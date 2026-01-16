¡Ö½õ¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤ó¤À¤Ê¡×Å¾Ê¤¤·¤¿µùÁ¥¤ÎÁ¥°÷¤¬¡¢¡Ö»à¡×¤Î¤Õ¤Á¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÊªÂÎ¡×
Âè58¼÷ÏÂ´Ý¡£
2008Ç¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ÇÄöÇñÃæ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅ¾Ê¤¤·¡¢17¿Í¤â¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤¹»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Ãæ·¿µùÁ¥¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊ¿²º¤Ê»þ´Ö¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡ÖÌ¤²ò·è¡×¤Î¤Þ¤Þ»þ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢ÄÀ¤ß¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤ÇÈá·à¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¤Ê¤¼¡¢À¸Â¸¼Ô¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤¿·Á¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°Ëß·Íý¹¾¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¹õ¤¤³¤ Á¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¸¸Ë²½¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°Ëß·Íý¹¾¡Ø¹õ¤¤³¤ Á¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹õ¤¤Ìý¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Ï溺¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¿¤«¤é¤¬¤é¤Î£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³¤¤Î¹õ¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¤¤¤Ï¤º¤ÎÇÈÆ¬¤â¹õ¤Ã¤Ý¤¤¡£Ìý¤Îº®¤¶¤Ã¤¿³¤¿å¤¬ËÅÄ¤Î¸ý¤ËÆþ¤ë¡£¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÉÔ²÷¤Ê´¶³Ð¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤ï¤Ì¤è¤¦ÅÇ¤½Ð¤¹¡£È±¤âÂÎ¤âÌý¤Þ¤ß¤ì¤À¡£
ËÅÄ¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤âÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÉ¬»à¤Ë¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯²¿¤«¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÇØÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¼ê¤òÊü¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×
À¸»à¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÅÄ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡½õ¤±¤í¡ª¡×
¶½Ê³¤·¤¿ÂçÆ»¤¬¤½¤¦¶«¤ó¤À¡£¤½¤ì¤òÀèÇÚ³Ê¤ÎËÅÄ¤¬¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¡£
¡ÖÈè¤ì¤Ã¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡¡ÌµÂÌ¤ÊÂÎÎÏ»È¤¦¤Ê¡ª¡×
Á¥¤¬Å¾Ê¤¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢ÂçÆ»¤ÏÃç´Ö£´¡¢£µ¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î³¤¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¤«¤¹¤á¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÆ»¼«¿È¤¬À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ÎÉâ¤¤Î¥í¡¼¥×¤ò¼êÊü¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ËÅÄ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â®¤¤Ä¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤É¤ó¤É¤óÎ®¤µ¤ì¤¿¡£½õ¤«¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö±Ë¤¤¤Ç¤â£±»þ´Ö¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡×
ËÅÄ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¡£À¸¤¤ëË¾¤ß¤ò²¡¤·ÄÙ¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÇÈ¤Ï¿Í¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ë¤®¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢±Ë¤²¤Ê¤¤¡£
ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Ï¡¢µå·Á¤ÎÉâ¤¤ËÂÎ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥×¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£ÇÈ¤¬Íè¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¤Î¤Þ¤ì¤ë¡£²¿²ó¤âÆ¬¤¬Á´ÉôÇÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ìý¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¸ý¤äÉ¡¤äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯´é¤ò¾å¤²¡¢Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥º¥Ü¥ó¤È³¤Ãæ¤ËÆ¬¤¬Ë×¤·¤¿¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½õ¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¤³¤³¤Ç»à¤Ì¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÂçÆ»¤¬³Ð¸ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Î¤³¤È¤À¡£
ÂçÆ»¤Ï¡¢Å¾Ê¤¤·¤ÆÁ¥Äì¤ò»¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂè58¼÷ÏÂ´Ý¤ÎÉ÷²¼¤Ë¿·ÅÄ»°·»Äï¤Î¿Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¿·ÅÄ¤ÏºÙÄ¹¤¤ÈÄ¤ËÂÎ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤È¤ÏÆ°ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁ´Ä¹£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Îºî¶ÈÍÑ¾®·¿¥Ü¡¼¥È¤À¡£¤Þ¤ÌÖµù¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥È¤¬µðÂç¤ÊÌÖ¤ÎÊÒÃ¼¤ò»ý¤Ä¡£ËÜÁ¥¤¬ÌÖ¤ò³¤¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤ÏÂç¤¤ÊÎØ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÁàÁ¥¤·¤Æµû·²¤òÌÖ¤ÎÃæ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Õ¤À¤ó¤ÏËÜÁ¥¤Î¸åÉô¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥éÇñÃæ¤Ï³¤ÌÌ¤Ë²¼¤í¤·¡¢¥í¡¼¥×¤Ë繫¤¤¤À¾õÂÖ¤ÇÁ¥ÂÎ¤Î¸åÊý¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿ÂçÆ»¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥³¤Ë¹Ô¤±¡ª¡×
¤½¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂçÆ»¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·ÅÄ¤Ï±Ë¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ä¬¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¿Â¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·ÅÄ¤ËÂçÀ¼¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿ÂçÆ»¤é£²¿ÍÁÈ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¤ÌÌ¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¡£¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤Ï¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤âÀè¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÎÏ¤¬¿Ô¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂçÆ»¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬²¿ÅÙ¤â¤è¤®¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤À¡£
»°³Ñ·Á¤ÎµßÌ¿¤¤¤«¤À¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬¤è¤¯ÌÜÎ©¤Ä¡£¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¼êÁ°¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¡£
ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤ÏÉâ¤¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤ë¥í¡¼¥×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢µßÌ¿¤¤¤«¤À¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹õ¤¤¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿Ìý¤ÎÇÈ¤ËµÕ¤é¤¦³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£É÷¤ÈÇÈ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ±Ë¤¬¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËµßÌ¿¤¤¤«¤À¤¬±ó¤¶¤«¤ë¡£
¡ÖÍî¤ÁÃå¤³¤¦¡¢Íî¤ÁÃå¤³¤¦¡×
ËÅÄ¤Ï¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÀäË¾¤È´õË¾¡£
¶½Ê³¤ÈÎäÀÅ¤µ¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Î£²¿Í¤Ï¡¢ËÜÁ¥¤È¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÄ¹¤¤¥í¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥×¼«ÂÎ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥éÇñÃæ¡¢¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤òËÜÁ¥¸å¤í¤ËÎ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¥í¡¼¥×¤À¡£
Æî¤ÎÉ÷10¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÇÈÏ²£²¥á¡¼¥È¥ë¡£³¤¿å²¹¤Ï20.£±ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê³¤¶·¤Î¤Ê¤«¡¢Âè58¼÷ÏÂ´Ý¤ÏÉ÷¾å¤ÇÀÖÃã¿§¤ÎÁ¥Äì¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤ÏÉ÷²¼¤À¡£ÁÐÊý¤ò¤Ä¤Ê¤°¥í¡¼¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ï£²£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¥í¡¼¥×¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥×ÅÁ¤¤¤Ë¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¿·ÅÄ¤Ï¤½¤Î¥Ü¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç¹çÎ®¤Ç¤¤ë¡£
ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Ï¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¥í¡¼¥×¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤Ä¤«¤Þ¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÏÉ÷¤Ë¾è¤ê¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÉ÷²¼¤Î¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥ÈÂ¦¤ØÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥í¡¼¥×¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È¸Ç¤¯Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥«¡¼¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Å¾Ê¤¤·¤¿Âè58¼÷ÏÂ´Ý¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Á°Êý¤Ë¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¸å Êý¤Ë¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¡£¤½¤ì¤é¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Ï¾¯¤·¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥³¥Ü¡¼¥È¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥í¡¼¥×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÇÈ¤¬¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥í¡¼¥×¤´¤È³¤Ãæ¤Ø°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ï³¤ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÄÀ¤à¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¡£¥í¡¼¥×¤ò°®¤Ã¤¿ÂçÆ»¤Ï¡ÖÀäÂÐÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤Æ¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤À¡£
40¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÎ®ÌÚ¤¬ËÅÄ¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£±¦¼ê¤Ç¤¬¤Ã¤·¤ê¤Ä¤«¤Þ¤ë¤È¡¢°Õ³°¤ËÉâÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÂÎ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡£
ËÅÄ¤Ï¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÎ®ÌÚ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¿ÀÃª¤Ë¾þ¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁ¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡Ö»ö¸Î¡×¤ÎÄ¾Á°¡¢Á¥Æâ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÄÀ¤ß¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤ÇÈá·à¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò¤¯¤ï¤·¤¯ÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÁ¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡Ö»ö¸Î¡×¤ÎÄ¾Á°¡¢Á¥Æâ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
