¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï¹ß³Ê¤¹¤ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤â¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
À¤³¦¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
¡ÚÂè47²ó¡Û¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¡×½Ö´Ö¤À¡£À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤ÎÇôÃ«½¨¼ù»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè47²ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë19¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤¬È¬É´Ä¹»ö·ï¤Ç¥»¥ê¥¨£Â¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¥¯¥é¥Ö¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤Ç¤â¥æ¥Ù¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£
¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡¿1974Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥³¥Í¥ê¥¢¡¼¥Î½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026ËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¶þ¤·¡¢3·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÅÙ¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤ë¤È¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ï¿Ó¤À¤·¤¤¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î®Îï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥ê¥Ù¥é¡¢¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ç¡¼¥Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¨¡¨¡¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1992Ç¯3·î¤Ë¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬17ºÐ¤Î¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Î¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍÄ¤µ¤¬»Ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤»ØÅ¦¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÃË¤é¤·¤¯¤¢¤ì¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ê¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÈà¤ÏÆ²¡¹¤È¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÌÔ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¿ÈÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ã¤·¤¹¤®¤ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ÈÆÀÅÀ´¶³Ð¤ÏÆ±À¤Âå¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â½¨¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Î¸å·Ñ¼Ô¡Û
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£1993Ç¯¡¢¥»¥ê¥¨£Â¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¥Ñ¥É¥ô¥¡¤«¤éÁãÎ©¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£
¡¡Åö»þ¥«¥ë¥Á¥ç¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Î¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ý½ÑÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤â¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤Ë¤Ï¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´À¹´ü¤ÎÈà¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤Âå¸òÂå¤òÁÊ¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1994Ç¯3·î¤Î¥Ñ¥ë¥ÞÀï¤Ç¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦ÃË¡×¡Ö¿·»þÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È19ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯1994-95¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£1994Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ¤ÎÈèÏ«¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÎÃæ¼´¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤¬¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ1994Ç¯12·î¤Î¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÊÀï¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¾×·â¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¶á¤¯¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÇØÃæ±Û¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£±¦Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿°ì·â¤Ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎÌ´¤È´õË¾¤ò¾è¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØ¸å¤«¤éÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï°·¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡£Íî²¼ÃÏÅÀ¤¬¿äÂ¬¤·¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢¿¿²¼¤òÃ¡¤¤¤Æ¾å¤Ë³°¤·¤¿¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï½Ö»þ¤Ë¤·¤Æ¥ß¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ì·â¤Ç¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ÎÀªÎÏÊ¬ÉÛ¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎºÂ¤Ë¤Ï¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤¬¼ý¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ø¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤Âå¸òÂå¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤¹¤é¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë19¥·¡¼¥º¥ó¤â½êÂ°¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£705»î¹ç½Ð¾ì¡¦290ÆÀÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿µÏ¿¡£¥»¥ê¥¨£Á¤ò6²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥È¥è¥¿¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ë¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤â±É¸÷¤ËÍá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤³¤½¤¬¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¶¡¼¥®¤È¤ÎºÇ¶¯£²¥È¥Ã¥×¡Û
¡¡¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Îº¸¼Ð¤á45ÅÙ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¡¢±¦Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥È¤ò´¬¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¾¡¼¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¡¢GK¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í±¿¤Ð¤ì¤ë°ì·â¤Ï¡¢¹âÅùµ»½Ñ¤ÎÀ®¤»¤ë¶È¡Ê¤ï¤¶¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥¤¥ó¥¶¡¼¥®¡Ê°¦¾Î¥Ô¥Ã¥Ý¡Ë¤È¤Î£²¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥Ã¥Ý¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÌñ²ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°¤Òß¡Ê¤¢¤¦¤ó¡Ë¤Î¸ÆµÛ¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÎÆó¼ê¡¢»°¼ê¤ò¸«Æ©¤«¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËËÝÏ®¤¹¤ëÍÍ¤ÏàÄàÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2001-02¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¥»¥ê¥¨A¤ÎÍ¥¾¡4²ó¡£¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï²æ¤¬À¤¤Î½Õ¤òëð²Î¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ±Æ¤ò½É¤·¤¿¡£2006Ç¯5·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¿³È½Çã¼ý¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¨¡¨¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥ë¥Á¥ç¥Ý¥ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÔÀµ¤Î¼çÈÈ³Ê¤È¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï2004-05¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¥»¥ê¥¨£Â¹ß³Ê¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¡¢¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë¡¢¥ê¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥å¥é¥à¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¥»¥ê¥¨£Â¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò¸ø¸À¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤È¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥Í¥É¥Ù¥É¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£Í¦µ¤¤Î¤¢¤ë·èÃÇ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ë¸·¤·¤¤½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Ä¾ÀÜ¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤ò¸ýÀâ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥»¥ê¥¨£Â¤¸¤ãÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬Èà¤Ï¡¢¡Ø¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤òÎ¥¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÃéÀ¿¤Ê¤ó¤À¡£¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏÂº·É¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡¡¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¡¼¡¦¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤È¤Î¸ò¾ÄÆâÍÆ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Î¡Ö´Áµ¤¡Ê¤ª¤È¤³¤®¡Ë¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ú¥Ô¥Ã¥Á¤ËºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤¿·Ý½Ñ²È¡Û
¡¡¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2006Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ6Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é´î¤ÓÈ¾¸º¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿ÈÄ¹173cm¤È¾®Ê¼¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ëÃË¤¬¡¢Âç·¿²½¤¬¿Ê¤à¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ÈË¤«¤ÊÁÏÂ¤À¤Î»òÊª¤À¡£
¡¡Îà¡Ê¤¿¤°¤¤¡Ë¤Þ¤ì¤Ê¥¡¼¥×ÎÏ¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤¤¤È¤ï¤º¡¢Áê¼êDF¿Ø¤Îµõ¤ò¤Ä¤¯¥Ñ¥¹¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥¯¤â¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2003Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¢¥Ë¥¨¥Ã¥ê²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤ò¡Ö¥Ô¥ó¥È¥¥¥ê¥Ã¥¥ª¡×¤ËÓÈ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹»þÂå¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿²è²È¤ÎºÍµ¤¤Ë½Å¤Í¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£Èà¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯·Ý½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£