150²¯¥É¥ë¤ÎÀÐÌý¸¢±×¤¬¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÅÅ·âºîÀï¸å¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤ò½±¤¦´íµ¡Åª»öÂÖ
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÂæÏÑ¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯ÀêÎÎ¤»¤è¡×SNS¤Ï²á·ã²½¤â¡ÄÊÆ·³¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÅÅ·âºîÀï¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î»ÄÇ°¤Ê¼ÂÂÖ¡Ù¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î2Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÅÅ·âºîÀï¤òÃæ¹ñÅö¶É¤Ï¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐÌý¸¢±×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
µð³Û¤ÎÀÐÌý¸¢±×¤Î¹ÔÊý
ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¸¢±×¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Î¹ñÍÀÐÌýÂç¼ê¤Ï¼«¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Åê»ñÊÝ¸î¤Ë¸þ¤±¤¿»Ø¿Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë120¡Á150²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÀÐÌý¸¢±×¡ÊÃæ¹ñ¤Î¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ËÁêÅö¡Ë¤ò»ý¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¡£°ÊÍè¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¯ºö¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¶Ìý¤òÃ´ÊÝ¤Ë600²¯¥É¥ëÄ¶¤òÂßÉÕ¤±¡¢Ìó200²¯¥É¥ëÊ¬¤¬Ì¤ºÑ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤·¤ã¤·¤ã¤ê½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈé»»ÍÑ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¯ºö¶ä¹Ô¤ä¼çÍ×¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¸þ¤±Í»»ñ¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
4·î¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý¸¢±×¤ÎÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é»º¸¶Ìý¤ÎÇã¤¤¼ê¤Ï¥¤¥é¥ó»º¸¶Ìý¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÆ°¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âº¤Æñ¤¬À¸¤¸¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¾Ç¤²ÉÕ¤¯µð³ÛÍ»»ñ
Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÇØ·Ê¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÎË´Ì¿¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ç¤âÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï2021Ç¯¡¢¥¤¥é¥ó¤È¤Î´Ö¤Ç25Ç¯´Ö¤Î¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢·×4000²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î»ñ¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤âÀ¯ÊÑ¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾Ç¤²ÉÕ¤¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¥¤¥é¥ó¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹°è·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤ÎÃæ¤ÇÍË¾¤ÊÅê»ñÀè¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÂÓ°ìÏ©´ØÏ¢¤ÎÍ»»ñ¤Ç¤Ï2022Ç¯»þÅÀ¤Ç768²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤âÉÔÄ´¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹½ÁÛÁ´ÂÎ¤¬´¤²ò¤·¡¢À¯ºö¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬ÅÝ»º¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤Ä¤¤¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¤«
¹ñÆâ·ÐºÑ¤â°ì¸þ¤Ë²óÉü¤¹¤ëÃû¤·¤¬¤Ê¤¤¡£
12·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI)¤ÏÁ°Ç¯Èæ0.8¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌÇ¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢À¯ÉÜÌÜÉ¸¡Ê2¡óÁ°¸å¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¾ÃÈñÄãÌÂ¤Î¸µ¶§¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÏÀäÉÔÄ´¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¾õ¶·²¼¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ÎËÜ³ÊÈ¿Å¾¤ÏË¾¤á¤º¡¢µð³Û¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤â¼ê¤Ä¤«¤º¤À¡£
ÉÔÆ°»ºÂç¼ê¤ÎËü²Ê¤Î·Ð±ÄÇËÃ¾¤â¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢¡ÖÅö¶É¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇËü²Ê¤¬ºÄÌ³ºÆÊÔ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Ë°ìÃÊ¤È¶á¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ï´û¤Ë1300²¯¥É¥ë¤ÈÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó500²¯¥É¥ë¤ÎºÄÌ³¤òÊú¤¨¤ëËü²Ê¤Þ¤Ç¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¶âÍ»´íµ¡¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù¤¬¤é¤»¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤À¤¬¡¢Æâ¾ð¤Ï´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ú¤Â³¤¹â¤¤´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤À¡£
Ãø¼Ô¤Î¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¡Ø6Ãû±ßÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¡ÄÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î·Êµ¤»É·ãºö¤¬¡Ô¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡Õ¤Ç½ª¤ï¤ë¹½Â¤ÅªÍýÍ³¡Ù¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÇ¯¶âÀÑÎ©¶â¤Î¸Ï³é¤ËºÄÌ³»Ä¹â8900Ãû±ß¡Ä½¬¶áÊ¿¤¬ÀäÂÐ¤Ë¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÂÞ¾®Ï©¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÇÛÀþ,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î,
¥Í¥¸,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬