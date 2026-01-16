¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÛ¿®¤Î²¦ÍÍ¥é¥Ã¥Ñ¡¼JUL¡¡ÃÏ¸µ¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡ÖÆü¾ï¤ÎBGM¡×¤Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡ÖJUL¡×¤Î¿Íµ¤¤òÃµ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡á2025Ç¯11·î12Æü¡¢¥Ñ¥ê¡¢¹âµ×½á»£±Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ïº£¤ä²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î²¦ÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢JUL¡Ê¥¸¥å¥ë¡Ë¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¹ÁÄ®¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¹Ù³°ÃÄÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Èà¤Î¥é¥Ã¥×¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡£¥Ñ¥ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¡¢Â¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¤¤¤Þ¤ä¡¢²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¡£²»³ÚÇÛ¿®Âç¼ê¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¡ÖÇÛ¿®»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡×¤Î»Ñ¤È¤·¤Æ²¤½£¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤±è¤¤¤Î¹ÁÄ®¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼JUL¡Ê¥¸¥å¥ë¡Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î²¦ÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æËÌÉô¤Î¸ø±Ä½»ÂðÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£10Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éËèÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ç¥£¡¼¥¶¡¼¤Î25Ç¯¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÎºÂ¤òÊÝ¤Ä¡£
25Ç¯11·î¡¢¥Ñ¥êÃæ¿´Éô¥ì¡¦¥¢¥ë¤Î¡Ö¥é¡¦¥×¥é¥¹¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤·¤¿¡£»Ô¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ½é´ü¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×ÀìÌçÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¤Ê¤¼JUL¤Î¶Ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹Ãæ¤Ç¸ý¤º¤µ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¶Ê¡ØBande organisée¡Ê²¶¤¿¤ÁÁÈ¿¥¤À¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÌ¾¤äÃç´Ö¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤¬Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Ä°¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Îø°¦¤ä²ÈÂ²¡¢¼Ú¶â¤äÉÔ°Â¤ò¸ì¤ë¡£
ÅÐÃÅ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¥é¥Ã¥×¤ÎÀìÌç²È¥¿¥ê¥¯¡¦¥·¥ã¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢JUL¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ê¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥«¥Õ¥§¡¢10Âå¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÆ±»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¼þ±ï¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹Ù³°ÃÄÃÏ¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤âÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡ÖÆü¾ï¤ÎBGM¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¡×¤ÎÎØ³Ô¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬JUL¤Î¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÇä¤ê¾å¤²¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬Àê¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥é¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ö¡£CD¤ä¥é¥¸¥ª¤¬Æþ¤ê¸ý¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²»³Ú¤ÎÎ®¤ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ê¤Þ¤ê¤Î¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤ÎÁª¶Ê¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÃ¯¤â¤¬¹¥¤¤Ê¶Ê¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢10Âå¤ä20Âå¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òºî¤ê¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ä¥¹¥¥Ã¥×Î¨¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô»ú¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¤ë¡£
¥é¥Ã¥×¤ÏSNS¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Â¾¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î³È»¶ÎÏ¤¬¶¯¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Îº£¤ÎÀ¸³è¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£