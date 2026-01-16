IVE¡¦¥ì¥¤¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿¤¢¤é¤ï¤Ë¡Ä¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¡È¶ÊÀþÈþ¡É¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ÖÂ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
IVE¤Î¥ì¥¤¤¬¡¢°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÅÁÀâ¤À¡×¥ì¥¤¡¢°Õ³°¤Ê¡È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡É
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ì¥¤¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤«¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëÉ½¾ð¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦·Ý½ÑºîÉÊ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬´°àú¡×¡ÖÂ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢4·î18Æü¡¦19Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¡ÖIVE WORLD TOUR ¡ÆSHOW WHAT I AM¡Ç IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥ì¥¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤ÏÄ¾°æÎç¡Ê¤Ê¤ª¤¤¡¦¤ì¤¤¡Ë¡£2018Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿½é¤Î¡ÈÆüËÜ¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È²Ä°¦¤¤¤â¤Î½¸¤á¡£Æ¸´é¤Ê´éÎ©¤Á¤À¤¬169cm¤È¹â¿ÈÄ¹¤Ç¡¢Ìþ¤··Ï¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥é¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£