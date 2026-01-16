¡Ú¤ª¤È¤Ê¤Î¥½¥íÉô¡ÛÌôÁ·ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ë³Ø¤Ö¡ª ÆàÎÉ¡Ö¤ä¤Þ¤ÈÌôÁ· ÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¿©»ö¤Î²ñ¡×¤òÊÔ½¸Éô¤¬ÂÎ¸³
ÌôÁ·ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥ª¥ª¥Ë¥·¶³»ÒÀèÀ¸¤ÎÇÈÍðËü¾æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¤Ï¿·¿Ê¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿20Âå¸åÈ¾¡¢¤Ò¤É¤¤¼ê¹Ó¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿©ÍÜË¡¡Ê¥Þ¥¯¥í¥Ó¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¦ºùÂôÇ¡°ì»á¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¯¥í¥Ó¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¤¿¿»á¤Ë»Õ»ö¡£Î¤¿¿»á¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤ê1981Ç¯¤ËÅÏ²¤¤·¡¢ÅìÍÎÅª¿©ÍÜË¡¤Ë²¤½£¤ÎÁÇºà¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÌôÁ·¡É¤ò¥Ù¥ë¥®¡¼¤ä¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç30Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢2013Ç¯¤«¤éÆàÎÉ¡¦½éÀ¥¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¡È¤ä¤Þ¤ÈÌôÁ·¡É¤È¾Î¤·¤ÆÌôÁ·¤ò¹¤á¤ë¤Ù¤¯ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¹Ö±é²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´8²ó¤ÎÄê´üÅª¤ÊÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹ÖºÂ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÌôÁ·¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËè·î2²ó¡ÖÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¿©»ö¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¿©»ö¤Î²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¼«¤é¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÄ´Íý¤·¡¢ÌôÁ·ÎÁÍý¤òÀâÌÀÉÕ¤¤ÇÍèµÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¿©»ö¤Î²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ëÉô²°¤Ï¤¹¤°ÎÙ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ä´Íý¤¹¤ë²»¤ä¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¿©»ö²ñ¤Î¹ç´Ö¤äºÇ¸å¤ËÌôÁ·¤Ë´Ø¤¹¤ëÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥í¤ª¤¹¤¹¤áPoint
³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢µ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¤È¡¢¤è¤êÎÁÍýÌ£¤äÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¯ÌôÁ·¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌôÁ·¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ø¤Ö¡¢¿©»ö²ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò¾Ò²ð
¡ÖÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¿©»ö¤Î²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¶áÅ´Ä¹Ã«»û±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó20Ê¬¡¢½µËö¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÌôÁ·ÎÁÍý¤Î¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤ä¤Þ¤ÈÌôÁ· ¸»»áÊª¸ì¡×¤Ç¤¹¡£ÃÛÌó180Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤Ç¡¢°»¿§¤Ëµ±¤¯¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
Ëè·î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿11·î¤Ï¡Ö´¨¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¡ÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¡×¡£¤ªÉÊ½ñ¤¤Ë¤Ï8¤Ä¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁáÂ®ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¡¼¥¼¥ë¤ÈÈÖÃã¤Î¥Á¥ã¥¤¡×¤ò¡£Èþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ú¥¯¥Á¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉÊÌÜ¤Ï¡ÖÁú·î¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È»®¡£Äø¤è¤¯²Ð¤òÄÌ¤µ¤ì¤¿µÆ°ò¤ä¸¶ÌÚÄÇÂû¡¢¥Þ¥³¥â¥À¥±¡¢¥«¥Ö¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¡¢¥«¥¤È¤¤¤Ã¤¿½©¤ÎÌ£³Ð¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁú·î¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Ï¡¢Æü¤ËÅö¤Æ¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¡Ö¤ªÆü¤µ¤Þ¾ßÌý¡×¤Ë¥¹¥À¥Á¤äÍ®»Ò¡¢»³Ü¥¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Ã¤¨¤¿¥½¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢´»µÌÎà¤ä»³Ü¥¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¤«¤Ê½©¤Î¿©ºà¤Î°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤ä¿©´¶¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÁ°ºÚ¤Ç¤¹¡£
ÆóÉÊÌÜ¤Ï¡Ö¼Â¤½¤Ð¤Î¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¡£Î³¡¹¤Î¿©´¶¤ÇÁÇËÑ¤ÊÉ÷Ì£¤Î¤½¤Ð¤Î¼Â¤ò¡¢¹á¤Ð¤·¤¤³¤ÂÝ¤ÇÊñ¤ß¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ïÉÊ¡£¾Æ¤¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÍÎÉ÷¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»°ÉÊÌÜ¤Î¡Ö¤¦¤º¤éÆ¦¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¡×¤Ï¡¢¡È¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÌôÁ·¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¤Î¿¿¹üÄº¡ª ¤¦¤º¤éÆ¦¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤òÌ£Á¹¤Ç»ÅÎ©¤Æ¡¢ÁÇËÑ¤µ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¿ÉÎÁ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿°Û¹ñ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËÃæµÙ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¡Ö¥É¥ó¥°¥êÃã¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ°û¤à¥É¥ó¥°¥ê¤Î¤ªÃã¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¤è¤¦¤Ë¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
4ÉÊÌÜ¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¸æÁ·¡×¡£¤à¤«¤´¤È¤Ì¤ÁÆ¦Éå¤Î¤´ÈÓ¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¤ª¤í¤·½Á¡¢µ¨ÀáÌîºÚ¤Î¼ÑÊª¡¢Åà¤ßÆ¦Éå¤Î½Õ´¬¤¡¢µÆ°ò¤È¿Ý¤ÎÊª¡¢¹ÇÄÒ¤±¤¬°ì¤Ä¤Î¸æÁ·¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
³ë¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¥ì¥ó¥³¥ó½Á¤ä¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥¬¤òÍø¤«¤»¤¿¼ÑÊª¤Ï¡¢Îä¤¨»Ï¤á¤ëÈÕ½©¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¤À¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤ó¤À¼«²ÈÀ½¤ÎÅà¤ßÆ¦Éå¤Ï¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î½Õ´¬¤»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤à¤«¤´Æþ¤ê¤Î¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¤Ï¡¢¼¢Ì£¿¼¤¯¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¡£Æ¦Æý¤Ë¤Ë¤¬¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¸Ç¤á¤¿¤Ì¤ÁÆ¦Éå¤¬¤¦¤Þ¤ß¤òÅº¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë»³Ü¥¤ä¥ß¥ç¥¦¥¬¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤ËÌý¤Ï¾¯ÎÌ¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¡¢Æù¤äµû¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»þ¤ËÍÎÉ÷¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤â¤¢¤ê¡¢ËþÂÅÙ¤ÏÂç¡£°ß¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤â¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö·ª¾ø¤·ÍÓæ½¡Ê¤è¤¦¤«¤ó¡Ë¡×¤ÈËõÃã¡¦¥Þ¥³¥â¥À¥±¤ÎÍÕ¤òÈÔ¤¤¤¿¤ªÃã¡£ÈÔ¤Ãã¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤è¤êÂ³¤¯¡¢ÆàÎÉ¸©³à¸¶»ÔÃæÁ¾»Ê¤ËÅÁ¤ï¤ëÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤ªÃãÊ¸²½¤Ç¤¹¡£ÍÓæ½¤Ïº½Åü¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍå´Á²Ì¡Ê¤é¤«¤ó¤«¡Ë¤ò»È¤¤¡¢´Å¤ß¤Ï¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¡£ÁÇËÑ¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¾®Æ¦¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¼çÌò¤Ç¡¢ÀÄ¡¹¤·¤¤¡ÖÈÔ¤Ãã¡×¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï10Ì¾¤Û¤É¡£ºÇ½é¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¥¿¥¤¥à¤â¤¢¤ê¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¡Ë¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥í¤ª¤¹¤¹¤áPoint
¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÈÌôÁ·¡É¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¤²ñÏÃ¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼èºà¤ÎºÝ¤ÏÃË½÷¤ÎÈæÎ¨¤ÏÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢40Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤á¤ÎÉÊ¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Î²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¿©»öÃæ¤ä¿©¸å¤Ë¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¤ä¥²¥¹¥È¤Î¤ªÏÃ¤ò
¿©»öÃæ¤ä¿©¸å¤Ë¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌôÁ·¤ò50Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤ÏÂÎ¤ò¼é¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÇÙ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ì¥ó¥³¥ó¤Ç¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò¡£ËÜÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ì¥ó¥³¥ó½Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¯¤º¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿²¹¤«¤Ê¥ì¥ó¥³¥ó½Á¤òºî¤ê¡¢¸ý¤«¤é°ß¤Ø¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤·¹þ¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤âÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¡£
½ù¡¹¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ë11·î¤Ï¡¢Ä²¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥À¥¤¥³¥ó¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢Ì£Á¹¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÆéÊª¤ä¼ÑÊª¡¢¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿ÇÙ¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¥ì¥ó¥³¥ó¤ä¥Ï¥¯¥µ¥¤¡¢¥«¥Ö¡¢´»µÌÎà¡¢»³Ü¥¤Ê¤É¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ºà¤Ïº£²ó¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥Þ¥³¥â¥À¥±¤ä¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥í¡¼¥¼¥ë¤ä¥¯¥³¤Î¼Â¤âÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌôÁ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸¤ÎËÜ¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ª¥Ë¥·ÀèÀ¸°Ê³°¤Ë¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÆàÎÉ¡¦Âçºå¤Ç¿¿¸Ö¡Ê¤Þ¤³¤â¡Ë¤ä¤ªÊÆ¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤¤¤¹¤¤¢¡×¤ÎÆâ»³Í¦¿Í¤µ¤ó¡£¹ÌºîÊü´þÃÏ¤À¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ò³«º¦¤·¡¢ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¿¿¸Ö¤ÎÃº¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼«Á³ºÏÇÝ¤ò¤¹¤ë¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬¸ÅÂå¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÓ¶È¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¿¹¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ß¥Ë¹Ö±é¤¬Æ±»þ¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆàÎÉ¡¦½éÀ¥¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢³Ø¤ÓÂ¿¤°ìÆü¤ò²á¤´¤½¤¦
²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤ÈÌôÁ· ¸»»áÊª¸ì¡×¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÅÑë¡¦Ä¹Ã«»û¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡£ÆàÎÉ¸©ÆîÅìÉô¤Î¤Þ¤ë¤ÇÀÎÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊËÒ²ÎÅª¤Ê½¸Íî¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢³¦·¨¤ËÂ¿¤¤¼êºî¤ê¤ÎÁðÌß¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆàÎÉ¡¦½éÀ¥¤Ø°ìÆü¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤ä¤Þ¤ÈÌôÁ· ÂÎ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¿©»ö¤Î²ñ¡Ê¤ä¤Þ¤È¤ä¤¯¤¼¤ó ¤«¤é¤À¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ª¤·¤ç¤¯¤¸¤Î¤«¤¤¡Ë
½»½ê¡§ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô½éÀ¥771 ¤ä¤Þ¤ÈÌôÁ· ¸»»áÊª¸ì
TEL¡¦FAX¡§0774-57-9038
ÎÁ¶â¡§6500±ß
³«ºÅÆü¡§Ëè·îÂèÆó¶â¡¦ÅÚÍË¡¡¢¨8·î¤ÏµÙ¤ß¡£Æü¤Ë¤Á¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äInstagram¤ÇÍ×³ÎÇ§¡£
»þ´Ö¡§12¡Á14»þ¤´¤í
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¶áÅ´Ä¹Ã«»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ20Ê¬
Í½Ìó¡§ÅÅÏÃ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡¢¥á¡¼¥ë¡Êinfo@yamatoyakuzen.com¤Ë¤Æ¡Ê³Æ·î2¥«·îÁ°¤Î1Æü¤è¤êÀèÃå½ç¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë»²²Ã´õË¾Æü¡¢Ì¾Á°¡¢½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢»²²Ã¿Í¿ô¡Ò1¿Í¤ÎÍ½Ìó¤Ç5¿Í¤Þ¤Ç¡Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ë
¥½¥í Memo
¢£¼èºà»þ¤Î¥½¥íÎ¨¡§20¡ó¡Ê²ñ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢¥½¥íÎ¨¤¬¹â¤¤²ñ¤â¤¢¤ê¡Ë
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¡§ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¡¢ÌôÁ·¤äµ¨Àá¤ËÂ§¤·¤¿ÍÜÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¡¢³Ø¤Ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤
▶▶¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¥½¥íÉô¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§¤³¤Ð¤ä¤·¤ß¤â¤¶
Photo¡§¾®Àî¹¯µ®
