¡ÖNSS2025¡×¤Ç¤ÏÂæÏÑ¡Ö¿¯¹¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡ÄÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÃæ¹ñ¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×

ÊÆ¹ñÂè°ì¤Ë¡Öµ¢°Í¡×¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á
É®¼Ô¤ÏÇ¯Ëö¡¦Ç¯»Ï¡¢¿®¤òÃÖ¤¯²â¤¬´Ø´Ø·¸¼Ô¤¬¶¯¤¯¿ä¤¹¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏÀÊ¸¤ò¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤ó¤À¡£·ÄØæÂç³ØË¡³ØÉô¤Î¿¹Áï¶µ¼ø¤¬¡¢¿·Ä¬¼Ò¤Î²ñ°÷À©À¯¼£·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ØForesight¡Ù¡Ê12·î19Æü¡Ë¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡ÖÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î2025Ç¯¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤òÆÉ¤à¡ÊÁ°¡¦¸åÊÔ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
³°Ì³¾ÊOB¡Ê1996Ç¯Æþ¾Ê¡Ë¤Î¿¹»á¤Ï¡¢ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³ØÀ¯¼£³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊË¡³ØÇî»Î¡Ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡£Æâ³Õ´±Ë¼¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶ÉÀ¯ºö»²Í¿¡¦¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¤òÎòÇ¤¤·¡¢ÃæÁ¾º¬Ê¿ÏÂ¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤â·ó¤Í¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆÉ¤ó¤À¡£Á°¼ÔÆ±ÍÍ¡¢Àþ°ú¤¤·¤¿²Õ½ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÊÃí¡§Æ±½ñ¤ÇÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î2025Ç¯¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ò¡ÖNSS2025¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤â¤½¤ì¤ËÊï¤¦¡Ë¡£
¡ÒNSS2025¤Îµ¯Áð¼Ô¤é¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¡Öµ¢°Í¡×¤·¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê¸¶°ÆºîÀ®¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡ËÀïÎ¬´ë²èÃ´Åö¾åµéÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥ó¤È¡¢¹ñÌ³¾ÊÀ¯ºö´ë²è¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡ÒNSS2025¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢È¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ä¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÐ³°´ØÍ¿¤Î¤¢¤êÊýÁ´ÂÎ¤¬²á¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë¹ñºÝ¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÐ³°À¯ºöÏ©Àþ¤ò¤è¤ê¹ÈÏ¤«¤Äº¬Äì¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ó
¡Ò¹ñÆâÀ¯¼£¾å¤Î´Þ°Õ¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤ÐMAGA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÀªÎÏ¤ÎÍø³²¤Ë½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é´Æ½¤¡¦Ä´À°¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡Ä¡ÄÍÞÀ©¼çµÁ¼Ô¡Êrestrainers¡Ë¤ÎÏ©Àþ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Í¥Àè¼çµÁ¼Ô¡Êprioritizers¡Ë¤ÎÀ¯ºöÏ©Àþ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡Ó
¤â¤¦¾¯¤·²Ã¤¨¤ë¡£
¡Ö°Å¹õ·¼ÌØ»×ÁÛ¡×¥°¥ë¡¼¥×
¡Ò¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎËÜÅÚ¡×¤ä¡ÖÃÏÍýÅªÍ×¾×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡ÖÀ¾È¾µå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¥°Ì¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ°èÇÆ¸¢¤ÎºÆ³ÎÎ©¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÀïÎ¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡ÒËÜÅÚ¡¦¹ñ¶¤ÎËÉ±Ò¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÎÌ°ÜÌ±¤ÈËãÌôÌ©Í¢¤ÎÁË»ß¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¡Ê¤ä¥°¥ê¡Ý¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬ÅªÍ×¾×ÃÏ¤Î»ÙÇÛ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î°µÎÏÀ¯ºö¤â¤³¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡Ó
¡Ò¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¡Ë¡ÖÀøºßÅª¤ÊÅ¨ÂÐÀªÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ä¡Ä¡ÊÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡Ö¿¯¹¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡Ë¡ÖÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÊ¶Áè¤ÎÍÞ»ß¤¬Í¥Àè²ÝÂê¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë»É·ã¤·¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎ¤ÎÊý¿Ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡Ó
ÄÌÆÉ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1·î3ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öºîÀï¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¹´Â«·è¹Ô¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¡ÖÀÐÌýÍø¸¢¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯12·î5Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS2025¡Ë¡×¤ÇÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿¹¶µ¼ø¤Î¼ê¤ËÀ®¤ë¾Ü½ÒÊ¬ÀÏ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢°úÍÑËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿¸¶°ÆºîÀ®¤Îºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥¢¥ó¥È¥óÁ°¹ñÌ³¾ÊÀ¯ºö´ë²è¶ÉÄ¹¤¬¡¢ÊÝ¼é»×ÁÛ²È¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥ä¡¼¥ô¥£¥ó»á¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Æâ¤Î¡Ö°Å¹õ·¼ÌØ»×ÁÛ¡×¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸¶°ÆºîÀ®¼Ô¥Ï¥ê¥ó¥È¥óÁ°NSCÀïÎ¬´ë²èÃ´Åö¾åµéÉôÄ¹¤Ï¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Î¸ª½ñ¤Ë¸ø³«¾ðÊó¤«¤é¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¬Í×¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
