¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¥ì¥ª¥ó¤È¥°¥ìー¥¹¤¬¥â¥Áー¥Õ¤ÎÏÓ»þ·×È¯Çä·èÄê¡ª Hamilton¥³¥é¥Ü¤Ç³Æ2,000¸Ä¸ÂÄê¡£2·î27ÆüÈ¯Çä
¡Ú¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Û 2·î27Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,990±ß～
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢2·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PCÍÑ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHamilton¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥ó¤È¥°¥ìー¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¤É¤Á¤é¤â2,000¸Ä¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚBIOHAZARD Showcase | 2026.1.16¡Û
(C)CAPCOM