà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎMF¿Ø¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï2¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤Ø·èÄêÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¤â¤È¤Ø¤Ä¤Ê¤°¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¼éÈ÷Â¦¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÊø¤·¤âÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥Ñ¥¹¤Î½Ð¤·¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤ò¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÄÙ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô10cm¤Ç¤â¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ê¤é·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤ò¥À¥ß¡¼¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é2ÎóÌÜ¤ä3ÎóÌÜ¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£À®¸ùÂÎ¸³¤¬¼«¿®¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤µ¤»¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤¬¤¤¤ëÇÈµÚ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¡Ö¸Ä¡×¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¡Û
¡¡¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¼«¿È¡¢¡ÖJ1¤Ç¤ÏÁê¼ê¤«¤é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â1.5ÎóÌÜ¤ä2ÎóÌÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤ËÄ¹¤±¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËÌµÍý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëDF¤Ï¡¢Èà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¤é¡¢»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¼«¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£DF¥é¥¤¥óÁ´ÂÎ¤ò¤É¤¦ÀßÄê¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈù½¤Àµ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¡£½Ä¤È²£¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¿À·Ð¤ò½ä¤é¤»¤Æ¡¢¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¾®¤µ¤Ê¤¹¤´Ö¤âºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎDF¿Ø¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤òÆü¾ï¤È¤·¤¿¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤²ÝÂê¤ÈÆü¡¹¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÐ±þÎÏ¤¬¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤È¤È¤â¤ËJ1¤ÇÀï¤¦¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¡¢¹¶·âÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½¤Õ¤¿¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ä»ÄÎ±¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÃÆþ¸å¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£ÆÀÅÀÎÏ¤ä¼éÈ÷ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸Ä¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¡×¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ìÆÀ¤ÌÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¡¼¥³¤ä¥®¥É¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥Ð¥ë¥È¡¢¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ä¥É¥¥¥ó¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢½êÂ°¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤Ê¥ì¥¬¥·¡¼¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿21À¤µª¤Ç¤â¡¢¥ì¥ª¡¦¥·¥ë¥Ð¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥é¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¢¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥À¥ß¥¢¥ó¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤é¤¬Ž¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎÇØÈÖ¹æ10¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£