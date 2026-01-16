¡È¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡É¤Î¤È¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö5¤Ä¤ÎNG¹ÔÆ°¡×¡Ä¡ÄÍÍ»Ò¸«¤ÈÁá´ü¼õ¿Ç¤ÎÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
Ä«¡¢´é¤òÀö¤ª¤¦¤ÈÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÆÍÁ³¹ø¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿--¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¿È¶á¤Ê¹øÄË¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ½è¤ò¸í¤ë¤È²óÉü¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄË¤¤¤È¤¤Û¤É¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤è¤¯¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎÀµÂÎ¤È¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯¤¤»þ´ü¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡×¤ÎÀµÂÎ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤Æ°ºî¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡Ö¥®¥¯¥Ã¡×¤È¹ø¤ËÄË¤ß¤¬Áö¤ê¡¢¤â¤¦¤½¤ÎÂÎÀª¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡½¡½¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹øÄË¤ÎÈ¯ºî¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÇº¤Þ¤»Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÃæÀ¤¤«¤é¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò¡ÖËâ½÷¤Î°ì·â¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ï¡ÖµÞÀ¹øÄË¡×¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï?
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò°å³ØÅª¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖµÞÀ¹øÄË¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÞ¤Ëµ¯¤¤¿¹ø¤ÎÄË¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â°Ê²¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÂÌ¾¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÂÂÖ(ÉÂµ¤¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á)¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò°µÇ÷¤·(¤Ä¤Þ¤ê¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ)¡¢¹øÄË¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂÂÖ¤ÎÉÂÌ¾¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖµÞÀ¹øÄË¾É¡×¤Ë¤ÏÉÂÂÖ¤òÉ½¤¹¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£XÀþ(¥ì¥ó¥È¥²¥ó)¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¹üÀÞ¤äÌÀ¤é¤«¤Ê°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÄÇ´Ö´ØÀá¤ä¡¢ÇØ¹ü¤È¹üÈ×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÀçÄ²´ØÀá¤Î¼þ°Ï¤Î¿ÙÂÓ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡¢¸À¤ï¤Ð¡È¹ø¤ÎÇ±ºÃ¡É¤¬¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎÉÂÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿äÂ¬¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûºÇ½é¤Î¿ôÆü¤¬ÄË¤ß¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¿ô½µ´Ö¤Ç·Ú²÷¤¹¤ë
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÙÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ä¡¢»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤¿»þ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¤É¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ°ºî¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º·ãÄË¤¬Áö¤ê¡¢¿ô»þ´Ö¤Ï°ÜÆ°¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢ÄË¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«°ÜÆ°¤°¤é¤¤¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿ôÆü¤¿¤Ä¤È¡¢°ú¤Â³¤ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ô½µ´Ö¤Ç·Ú²÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·Ð²á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎµÞÀ´ü¡¢¤Ä¤Þ¤êÄË¤ß¤¬¤Ò¤É¤¤»þ´ü¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÈÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°1¡§ÌµÍý¤ËÆ°¤«¤¹
¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤â¡¢µÞÀ´ü¤Ë¤Ï¤Þ¤º°ÂÀÅ¤¬ÂçÀÚ¡£¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎµÞÀ´ü¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤ÐÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤ÇÄË¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤ò»È¤¦»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¾õÂÖ¤ò¤è¤ê°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Âè°ì¡¢ÆÍÁ³µ¯¤³¤Ã¤¿¹øÄË¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£µÞÀ¤Î¹øÄË¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·ì´É¤äÆâÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¤Î¡¢Ä¾¤Á¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢¹øÄË°Ê³°¤Î¾É¾õ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°2¡§Îä¤ä¤·¤¹¤®¤ë
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎÄ¾¸å¤Ï¡¢¹ø¤Î¶ÚÆù¤Ê¤É¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îä¤ä¤¹¤³¤È¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹»þ´ÖÎä¤ä¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²óÉü¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¿ôÆü¤¿¤Á·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬°ú¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢Îä¤ä¤¹¤è¤ê¤â²¹¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°3¡§¼£¤ë¤Þ¤Ç°ÂÀÅ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÆ°¤«¤¹¤È¡¢¼£¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï°å³ØÅª¤Ë¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÀÅ¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾Úµò¡Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯°å³Ø¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢°å»ÕÂÐ¾Ý¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó(¼£ÎÅ»Ø¿Ë)¤Ë¤â¡¢µÞÀ¹øÄË¤Ç¤Ï°ÂÀÅ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°4¡§ÄË¤ß°Ê³°¤Î¾É¾õ¤òÍÍ»Ò¸«¤¹¤ë
¹ø¤ÎÄË¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¡¢Ç¢¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÇØ¹ü¤ÎÃæ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À·Ð¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¾ã³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÁáµÞ¤Ë¿À·Ð¤Î°µÇ÷¤ò²ò½ü¤¹¤ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¤¤È¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬²óÉü¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ó¤ì¤äÇÓÇ¢¾ã³²¤Ê¤É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß°Ê³°¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¤Ï¡¢Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÄË¤ß¤¬Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÄË¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹ÔÆ°5¡§¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤ë
¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï? ¤¿¤À¡¢°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¹øÄË¼£ÎÅ¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÍ¸ú¤À¤È¼¨¤¹½½Ê¬¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤¯¤ËÄË¤ß¤ÎµÞÀ´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤Î±ê¾É¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿½½Ê¬¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç°ì»þÅª¤Ë¾É¾õ¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¹»þ´Ö¤Þ¤¿¤ÏÉÑÈË¤Ë¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤ÎÏ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡û¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½è
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û³Ú¤Ê»ÑÀª¤Î¤È¤êÊý
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢²£¸þ¤¤Ë¿²¤ë»ÑÀª¤¬³Ú¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢É¨¤ò¾¯¤·ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶Ä¸þ¤±¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢É¨¤Î²¼¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¾¯¤·É¨¤ò¶Ê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤°¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²£¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ø¤«¤±¤ÆÇØÃæ¤ò¾¯¤·´Ý¤á¡¢¸Ç¤¤ÊÉ¤Ê¤É¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¢¤Æ¤Æ»ÑÀª¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢ÄË¤ß»ß¤á(Å½ÉÕÌô¤äÆâÉþÌô)¤ä¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤³¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¼õ¿Ç
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÉÂµ¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤âÄË¤ß¤¬Â³¤¯¡¢¹ø¤äÇØÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶»¤ä¤ªÊ¢¤âÄË¤¤¡¢Â¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢È¯Ç®¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ê¤É¡¢¹øÄË°Ê³°¤Î¾É¾õ¤â¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯¾É¸å¤ÎÄË¤ß¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄË¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇØ¹ü¤Ê¤É¤¬¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆâÂ¡¤ä·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î¹øÄË¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡û¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÏºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÏºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë»þ¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÂÎ¤Ë°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»ý¤Ä¡¢Æ°ºî¤ÎºÇ½é¤Ë°ì¸ÆµÛÃÖ¤¯¡¢¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹øÄËÂÎÁà¤Ê¤É¤Ç¹ø²ó¤ê¤òÃÃ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀ¤êµ¤Ì£¤Î¿Í¤Ï¸ºÎÌ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï¸¡ºº¤¬É¬Í×
º£²ó¤Ï¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ÎµÞÀ´ü¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÆÍÁ³µ¯¤¤¿¤½¤Î¹øÄË¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ê¤Î¤«? ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¹øÄË¤ò·«¤êÊÖ¤··Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢¸¶°ø¤¬¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¯ÄË¤à¹øÄË¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¤¤¤Ä¤â¾¯¤·°ã¤¦¹øÄË¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¼¤Ò°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À°·Á³°²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø(µÞÀ¹øÄË¾É)¤Ï¡¢È¯¾ÉÄ¾¸å¤Ï±ê¾É¤ä¶Ú¶ÛÄ¥¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤ËÆ°¤«¤º¤Ë°ÂÀÅ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¹øÉô¤ËÄË¤ß¤¬¸Â¶É¤·¡¢»þ´Ö·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë²þÁ±¤·¡¢²¼»è¤ÎÄË¤ß¡¦¤·¤Ó¤ì¡¦¶ÚÎÏÄã²¼¡¢È¯Ç®¡¢ÇÓÇ¢¡¦ÇÓÊØ¾ã³²¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿ôÆü·Ð²á´Ñ»¡¤ò¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÄË¤ß¤¬Áý°¡¢²¼»è¤Ø¤ÎÊü»¶ÄË¤ä¤·¤Ó¤ì¡¢Ã¦ÎÏ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¼õ¿Ç¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µÞ¤ÊÁ°¶þ»ÑÀª¤äÇ±¤êÆ°ºî¤òÈò¤±¡¢Êª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤ÏÉ¨¤â»È¤¤ÂÎ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎ´´¶Ú¤ò°Õ¼±¤·¤¿±¿Æ°½¬´·¤äÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ûóîÆ£ ÉÒ¼ù¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦ ¤È¤·¤¡ËÀèÀ¸
°ìµÜÀ¾ÉÂ±¡ À°·Á³°²ÊÀÔÄÇ³°²ÊÉôÄ¹¡¿ÀÔÄÇŽ¥Â¦×¾¥»¥ó¥¿¡¼Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹
»ñ³Ê¡§ÆüËÜÀìÌç°åµ¡¹½Ç§Äê À°·Á³°²ÊÀìÌç°å
