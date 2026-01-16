3°Ì¤ÏµþÅÔÉÜ¡¢2°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¢¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤Ï¡Ä¡©ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÊø²õ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°ìµó¸ø³«
'25Ç¯1·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÈ¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÊø²õ¤ò¹ð¤²¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ïºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÆâ¤Î¡ÖÃæ±û°ìÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¡×¤Çµ¯¤¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢Æ»Ï©¤ËÄ¾·Â10m¤Û¤É¤Î·ê¤¬¶õ¤¡¢1Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é3¥õ·î¸å¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ²¼¤òÄÌ¤ë¿åÆ»´É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡×¤ÎÎô²½¤À¡£ÆüËÜÂç³Ø¹©³ØÉô¹©³Ø¸¦µæ½êÄ¹¡¦ÅÚÌÚ¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ç¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡ÙÃø¼Ô¤Î´ä¾ë°ìÏº»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈ¬Ä¬»Ô¤Î²¼¿åÆ»´É¤Ë¤ÏÎ²»À¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ê¤Î¤Ç»À¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¡¢Î²»À¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬»À¤Ë¤è¤ê¿¯¿©¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬ºï¤ì¤ÆÇö¤¯¤Ê¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÍè¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÅ´¶Ú¡×¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Îô²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï°ìµ¤¤ËÁá¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬50Ç¯¤Ê¥ï¥±
¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï²¡¤µ¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ï¶¯¤¯¡¢ÀéÇ¯Ã±°Ì¤ÎÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤¯¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ë¶¯¤¤Å´¶Ú¤òÆþ¤ì¤¿¡ØÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ù¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¡¤µ¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¤½¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ëÎÏ¤Ë¤ÏÅ´¶Ú¤¬»Ù¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¶¯¸Ç¤Ê·úÂ¤Êª¤òÂ¤¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½Â¤Êª¤Î¸¦µæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ï50Ç¯¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¥µ¥Ó¤Ç¤¹¡£³¤±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¤¬¡¢±ö¤Î±Æ¶Á¤ÇÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÆâÉô¤ÎÅ´¤¬¥µ¥Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êø²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
È¬Ä¬´ÙË×»ö¸Î¤Î¿åÆ»´É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌó40Ç¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Î²»À¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Îô²½¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤À¤¬¡¢È¬Ä¬¤Î»ö¸Î¤Ï½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡á¹½Â¤Êª¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤ÆÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢'60¡Á'70Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËµÞÂ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤³¤«¤é¿ôÇ¯¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¼÷Ì¿¤Î50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç´ÙË×¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»Ï©¤ä¶¶¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÃæ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÊø²õ¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¿åÆ»´É¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ë160Ç¯¤«¤«¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿åÆ»´É¤Î¸½¾õ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
º¸¤ÎÉ½¤Ï¡¢ÆüËÜ¿åÆ»¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿åÆ»Åý·×ÁíÏÀ¡Ù¤«¤éºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¡£¿åÆ»´É¤Ï¾ï¤Ë¿å¤¬Î®¤ìÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬40Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂçºåÉÜ¤Ï36.3¡ó¤â¤Î¿åÆ»´É¤¬ÂÑÍÑÇ¯¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜÆâ¤Î¤É¤³¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤É¤ó¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ê¤É¤â30¡ó°Ê¾å¤¬¡¢¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤¿¿åÆ»´É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤°¤Ë½¤Íý¤¹¤Ù¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ï¡¢¿åÆ»»ö¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
ÅìÍÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê¸ø¶¦À¯ºö¡Ë¤Îº¬ËÜÍ´Æó»á¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿åÆ»»ö¶È¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤¬ÀÖ»ú¤À¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤Þ¤ÇÍ½»»¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¿åÆ»»ö¶È¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø±Ä»ö¶È¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬¸º¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ç¤Ï»ö¶È¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3³ä¤âÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤«¤â¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤òÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤½¤Î¤â¤Î¤¬·òÁ´²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º¬ËÜ»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿åÆ»´É¤ËÂÐ¤·¡¢1Ç¯´Ö¤ËÀ°È÷¡¦¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¿åÆ»´É¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø´ÉÏ©¹¹¿·Î¨¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»´É¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô40Ç¯¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯´Ö¤Ë2.5¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç¹¹¿·¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬·òÁ´¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤³¤Î´ÉÏ©¹¹¿·Î¨¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï¤ï¤º¤«0.61¡ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿åÆ»´É¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÌó160Ç¯¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
