¡ÚÆüËÜ³ô¡Û»°É©´¤»Û²½³Ø¡¢½»Í§ÎÓ¶È¤Û¤«¡Ä¡ÖºâÈ¶·Ï¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ï´ë¶È¡×¤«¤é¥×¥í¸·Áª¤Î16ÌÃÊÁ
¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
ºâÈ¶·Ï´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºâÌ³´ðÈ×¤ÈÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£Ä¹´üÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÇÛÅö¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤ÊÍÂ¶â¤òÍ¤¹¤ë»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ä»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£¸å¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬Åê»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°É©¾¦»ö¤ä»°°æÊª»º¡¢½»Í§¾¦»ö¤Ï»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡ØÂÑµ×ÎÏ¡Ù¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯ÂåÉ½¤Î²¬»³·û»Ë»á¡Ë
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ê·ø¤¤ÌÃÊÁ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿©»Ø¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¸þ¤¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºâÈ¶·ÏÌÃÊÁ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥±¥¤¡¦¥¢¥»¥Ã¥ÈÂåÉ½¤ÎÊ¿Ìî·û°ì»á¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºâÈ¶·Ï´ë¶È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤´ë¶È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»°É©´¤»Û²½³Ø¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁÇºà¤äÆÃ¼ì¤Ê¥¬¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤äÈ¾Æ³ÂÎ¥Ö¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Þ¤µ¤Ë¡Ø±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡Ù¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâÈ¶·Ï´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¶È
°ìÊý¡¢À¸À®AI¤ò¼Ò¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½»Í§·Ï¤Î²½³ØÂç¼ê¡¢½»Í§²½³Ø¤Ç¤¹¡£Á´¼ÒÅª¤ËAI³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òºÇÂç50¡ó¤â¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÁÇºà¤Î³«È¯¤Ë¤âAI¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ºâÈ¶·Ï´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¶È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¾Ú·ô·Ï¿·Ê¹¼ÒÂåÉ½¤ÎÅ·Ìî½¨É×»á¤À¡£
¡ÖÅç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ö¾ð¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¾¼ÏÂ¥Ð¥Ö¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃæÅì¤ä¥µ¥Ï¥ê¥ó¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³«È¯¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤¤¿ºâÈ¶·Ï¤Î¶¯¤µ¤Ï¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤éºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤äÀ¸³è¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¥¬¥½¥ê¥ó¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£»°É©ÀÐÌý¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àÀÐÌý¸µÇä¤êENEOS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»°É©ÁÏ¶È°ìÂ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿AGC¡Êµì°°¾Ë»Ò¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢Éôºà¤ä¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¼¡À¤Âå·¿ÂÀÍÛÅÅÃÓ¡Ø¥¬¥é¥¹·¿¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¡Ù¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢·úÊª¤ÎÁë¤äÊÉÌÌ¤ò³èÍÑ¤·¤¿È¯ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËºâÈ¶·Ï´ë¶È¤Ï¹ñºö¤ËÍí¤ó¤Ç»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥ê¥µ¡¼¥ÁÂåÉ½¤Î¿¼Ìî¹¯É§»á¤Ï¡¢»°°æ·Ï´ë¶È¤ÇÃíÌÜÌÃÊÁ¤òµó¤²¤ë¡£
¡Öµì»°°æÂ¤Á¥¤Î»°°æE¡õS¤ÏÁ¥ÇõÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¹ÁÏÑ¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆîÄ»Åç¤Ç¤Î»ñ¸»³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±³¤°è¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò´Þ¤àÅ¥¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦À¸»º¤Î7³ä¤òÀê¤á¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÏÀïÎ¬Êª»ñ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºö¤Î¸å²¡¤·¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦Á¥»°°æ¤Ï¡¢ÇÛÅöÀ¯ºö¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬5¡ó¼å¤Ê¤¬¤éPBR¤¬1ÇÜ³ä¤ì¤È³ä°Â¤Ç¤¹¡£³¤±¿¶È¤Ê¤Î¤ÇÀ¤³¦¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼Íî¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤ÌÃÊÁ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
