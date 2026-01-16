¥Ý¥¹¥È¹À¥¤¹¤º¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÏÃ¯¤À¡©ÇòÀÐÀ»¤Ë¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éVSºäÆ»·Ï¡Ä¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯Áè¤¤¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡ª
Âç²Ï¤ÈÄ«¥É¥é¤ÎÃíÌÜ³ô
º£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤¬ÉñÂæ¤À¡£ÆüËÜ»Ë¾åºÇÂç¤Î½ÐÀ¤ëý¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡Ö½¨µÈ¥â¥Î¡×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÏÈ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¡¢¤³¤³¤«¤éÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ëÌò¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¡¢½÷Í¥¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤ëÇòÀÐÀ»¡£ºòÇ¯5·î¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¤ÎÂåÌò¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡Ê20¡Á21Ç¯¡Ë¤ÇÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤ÎÂåÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÇòÀÐ¤Î¾ì¹ç¡¢19Ç¯¤Ë¡Ö¥¼¥¯¥·¥£¡×¤ÎCM¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ä¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤¬Ì±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¢¤Î¥³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¦20Ç¯¡Ë¡£»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬¼Âºß¤Î½÷À·ÝÇ½¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë½ñ¤¤¤¿Ã»ÊÔÌÑÁÛ¾®Àâ½¸¤Î¼Â¼Ì²½¤À¡£Ë§º¬µþ»Ò¤ä¿¹¼·ºÚ¡¢ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡¢»³ËÜÉñ¹á¡¢¶¶ËÜ°¦¤é¤¬³ÆÏÃ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÇòÀÐ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢22Ç¯¤Î¡Ø¤·¤â¤Ù¤¨¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¹¥±é¡£¼ÂÎÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤«¤é¤³¤ÎÂç²Ï¤Ç¤É¤¦¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÂç²Ï¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷Í¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÃíÌÜÏÈ¤¬¡¢NHK¤ÎÄ«¥É¥é¤À¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤Î»ÐËå¤äÍ§¿Í¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇ§ÃÎÅÙ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß¡¢¤½¤ÎÄ«¥É¥é¸ú²Ì¤òÃ¯¤è¤ê¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¸¶ºÚÇµ²Ú¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê25Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËå¤ò±é¤¸¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó°Ê¾å¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ý¤¤¤Ê¤É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¤È¼Çµï¤Ï²¦Æ»Åª¤ÊÄ«¥É¥é¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ã¤CM½÷²¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤³¤¬·è¤á¼ê¤À¡£
¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ï24Ç¯¤Î1·î¡¢¤³¤Î¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤Ç¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà½÷¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÇÀéÉ±¤ò±é¤¸¤¿¡£Âç²Ï½Ð±é¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡ØÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¥Í¥°¥ì¥¯¥ÈÅª´Ä¶¤«¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ËÁö¤ë½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¤ò²ø±é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¥À¡¼¥¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤³¤Ê¤·¡¢±éµ»¤ÎÉý¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡×
¤³¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¡Ö²ø±é¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
ÅìÊõ½÷Í¥¤Î¼¡´ü¥¨¡¼¥¹Áè¤¤
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØÅ¥ß¿¤Î¿©Âî¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡£Æ±¤¸¤¯¥Í¥°¥ì¥¯¥ÈÅª´Ä¶¤«¤éÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢Èà½÷¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¶¯¤¤ÅìÊõ·ÝÇ½¤Ë°ÜÀÒ¡£½÷Í¥Ãæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é·Ï¤Î½÷Í¥¤¬Á´ÈÌÅª¤Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤À¡£Âô¸ýÌ÷»Ò¤ËÀÆÆ£Í³µ®¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤Ë¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¡Ä¡Ä¡£24Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿Á°½Ð¤Îµ»ö¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤Î°ìÈÖ¼ê¤Ë¡¢´êË¾¤â¤³¤á¤ÆÊ¡ËÜè½»Ò¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ»ö¤Ç¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¾å¤ÎÂå¤¬Ëºî¤¹¤®¤ëÊ¬¡¢ÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¾å¤ÎÂå¡×¤È¤Ï¡¢Âè7²ó¡Ê11Ç¯¡Ë¤ÎÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÁÈ¤Ç¤¢¤ëÉÍÊÕ¤ä¾åÇòÀÐ»ÐËå¤ò»Ø¤¹¡£Ê¡ËÜ¤ÏÂè8²ó¡Ê16Ç¯¡Ë¤ÎÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¸ü¤¤ÊÉ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£ÀèÇÚ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÍÊÕ¤È¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÇ«¡¹Ìò¤ËÊ¡ËÜ¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿óîÆ£µþ»Ò¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡£À¸¤¨È´¤¤Î¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÊ¡ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤Á¤ª¤Á¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Àµ·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤òÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥ÐÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï2026¿·½ÕSP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£
½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥6Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤é4¿Í¤¬¤ª¤È¤Ê¤·¤á¤Î¥³¡¼¥Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡ËÜ¤ÈóîÆ£¤ÏÂçÃÀ¤Ê¸ª½Ð¤·¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¡£¤É¤³¤«Ä¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¤Ë¤â±Ç¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½÷Í¥¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯Áè¤¤¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È¹À¥¤¹¤º¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°½Ð¤Îµ»ö¤Ç¤Ï24Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢ÊÒ²¬ô¥¤äáÄ¿¿¤¢¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£SNS¤Ç¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¥¥ã¥é¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÒ²¬¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê24Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ç¼ÂÀÓ¤òºî¤ê¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¬¡¢áÄ¿¿¤ÏºòÇ¯¡¢¤ä¤ä¼ºÂ®¤·¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¼ç±é¤·¤¿¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¼ºÇÔºî¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥Ï¥á¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥È¡û¡û¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¹À¥¤¹¤º¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤À¤Ã¤¿¤«¡¢TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬áÄ¿¿¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È·Ú¤¯¥Ü¥±¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤«¤±¤¿¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¹À¥¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¢¤ë±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦Ï¢¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£±Ç²è¤ÈÏ¢¥É¥é¤Ï°ã¤¦¤·¡¢»þÂå¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢áÄ¿¿¤ÏáÄ¿¿¤À¡£¡Ö¥Ý¥¹¥È¹À¥¤¹¤º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢1·î23Æü¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿º£¿¹çýÌí¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇÆâÍÆ¤¬ºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷Í¥¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤ÏºîÉÊ±¿¤È¤«¡¢ºîÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ºòÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ëºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤âÌÜ·â¤·¤¿¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î²ÆÈÁ¤À¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¸õÊä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
