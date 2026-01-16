ËèÇ¯110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢Äï¤È»ä¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê110Ëü±ß¤º¤ÄÅÏ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â£Í¿ÀÇ¤Î¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü110Ëü±ß¡×¤È¤Ï²¿¤«
¤Þ¤º´ðËÜ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÂ£Í¿ÀÇÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¡Ê¼õÂ£¼Ô¡Ë°ì¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â£Í¿¤Î¹ç·×¤¬110Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï1·î1Æü～12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤Ç·×»»¤µ¤ì¡¢ÉãÊì¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¿Í¤«¤éÆ±¤¸Ç¯¤ËÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¼õÂ£¼ÔÁ´ÂÎ¤Ç110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ºâ»ºÊ¬ÇÛ¤òÀÇ¶â¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö110Ëü±ß¤º¤ÄÅÏ¤¹¡×¤ÏÀ©ÅÙ¾åOK¤À¤¬Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë
Êì¿Æ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÄï¤ËËèÇ¯110Ëü±ß¤º¤ÄÅÏ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤º¡¢¿½¹ð¤âÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÇÌ³¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë¶â³Û¤ò¤¤Ã¤Á¤ê110Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤ÆÂ£Í¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÂ£Í¿·ÀÌó¤ä¤ª¶â¤Î¼ø¼õ¤¬·Á¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾Íè¤Þ¤È¤á¤ÆÅÏ¤¹°Õ¿Þ¤Ç¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤ë¤ÈÀÇÌ³½ð¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éÂç¤¤Ê³Û¤òÂ£Í¿¤¹¤ë°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯¤´¤È¤ËÂ£Í¿¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê¾Úµò¡ÊµÏ¿¤ä¶ä¹Ô¿¶¹þÍúÎò¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê110Ëü±ß¡×¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯
110Ëü±ß¤º¤Ä¤È¤¤¤¦Â£Í¿¤òÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏË¡Î§¾åÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¡Ö·Á¼°Åª¤ÊÂ£Í¿¤ÇËÜÅö¤Ï°ì³çÂ£Í¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ò¼á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÌ³½ð¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤áÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ£Í¿¤ò°ì³ç¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ê·ÀÌó¤ä¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢Ê¬³ä¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Â£Í¿¤òºÇ½é¤«¤é¹ç·×³Û¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ò²ÝÀÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¡¹¤ÎÇ¯¤´¤È¤ÎÂ£Í¿¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤
À¸Á°¤ÎÂ£Í¿¤Ï¡¢¾ÍèÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯110Ëü±ß¤º¤Ä¤òÄ¹´ü´ÖÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¹ç·×¤Îºâ»º¤¬¸º¤ê¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þ¤Î²ÝÀÇ°ä»º¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½üÆâ¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÆó½Å¤ÎÉéÃ´¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éºâ»º°ÜÅ¾¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â£Í¿¡×¤Ï¾ÍèÅª¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¾å¤â²Ã»»¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤½¤Î²Ã»»´ü´Ö¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â£Í¿¤·¤¿ºâ»º¤¬ÁêÂ³³«»ÏÁ°¤Î°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ëー¥ë¤Î¤¿¤á¡¢Â£Í¿¤ÈÁêÂ³¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸«¤¿ÌÜ¤¬µÕ¤Ë²ø¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡©
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢110Ëü±ß¤ÎÏÈ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÀ©ÅÙ¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¤¹¤°¤Ëµ¿¤¤¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤ÏÂ£Í¿·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¿¶¹þÍúÎò¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤ËÂ£Í¿¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤»¤ë·Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë¡Ö110Ëü±ß¤ò²¿Ç¯¤«Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ½é¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤ä¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ð¤¬¤½¤ì¤ò°ì³çÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á 110Ëü±ß¤Î³èÍÑ¤ÏÍ¸ú¤À¤¬·Á¼°¤¬ÂçÀÚ
¡ÖËèÇ¯110Ëü±ß¤º¤ÄÂ£Í¿¤¹¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÇÀ©¤Î´ðËÜ¥ëー¥ë¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½üÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿½¹ðÉÔÍ×¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤ä·Á¼°¤À¤±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë¡ÈËÜÅö¤Ï°ì³ç¤ÇÅÏ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤ÎÂ£Í¿¤¬¤½¤ÎÇ¯¤´¤È¤ËÆÈÎ©¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤òÀ°¤¨¡¢³Î¼Â¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤Î¾å¼ê¤Ê³èÍÑ¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤äÁêÂ³¤È¤Î´Ø·¸¤â¹Í¤¨¤¿¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー