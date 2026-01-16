ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Îº£¡¢¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¡ÖºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤¬Î¾Î©¤¹¤ëËÜÅö¤Î¥ï¥±
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡×¤ÏÀµ¤·¤¤
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎËÜ´Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ëºâÀ¯³ÈÂçºö¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔ¡Ø¹â»Ô¼óÁê¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤Ç¡Ö±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìË½Áö¡×¤ÎÂç¥¦¥½¡Ä¡ª¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹ÈãÈ½¤Ë·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ÇÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºâÀ¯³ÈÂçºö¤ÎÈãÈ½¤ÎÍ×ÅÀ¤Ï¡¢¼¡¤Î£²¤Ä¤À¡£
£±¡¥¡ÖºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¡¢¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¡ÖºâÀ¯¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë¡×¡£ºâÀ¯ÉÔ°Â¤Ï»ñËÜÎ®½Ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢±ß°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊª²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£
£²¡¥¤½¤â¤½¤âºâÀ¯³ÈÂç¼«ÂÎ¤¬Êª²Á¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï£±¤Î°ÙÂØ¤È¶âÍø¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºâÀ¯°²½¤Ï¶âÍø¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤Ï±ß¹â¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÌ¾ÌÜGDP¤Î¾å¾º¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¡Ö£²¡¥¡×¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤¬Êª²Á¤òËÜÅö¤Ë¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
À®Ä¹¤³¤½¤¬¶âÍø¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë
²¼µ¤ËÀè¤Ë¼¨¤·¤¿¿Þ2¤òºÆ·Ç¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿Þ£³¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¼çÍ×7¤«¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹´ü¶âÍø¤ÈÌ¾ÌÜGDP¤Î¾å¾ºÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤ë´ü´Ö¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÄã²¼¤¬¤½¤Î´ü´Ö¤Î¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ç¯¤´¤È¤Ë1ÂÐ£±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼Ì¾ÌÜGDP¤¬Ä¹´ü¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃùÃß¤ÈÅê»ñ¤Î´Ø·¸¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¶âÍø¤Î´Ø·¸¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
·Êµ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÌ¾ÌÜGDP¤â¿¤Ó¤ë¡£Åê»ñ¤â¿¤Ó¤ë¡£ÃùÃß¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤ÐÅê»ñ¤ÎÁýÂç¤Ç¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÌ¾ÌÜGDP¤Î¿¤Ó¤â¹â¤Þ¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Âß¤·¼ê¤Ï¡ÖÆ±¤¸¶âÍø¤Ç¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶âÍø¤òÍ×µá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶âÍøÁ´ÂÎ¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÏÌ¾ÌÜGDP¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤â¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¡ÖÊª²Á¤ò¾å¤²¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¼¡¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ËÁÆ¬¤Ç¼¨¤·¤¿¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈãÈ½¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤ÎÃæ¤Ç¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¤Ï¤à¤·¤íÊª²Á¤ò¾å¤²¤ÆµÑ¤Ã¤Æ¹ñÌ±À¸³è¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Êª²Á¤Ï·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î¼ûµë¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤éÊª²Á¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬ÅÏ¤ë¤Î¤ÇÀ¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤ÏÊª²Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÊª²ÁÀ¯ºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êª²Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÆÀÀÇ¡¦Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¸ºÀÇ¤¬Â¿¤¤¡£Ì¾ÌÜGDP¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÅöÁ³¡¢Êª²Á¤äÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¼«Á³¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸ºÀÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÁýÀÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¼è¤ê²á¤®¤¿ÀÇ¶â¤ò´Ô¸µ
Á°ÊÔ¤Ç¼¨¤·¤¿¿Þ£±¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼¨¤½¤¦¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¡ÊÀÖ¤¤Àþ¡Ë¤Ï¼çÍ×7¤«¹ñ¤Î¤¦¤Á¥É¥¤¥Ä¤òÈ´¤¤¤Æ°ìÈÖ¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤ÎµÞÂ®¤Ê½Ì¾®¤ÏÀÇ¶â¤Î¼è¤ê²á¤®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤ê²á¤®¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐºâÀ¯¾õ¶·¤ÏµÞÂ®¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉµÞÂ®¤ËºâÀ¯¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¼è¤ê²á¤®¤¿ÀÇ¶â¤ò¹ñÌ±¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª²ÁÄÂ¶â¾å¾º¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤â¸Û¤¨¤º¡¢»ñºà¤âÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÁý³Û¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜÊª²Á¤ò²¼¤²¤ë»Ù½Ð¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï¡Ö·òÁ´²½¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²¼¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬ÌîÊü¿Þ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú42Ãû±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÏÀÖ»ú40Ãû±ß¤È½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÖ»ú¤Î¤¦¤Á½þ´ÔÈñ¤¬18Ãû±ß¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢½þ´Ô¤È¤Ï¼Ú¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÄÌ³»Ä¹â¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ï¡ÎÀÖ»ú¡Ý½þ´ÔÈñ¡Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï22Ãû±ß¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
Ì¾ÌÜGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬3¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯ÅÙ¤ÎÌ¾ÌÜ642Ãû±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï3¡óÁý¤¨¤Æ661Ãû±ß¤È¤Ê¤ë¡£
À¯ÉÜÁÆºÄÌ³»Ä¹â¤Ï¡¢24Ç¯ÅÙ1087Ãû±ß¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï22Ãû±ßÁý¤¨¤Æ1109Ãû±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜÁÆºÄÌ³ÂÐGDPÈæ¤Ï¡¢24Ç¯ÅÙ169¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï167¡ó¤ÈÄã²¼¤¹¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¼«Á³Áý¼ý¤È»È¤¤»Ä¤·¤Ç¤µ¤é¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡ÊÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¡ÖÃæÄ¹´ü¤Î·ÐºÑºâÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»î»»¡×2025Ç¯8·î¡¢¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ø¡Ö±ß°Â¤¬Êª²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¥¦¥½¤ò¼Â¾Ú¥Ç¡¼¥¿¤Ç³ÎÇ§¡ªÆüËÜºÇÂç¤Î¸í²ò¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹ÈãÈ½¡×¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¤â¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
