¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÔËÌ³¤Æ»¤ÎÇÑÔÒ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Õ¤¬»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³¡×
Ç¯´Ö2000Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ë¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î800Ëü¿Í¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï2300Ëü¿ÍÂæ¤Þ¤Ç²óÉü¡£º£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Î2025Ç¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¶õ¹Á¤Î¶áÎÙ¤Ç¤Ï¡¢2027Ç¯¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥Ô¥À¥¹¤Î¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¤¢¤ëÀéºÐ»Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯Å¸¤Î±¢¤Ç¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È²½¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£2024Ç¯11·î¤ËÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÇÑ»ß¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡ÖÀéºÐ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡¦¥ì¥é¡×¤À¡£
ÂçÈ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÃæ¡¢¸½ºß¤Ç¤â3Å¹ÊÞ¤À¤±¤¬±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤ËÍè¤ëYouTuber¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ò¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¶á¤¯¤Î¹¥Î©ÃÏ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤¬ÇÑÔÒ¤Ë¡Ä130°Ê¾å¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿µðÂç»ÜÀß¤Î¡Ö°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¿Í¸ý¤òÍÊ¤·È¯Å¸¤ÎÂ³¤¯ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Ç¡¢¤Ê¤¼µðÂç¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¶¥¹ç¤Î»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯»¥ËÚËÌ¹Åç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥é¤ÎÇÔ°ø¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ËÌ¹Åç¤Î»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦
ÀéºÐ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡¦¥ì¥é¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥é¡Ë¤Î¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ë¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯»¥ËÚËÌ¹Åç¡Ê°Ê²¼¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸½ºß¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³è¶·¶ñ¹ç¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢É®¼Ô¤ÏËÌ¹Åç»Ô¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é»¥ËÚÅÔ¿´¹Ô¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌó35Ê¬¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤³¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÏÆîÀéºÐ±ØÁ°¤Ë¤âÄä¼Ö¤¹¤ë¡£Æ±±ØÁ°¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾è¼Ö¤·ºÇ´ó¤ê¤Î¥Ð¥¹Ää¤È¤Ê¤ë¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯Æþ¤ê¸ý¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤È»¥ËÚ¤ò·ë¤Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í10Ê¬´Ö³Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ïºòº£¡¢¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢ÃÏÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»¥ËÚ»Ô¶á¹Ù¤Ç¤µ¤¨¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ÎÇÑ»ß¤ä¸ºÊØ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ø¤ÎÏ¢Íí¥Ð¥¹¤Ï¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥É¥ëÈ¢Ï©Àþ¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËÜ¿ô¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÆîÀéºÐ±ØÁ°¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¥Ð¥¹¤ÏÆ»±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢ËÌ¹ÅçIC¤Þ¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤ÎIC¤ò¹ß¤ê¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤È¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥Ð¥¹Ää¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢´×»¶¤È¤·¤¿ÆîÀéºÐ±Ø¼þÊÕ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ËÌ¹ÅçIC¼þÊÕ¤Ï½»ÂðÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤Ï¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É·¿¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Â¿¤¯¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤Ë³èµ¤¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÀª¤ÎµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦Å¹Æâ
ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤¿¿Í¸ý5Ëü6000¿Í¤Û¤É¤ÎÅÔ»Ô¤À¡£
1884Ç¯¡ÊÌÀ¼£17Ç¯¡Ë¡¢ÌîËÚ¸¶Ìî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¹Åç¸©¤«¤é25¸Í103¿Í¤¬Æþ¿¢¤·³«Âó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤Î³«Âó¼Ô¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¹Åç³«º¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ÎÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢1894Ç¯¡ÊÌÀ¼£27Ç¯¡Ë¤Ë»¥ËÚ·´¹ÅçÂ¼¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ¤¬È¯Â¤·¡¢1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ë¤ÎÄ®À©¤Î»Ü¹Ô¤Ç»¥ËÚ·´¹ÅçÄ®¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ1996Ç¯¡ÊÊ¿À®8Ç¯¡Ë¤Ë»ÔÀ©¤¬»Ü¹Ô¡£¹Åç¸©¹Åç»Ô¤È¤Îº®Æ±¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËJR¤Î±ØÌ¾¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖËÌ¹Åç¡×¤ÎÌ¾¾Î¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÌ¹Åç»Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤ÎËÌ¹Åç»Ô¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢JRÀéºÐÀþ¤ÎËÌ¹Åç±Ø¤òÃæ¿´¤Ë±É¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿·µå¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é10km¶á¤¯Î¥¤ì¤¿Æ»±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎËÌ¹ÅçIC¤òÃæ¿´¤Ë±É¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤À¡£
³èÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿³¹¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÅöÁ³¤Ê¤¬¤éµÒÆþ¤ê¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¡£
»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¿ôÆþµï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ë¬¤ì¤¿Æü¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬·ã¤·¤¯¡¢Å¹Æâ¤ÏÂçÀª¤ÎµÒ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀìÌç²È¤ÏÇÔ°ø¤ò¤É¤¦¸«¤ë¡©
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥ì¥é¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢²°Æâ·¿»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤í¤¦¡£»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²÷Å¬¤ËÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£²þ¤á¤ÆµÒÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²°³°·¿¤Î¥ì¥é¤È¤Îº¹¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÜÀß¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÊØÀ¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÊýÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢JR»¥ËÚ±Ø¤äÃÏ²¼Å´ÅìËÀþ¤ÎÊ¡½»±Ø¡¢ÃÏ²¼Å´ÅìÀ¾Àþ¤ÎÂçÃ«ÃÏ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹°è¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê»¥ËÚ±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤«¤é¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤Î²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¼Ô¤Î½¸µÒ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¼èºà¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀéºÐ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡¦¥ì¥é¤È»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯»¥ËÚËÌ¹Åç¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¥ì¥é¤ÎÇÔ°ø¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯»¥ËÚ»ÙÅ¹¾ðÊóÉôÄ¹¤ÎÅÏÊÕÍºÂç¤µ¤ó¤Ë¤âÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥ì¥é¤ÏÎ©ÃÏ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎÆîÀéºÐ±Ø¤ÏÍøÍÑµÒ¤³¤½Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²þ»¥¤Î³°¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·ÀéºÐ¶õ¹Á±Ø¤«¤éÍè¤¿¿Í¤¬È¡´ÛÊýÌÌ¤äÂÓ¹¡¦¶üÏ©ÊýÌÌ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦±Ø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍèµÒ¤¬Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë²°³°·¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÇÔ°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÅß¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç³°¤òÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¤Ä¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥ì¥é¤òË¬¤ì¤¿µÒ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥ì¥é¤Ï²°³°·¿¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
»°°æ¤Î¾¡°ø¤ÏÌÀ²÷
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Î°è¤ò½Ð¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿²°³°·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥é¤Î³«È¯¤òÃ´¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò¡Ö¥é¥µ¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥¯¡×¤Ë¤â¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÊÖÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¾¡°ø¤ÏÌÀ²÷¤À¡£
¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎIC¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¹ñÆ»±è¤¤¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤ÎÍèÅ¹¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¥ì¥é¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤ËÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë²°Æâ·¿¤Î¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥ì¥é¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤È¤¤¤¦¾¦¤¤¤Î´ðËÜ¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤«¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£¸åÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Ï¸º¤ë°ìÊý¤À¡£¾¡¤ÁÁÈ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
